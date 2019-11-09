"Встреча с Горбачевым": что о последнем президенте СССР думают в Лондоне
- 9 ноября 2019
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Европейская премьера фильма "Встреча с Горбачевым" прошла в Лондоне. Она приурочена к 30-летию падения берлинской стены.
Пропустить Youtube пост , автор: BBC News - Русская служба
Конец Youtube сообщения , автор: BBC News - Русская служба
Фильм состоит из интервью Горбачева немецкому режиссеру Вернеру Херцогу. Другой режиссер картины - британец Андре Сингер.
Корреспондент Би-би-си Алина Исаченко спросила у Сингера, чем авторов картины заинтересовал Михаил Горбачев сейчас, ведь о нем уже снято много фильмов и написано много книг.