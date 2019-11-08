Правообладатель иллюстрации PA Image caption Кит Флин скончался в возрасте 49 лет

Личные вещи солиста группы Prodigy Кита Флинта, скончавшегося в марте в возрасте 49 лет, были проданы с аукциона на общую сумму более 347 тыс. фунтов (28 млн 300 тыс. рублей).

Среди более 170 ушедших с молотка лотов было чучело зайца с ружьем в лапах, золотой комод, дубовая кровать, каменная статуя женщины из Зимбабве и многое другое.

Как сообщается, распродажа вещей музыканта потребовалась из-за задолженности по его имуществу.

Самым дорогим лотом стали три награды MTV, полученные Флинтом в 1997 году за песни Prodigy "Firestarter" и "Smack My **** Up". Их продали за 16 тыс. фунтов (1 млн 300 тыс. рублей). Сделанная на заказ кровать, ножки которой выполнены в форме извивающихся металлических змей, принесла 8,5 тыс. фунтов (694 тыс. рублей).

Аукционный дом Cheffins в Кембридже, где проходила распродажа, сообщил, что результат превзошел все ожидания.

Правообладатель иллюстрации Cheffins/PA Media Image caption Три награды MTV 1997 года были проданы за 16 тыс. фунтов

Правообладатель иллюстрации Cheffins/PA Media Image caption За уникальную дубовую кровать заплатили 8,5 тыс. фунтов

В числе лотов среди прочего были выставлены одежда и обувь, пропуск за сцену, автомобильные номера, пластинки и картины, которые, по словам арт-директора Cheffins Мартина Милларда, дают возможность увидеть личную жизнь музыканта и подчеркивают разницу между его сценическим образом и частной жизнью.

Миллард отметил, что интерес к аукциону был очень высоким.

"В аукционном зале весь вечер ощущалась прекрасная атмосфера. Фанаты приехали со всей Европы, также покупатели делали ставки через интернет, - сказал он. - За все лоты шла упорная борьба, и очень приятно, что нам удалось получить такую сумму".

Правообладатель иллюстрации Cheffins/PA Media Image caption Пирсинг и серьги Флинта продали за 2,2 тыс. фунтов

Правообладатель иллюстрации Cheffins/PA Media Image caption Золотой и серебряный диски, полученные Prodigy дебютный альбом Experience, принесли 13 тыс. фунтов

Аукционный дом не стал публиковать предполагаемые ставки до торгов, поскольку оценить вещи было затруднительно.

Флинта нашли мертвым в его доме 4 марта этого года. Эксперты затруднились сказать определенно, было это самоубийством или несчастным случаем.

Правообладатель иллюстрации Cheffins/PA Media Image caption Кресло и подставку для ног купили за 4,2 тыс. фунтов