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Правообладатель иллюстрации And Then We Danced Image caption Леван Гелбахиани получил награды как лучший актер на Сараевском кинофестивале, на кинофестивалях в Вальядолице, Одессе и Минске

Почти три десятка человек были задержаны в Тбилиси и Батуми на акциях протеста против показа французско-шведско-грузинского фильма "А потом мы танцевали".

В грузинских кинотеатрах впервые показали нашумевший фильм шведского режиссера грузинского происхождения Левана Акина, посвященный истории любви двух грузинских танцоров - исполнителей национальных танцев.

Он выдвинут на "Оскара" и получает международные награды на фестивалях, но в Грузии, где разворачивается сюжет фильма, премьера вызывала возмущение консервативно настроенной части населения и проходила в оцеплении полиции.

"Мераб с юности занимался в Национальном грузинском ансамбле со своей партнершей по танцам Мари. Его мир переворачивается с ног на голову с появлением харизматичного и беспечного Ираклия, который становится его сильнейшим конкурентом и его желанием. В этой консервативной обстановке Мераб понимает, что ему надо стать свободным, и рискует всем", - говорится в аннотации фильма.

Заслужил награды

Фильм совместного производства Грузии, Швеции и Франции впервые был показан в мае в программе двухнедельника режиссеров - независимой секции Каннского кинофестиваля. С тех пор фильм получил немало позитивных отзывов.

Исполнитель одной из главных ролей в фильме Леван Гелбахиани получил награды как лучший актер на Сараевском кинофестивале, на кинофестивалях в Вальядолице, Одессе и Минске.

Картина получила "Гран-при" Одесского кинофестиваля.

Фильм, который снят на грузинском языке и события в котором развиваются в Грузии, представлен на "Оскар" Швецией в категории лучший фильм на иностранном языке.

Кто против

Фильм покажут примерно в 40 странах, но премьера в Грузии стало для него настоящим испытанием.

Леван Акин рассказывал в интервью, что сподвигли его на создание фильма события в Тбилиси 17 мая 2013 года.

Тогда агрессивная многотысячная толпа, в числе которой были представители православной церкви, преследовала ЛГБТ-активистов, которые хотели провести в Тбилиси акцию в международный день борьбы против гомофобии и трансфобии.

Image caption Премьера фильма в кинотеатре "Амирани" прошла под усиленной охраной полиции

Семь лет спустя они попытались сорвать показ этого фильма.

Фильм показывают в Батуми и пяти кинотеатрах Тбилиси 8-10 ноября. Билеты были раскуплены за несколько дней до показа. Однако среди тех, кто хотел попасть в кинотеатр, были и те, кто пытался сорвать показ.

В авангарде протеста оказались известные своими гомофобными высказываниями и акциями движение "Грузинский марш" и бизнесмен Леван Васадзе.

"Мы войдем в кинотеатры и не дадим им проводить эти сеансы. Если нас там встретят кордоны полиции, мы отодвинем этих полицейских и все равно зайдем в кинотеатры", - грозился Васадзе.

Лидер "Грузинского марша" Сандро Брегадзе также обещал не допустить показ фильма, который он назвал примером гей-пропаганды.

Брегадзе призвал грузинскую церковь обратится к верующим, чтобы те вышли на улицы и в мирной форме протестовали против показа фильма.

Церковь тоже против

Церковь присоединилась к критикам фильма.

"Определенные силы, как видно, очень беспокоит авторитет церкви, любовь населения к Господу и традиционным ценностям, - говорится в заявлении патриархии. - Это все в первую очередь было сделано для того, чтобы изменить сознание народа, cнизить отрицательный заряд к ЛГБТ-отношениям в обществе и в конечном итоге достичь легализации этого греха".

В нем также сказано, что руководитель национального балета "Сухишвили" Нино Сухишвили стала объектом нападок за свое негативное отношение к фильму и отказ связать его сюжет с ансамблем Сухишвили.

"Грузинский танец - мужественный"

Режиссер Акин в интервью британской газете Guardian говорил, что Сухишвили не только не поддержала их - она якобы звонила в танцевальные компании и запрещала танцорам сниматься в фильме.

Правообладатель иллюстрации And Then We Danced

Сама Сухишвили отвергала обвинения в том, что она запрещала танцорам других студий участвовать в фильме - но подтверждала отказ в съемках фильма на площадке ансамбля.

"Я ему сказала, что на базе "Сухишвили" не получится. Во-первых, у нас загруженный график, во-вторых, грузинский танец - мужественный. Исторически в ансамбле у нас не было мужчин другой ориентации. У меня не было никакой гомофобной позиции. Просто мне сюжет показался неестественным", - заявила она грузинскому изданию Prime Time.

Показ в оцеплении

Ультраправые группы грозились сорвать все сеансы в грузинских кинотеатрах, но эпицентром протеста стал кинотеатр "Амирани" в Тбилиси.

Кинотеатр посоветовал зрителям прийти на сеанс раньше - из-за усиленных мер безопасности. Здание кинотеатра было оцеплено полицией.

У входа в кинотеатр, где стоял кордон полиции, собралось несколько сотен человек. Среди них были духовные лица. Многие из протестующих стояли со свечами, иконами или крестами.

Ситуция периодически накалялась, так как часть протестующих пыталась прорваться через полицейский кордон в здание кинотеатра.

Объектом агрессии ультраправых стала гражданская активистка Ана Субелиани. Ее вывезли с территории кинотеатра окровавленную на машине скорой помощи.

Правообладатель иллюстрации Anka Gudjabidze Image caption Фильм, который снят на грузинском языке и события в котором развиваются в Грузии, представлен на "Оскар" в категории лучший фильм на иностранном языке

По словам Субелиани, сперва в ее адрес сыпались угрозы и оскорбления, на которые не реагировали полицейские, а потом в нее кинули каким-то тяжелым предметом.

"Я не видела, кто в меня кинул. Я внезапно почувствовала очень сильную боль, и у меня было много крови", - рассказала она журналистам, после того как ей наложили семь швов в области глаза.

В МВД заявили, что по факту причинения вреда здоровью Субелиани ведется следствие, уже задержан подозреваемый.

Кроме того, возбуждены уголовные дела по фактам насилия в адрес оппозиционного политика Давида Бердзенишвили и нападения на двух полицейских.

Всего, по данным МВД, было задержано по меньшей мере 27 человек - за неподчинение правоохранительным органам и хулиганство. Трое из них были задержаны в Батуми, где также протестовали против показа фильма.

В остальных кинотеатрах столицы показы прошли сравнительно спокойно.

"У все страх"

"Грузинский танец, в котором объединены мужество мужчины и нежность женщины, развратили и сняли фильм, который наносит прямое оскорбление каждому грузину. И опозорили нас на весь мир и Кавказ", - заявил бизнесмен Васадзе, выступая перед своими сторонниками.

Сопродюссер фильма Кети Данелия считает эти обвинения беспочвенными.

"Наоборот, влюбляешься и в танец, и в игру в этом фильме, в молодежь, этот дух и тепло, которое исходит от этого фильма. Многие говорили после просмотра фильма, что полюбили Грузию и хотят увидеть Тбилиси. Главный посыл всего фильма - любовь, но почему-то это обернулось так, что против нас проводят какие-то марши ненависти", - возмущается Данелия.

По ее словам, в этой ситуации актеры не сразу соглашались на роли, а многие участники съемок, в том числе хореограф, попросили о том, чтобы их фамилии не упоминались в титрах.

"Половина или даже больше музыкантов и певцов - анонимные. Они не хотели, чтобы были их имена. Потом уже, когда фильм стал успешным, спрашивали, можно ли добавить имена, но было уже поздно. Потому что у всех страх. Страх как раз вот этого, того что происходит", - говорит она.

Более 60 грузинских кинематографистов в совместном заявлении назвали неприемлемым ограничение творческой свободы в современной Грузии, угрозы и призывы к насилию.

"Мы выражаем солидарность как с актерам, так и со всеми гражданами, которые из-за создавшегося вокруг фильма фона стали адресатами агрессии и языка ненависти, - сказано в заявлении. - В сегодняшней Грузии не должно быть места цензуре и дискриминации людей по этническому происхождению, религиозным убеждениям, сексуальной ориентации и другим признакам".

Режиссер фильма Леван Акин назвал абсурдной ситуацию, в которой людям надо набраться смелости, чтобы пойти в кино.

"Этот фильм - мое любовное письмо Грузии и ее наследию, - написал он в "Инстаграме". - Этим фильмом я хотел восстановить и переосмыслить грузинскую культуру, чтобы включить всех, а не некоторых. Но, к сожалению, мы живем в темное время, и ожидаемые протесты только подтверждают, насколько важно противостоять этим темным силам".

Зрители покидали кинотеатр "Амирани" после премьеры под усиленной охраной полиции.

Одна из зрительниц рассказала, что когда фильм закончился, раздались аплодисменты. Противники показов уже обещают сорвать субботний показ.