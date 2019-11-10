Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Все политики усиленно призывали соотечественников не оставаться дома в день голосования

В Испании в это воскресенье проходят парламентские выборы - четвертые за последние четыре года.

Страна не имеет стабильного правительства с 2015 года.

После всеобщего голосования в апреле социалисты набрали больше всех голосов по сравнению с другими партиями, но не дотянули до большинства и не сумели сформировать коалицию.

И.о. премьера, социалист Педро Санчес пытался договориться с левой партией "Подемос" ("Мы можем"), созданной в 2014 году как испанский аналог движения Occupy Wall Street, но не преуспел в этом.

По испанской конституции, в подобном случае через шесть месяцев должны состояться новые выборы.

На последнем перед "днем тишины" митинге своих сторонников в пятницу Санчес заявил: "Есть только две возможности: проголосовать за социалистов, чтобы мы смогли создать правительство, или за любую другую партию, лишив тем самым Испанию возможности иметь прогрессивное правительство".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Лидеры готовы к борьбе. Слева направо: Пабло Касадо (Народная партия), Педро Санчес (Соцпартия), Сантьяго Абаскаль ("Голос"), Пабло ИГлесиас ("Подемос") и Альберт Ривера ("Граждане")

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Накануне голосования сторонники суверенитета Каталонии провели в Барселоне многотысячную демонстрацию

Однако опросы показывают, что однопартийного большинства, скорее всего, снова никто не добьется.

В настоящее время социалисты имеют в парламенте 123 места из 350. 66 мандатов у правоцентристской Народной партии, 57 у близкой ей по духу, но отличающейся большим экономическим и моральным либерализмом новой партии "Граждане", 42 - у "Подемос", 24 - у считающегося правопопулистским "Голоса" и 38 - у независимых депутатов.

По данным опросов, социалисты снова лидируют, но могут уступить несколько мандатов "Народной партии" и "Голосу".

В апреле Народная партия получила худший результат в своей истории, зато "Голос" набрал больше 10%, что рассматривалось как прорыв.

В фокусе предвыборных дебатов находилась ситуация в Каталонии.

Меньше месяца назад Верховный суд Испании приговорил к длительным срокам лишения свободы девять каталонских политиков за организацию признанного незаконным референдума о независимости в 2017 году.

Это привело к массовым протестам в Боарселоне и других городах автономной провинции.

В ходе кампании Народная партия, "Граждане" и "Голос" обещали в случае победы занять жесткую позицию в отношении каталонского сепаратизма.