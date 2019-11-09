В США убийца заявил, что отбыл пожизненное, так как ненадолго умер
Суд в США отказался выпустить на свободу заключенного, который утверждает, что отбыл свой пожизненный срок, так как четыре года назад перенес клиническую смерть.
66-летний Беньямин Шрайбер в 1996 году забил до смерти человека и отбывает пожизненное заключение в тюрьме штата Айова. По его мнению, его срок закончился в тот момент, когда перестало биться сердце, несмотря на то, что медики вернули его к жизни.
Год назад на этом основании он подал прошение об освобождении. Судьи окружного суда отметили оригинальность Шрайбера, но отклонили его доводы как неубедительные.
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В 2015 году из-за мочекаменной болезни у него начался сепсис. Врачи реанимировали его в больнице, и после полного восстановления он вернулся в тюрьму
В своем прошении он утверждал, что медики спасли ему жизнь против его желания, а краткосрочная смерть технически означает окончание пожизненного срока.
Адвокаты Шрайбера обжаловали отказ окружного суда в суде штата, где также получили отрицательный ответ.
Судьи отметили, что тюремный срок продолжится, пока медики не констатируют смерть осужденного.