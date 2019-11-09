Правообладатель иллюстрации Petr Kovalev/TASS Image caption Здание Санкт-Петербургского государственного университета

В Санкт-Петербурге задержан историк, доцент СПбГУ Олег Соколов. Его подозревают в жестоком убийстве. Мужчину достали из реки, у него в рюкзаке были обнаружены отрезанные женские руки.

О задержании Соколова сообщила пресс-служба городского управления Следственного комитета (СКР).

"В настоящее время мужчина задержан в качестве подозреваемого, решается вопрос об его аресте и предъявлении обвинения", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в СКР, не раскрывая имени подозреваемого, сообщили, что дело об убийстве возбуждено в отношении 63-летнего мужчины. По данным ведомства, утром в субботу мужчину достали из Мойки, а в рюкзаке у него обнаружили две женские руки и травматический пистолет. Мужчина жив, его госпитализировали с переохлаждением.

Источник в СПбГУ подтвердил агентству Интерфакс, что фигурантом дела является преподаватель вуза Соколов. Также агентство сообщает со ссылкой на источник, что Соколова подозревают в убийстве своей выпускницы, с которой его связывали романтические отношения.

Источник Интерфакса рассказал, что утром прохожий заметил Соколова в реке . "Пока его госпитализировали с переохлаждением и в состоянии опьянения, в квартире прошел обыск: были обнаружены фрагменты тела и пила", - сказал источник.

По одной из версий, Соколов случайно упал в воду пьяным, сообщает агентство. По другой версии, он пытался затопить части тела.

"Предварительно установлено, что погибшая - это его выпускница 1995 года рождения, с которой он сожительствовал и вел исторические исследования французского прошлого", - сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

По данным источника РИА Новости, погибшую зовут Анастасия Ещенко. По данным агентства, девушка была аспиранткой вуза и в соавторстве с Соколовым написала несколько научных работ.

В администрации Санкт-Петербургского госуниверситета сообщили, что шокированы этим известием и выразили соболезнования родным и близким погибшей.

Кто такой Олег Соколов

Соколов специализируется на военной истории Франции, является основоположником военно-исторической реконструкции в России, пишет Интерфакс. Был награжден французским орденом Почетного легиона.

Он член научного совета Российского военно-исторического общества, которое возглавляет министр культуры Владимир Мединский. В настоящее время информация о Соколове удалена с сайта РВИО.

Также историк консультирует режиссеров, снимающих фильмы об эпохе Наполеона. Соратники по реконструкции называют его "Сир", пишет издание 47news.

Ранее Соколова уже обвиняли в насилии. Как писал "Московский комсомолец", в 2008 году студентка написала в полицию заявление о том, что "была избита своим любовником Соколовым О. В. на его съемной квартире". Дело не дошло до суда.

Кроме того, в 2018 году у Соколова был конфликт с публицистом Евгением Понасенковым. Последний обвинил его в плагиате. По его словам, Соколов в своей книге 2012 года выдал его тезисы, опубликованные в 2004 году, за свои. Суд удовлетворил иск Понасенкова и обязал Соколова принести публичные извинения и выплатить денежную компенсацию.

В том же 2018 году Соколову на лекции задали вопрос об обвинениях в плагиате. Тот сказал задавшему вопрос "валить из зала", после чего этого человека избили другие студенты, сообщало "Радио Свобода".

Петербургский муниципальный депутат Василий Кунин рассказал в "Твиттере", что после этого инцидента обратился к руководству СПбГУ, однако никакой реакции не последовало.