В США убийца заявил, что отбыл пожизненное, так как ненадолго умер

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption 66-летний Беньямин Шрайбер отбывает пожизненное заключение в тюрьме штата Айова

Суд в США отказался выпустить на свободу заключенного, который утверждает, что отбыл свой пожизненный срок, так как четыре года назад перенес клиническую смерть.

66-летний Беньямин Шрайбер в 1996 году забил до смерти человека и отбывает пожизненное заключение в тюрьме штата Айова. По его мнению, его срок закончился в тот момент, когда перестало биться сердце, несмотря на то, что медики вернули его к жизни.

Год назад на этом основании он подал прошение об освобождении. Судьи окружного суда отметили оригинальность Шрайбера, но отклонили его доводы как неубедительные.

В 2015 году из-за мочекаменной болезни у него начался сепсис. Врачи реанимировали его в больнице, и после полного восстановления он вернулся в тюрьму

В своем прошении он утверждал, что медики спасли ему жизнь против его желания, а краткосрочная смерть технически означает окончание пожизненного срока.

Адвокаты Шрайбера обжаловали отказ окружного суда в суде штата, где также получили отрицательный ответ.

Судьи отметили, что тюремный срок продолжится, пока медики не констатируют смерть осужденного.