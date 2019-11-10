30-летие падения Берлинской стены: Меркель призывает защищать свободу

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption На оставшемя участке Берлинской стены люди оставляли цветы в память о тех, кто погиб, пытаясь бежать из ГДР

Канцлер Германии Ангела Меркель на церемонии, посвященной 30-летию падения Берлинской стены, заявила, что демократию нельзя воспринимать как нечто должное.

"Ни одна стена, которая сдерживает людей и ограничивает свободы, не может быть столь высока, чтобы ее нельзя было разрушить", - сказала канцлер.

Падение Берлинской стены 9 ноября 1989 года считается победой либеральной демократии. Но Меркель предупредила в субботу, что "ценности, на которых основана Европа - свобода, демократия, равенство, верховенство закона, права человека - нельзя считать чем-то само собой разумеющимся, и их следует постоянно защищать".

Во многих странах Европы крайне правые политические партии пользуются все большей популярностью. Правительства некоторых стран ЕС, например Польши и Венгрии, обвиняются в том, что они подрывают принцип верховенства закона.

Media playback is unsupported on your device В честь 30-летия падения Берлинской стены у Бранденбургских ворот устроили большой фейерверк

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отметил роль соседних стран. "Без мужества и воле к свободе поляков и венгров, чехов и словаков, не было бы ни мирных революций в Восточной Европе и воссоединения Германии", - сказал он.

А министр иностранных дел Хейко Маас предупредил: "Европа становится менее могущественной, вновь возникают авторитарные режимы, а США все более замыкаются на самих себе".

Media playback is unsupported on your device Ангела Меркель принеслу свечу к месту поминовения

Госсекретарь США Майк Помпео не присутствовал на церемонии, но он посетил Берлин ранее на этой неделе.

Выступая в пятницу, он сказал, что свобода не может быть гарантирована. Помпео также раскритиковал положение с правами человека в России и Китае.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В церемонии приняли участие президенты Германии, Венгрии, Польши, Словакии и Чехии

В пятницу также отмечалась годовщина Хрустальной ночи, еврейского погрома в 1938 году, когда тысячи еврейских домов, магазинов и синагог подверглись нападению в Германии и Австрии.