Заяц с ружьем и другие вещи Кита Флинта из Prodigy ушли с молотка за 347 тысяч фунтов
Личные вещи солиста группы Prodigy Кита Флинта, скончавшегося в марте в возрасте 49 лет, были проданы с аукциона на общую сумму более 347 тыс. фунтов (28 млн 300 тыс. рублей).
Среди более 170 ушедших с молотка лотов было чучело зайца с ружьем в лапах, золотой комод, дубовая кровать, каменная статуя женщины из Зимбабве и многое другое.
Как сообщается, распродажа вещей музыканта потребовалась из-за задолженности по его имуществу.
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Самым дорогим лотом стали три награды MTV, полученные Флинтом в 1997 году за песни Prodigy "Firestarter" и "Smack My **** Up". Их продали за 16 тыс. фунтов (1 млн 300 тыс. рублей). Сделанная на заказ кровать, ножки которой выполнены в форме извивающихся металлических змей, принесла 8,5 тыс. фунтов (694 тыс. рублей).
Аукционный дом Cheffins в Кембридже, где проходила распродажа, сообщил, что результат превзошел все ожидания.
В числе лотов среди прочего были выставлены одежда и обувь, пропуск за сцену, автомобильные номера, пластинки и картины, которые, по словам арт-директора Cheffins Мартина Милларда, дают возможность увидеть личную жизнь музыканта и подчеркивают разницу между его сценическим образом и частной жизнью.
Миллард отметил, что интерес к аукциону был очень высоким.
"В аукционном зале весь вечер ощущалась прекрасная атмосфера. Фанаты приехали со всей Европы, также покупатели делали ставки через интернет, - сказал он. - За все лоты шла упорная борьба, и очень приятно, что нам удалось получить такую сумму".
Аукционный дом не стал публиковать предполагаемые ставки до торгов, поскольку оценить вещи было затруднительно.
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Флинта нашли мертвым в его доме 4 марта этого года. Эксперты затруднились сказать определенно, было это самоубийством или несчастным случаем.