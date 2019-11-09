"Встреча с Горбачевым": что о последнем президенте СССР думают в Лондоне

Правообладатель иллюстрации "Встреча с Горбачевым"

Европейская премьера фильма "Встреча с Горбачевым" прошла в Лондоне. Она приурочена к 30-летию падения берлинской стены.

Фильм состоит из интервью Горбачева немецкому режиссеру Вернеру Херцогу. Другой режиссер картины - британец Андре Сингер.

Корреспондент Би-би-си Алина Исаченко спросила у Сингера, чем авторов картины заинтересовал Михаил Горбачев сейчас, ведь о нем уже снято много фильмов и написано много книг.