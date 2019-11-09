Экс-президент Бразилии Лула вышел на свободу. Надолго ли?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Выйдя из тюрьмы, экс-президент Лула пообещал, что докажет свою невиновность. Его сторонники убеждены, что он провел полтора года в тюрьме по сфабрикованному делу. На фото Лула со своей подругой Росанджелой да Силва

Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва вышел на свободу, пробыв в заключении полтора года. В 2018 году его приговорили к 12 годам тюрьмы по обвинениям в коррупции. Однако неясно, можно ли считать освобождение окончательным.

Освобождение опального президента стало возможным после того, как Верховный суд постановил, что в тюрьмах должны оставаться только те обвиняемые, которые исчерпали все возможности обжалования своих приговоров.

На основании этого постановления на свободу могут выйти несколько тысяч человек.

В запасе у Луиса Инасиу Лулы да Силвы есть еще несколько апелляций, однако неизвестно, будет ли хоть одна из них успешной.

Нынешний президент страны Жаир Болсонару не скрывает своего презрения к Луле и его "Партии трудящихся", сообщает корреспондент Би-би-си в Южной Америке Кейти Уотсон.

Именно злость на социалистов стала основной движущей силой на пути Болсонару к власти.

Сейчас эта неприязнь может лишь обостриться, так как для левого движения Бразилии освобождение Лулы - настоящий праздник.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Для левого движения Бразилии освобождение Лулы - настоящий праздник

74-летний Лула - первый политик с левыми взглядами, которому удалось прийти к власти в Бразилии за последние полвека.

На выходе из тюрьмы в городе Куритиба сотни сторонников Лулы встретили его бурной овацией.

За что сел Лула?

Луис Инасиу Лула да Силва правил страной с 2003 до 2010 гг.

В 2018-м он собирался снова баллотироваться на этот пост и оценивал свои шансы очень высоко, однако вскоре ему были предъявлены обвинения в коррупции по итогам расследования, известного под названием "Операция Автомойка".

Это расследование коснулось многих высокопоставленных политиков из разных партий. Лулу обвинили в получении квартиры стоимостью около миллиона долларов в качестве взятки от строительной компании OAS.

Лула вину отрицал, заявляя, что его политические противники просто пытаются помешать ему выиграть очередные выборы. Однако весной 2018 года, несмотря на протесты своих сторонников, решил добровольно сдаться властям.

Защита экс-президента утверждает, что факт владения Лулой дорогостоящей квартирой в суде так и не был доказан.

Народный герой

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Сторонники Лулы у здания суда, который в минувший четверг принимал решение об освобождении экс-президента

Лула занимал президентский пост с рекордными рейтингами популярности. В период его правления Бразилия пережила самый долгий экономический рост в новейшей истории страны.

Это позволило правительству Лулы развивать дорогостоящие социальные программы. Согласно статистике, в 2003-2010 годах десятки миллионов бразильцев выбрались из нищеты, пережили расцвет многие города.

В августе этого года, находясь в тюрьме, Луис Инасиу Лула да Силва дал интервью Би-би-си, в котором сказал, что приоритетом его политики было накормить людей.

"Когда у них будет еда, они построят и дороги и мосты, которых нам не хватает в Бразилии", - сказал Лула.

Лула остается достаточно противоречивой фигурой.

Бизнес-элиты Бразилии выступают резко против его социалистических убеждений, особенно в части рыночных отношений. Его также обвиняют в популизме.