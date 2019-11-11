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Президент Боливии Эво Моралес, убежденный сторонник левой идеологии, а в прошлом глава профсоюза фермеров, выращивающих коку, ушел в отставку.

Страну охватили массовые демонстрации протеста после прошедших 20 октября выборов - протестующие сочли их результаты подтасованными.

С ними согласилась группа международных наблюдателей, в воскресенье заявивших о поддельных подписях и массовых манипуляциях на выборах. Моралес принял их вердикт и сказал, что следует провести повторные выборы. Но демонстранты хотели его немедленного ухода с поста президента, что он и сделал после того, как того же потребовали главнокомандующий армией и глава национальной полиции.

В отставку также ушли вице-президент Альваро Гарсиа Линера и спикер сената Адриана Сальватьерра. Демонстранты высыпали на улицы, выкрикивая "Да, нам это удалось!"

Правительство Мексики заявило, что готово предоставить Моралесу убежище в своем посольстве в Ла-Пасе. Сам Моралес утверждает, что стал жертвой переворота.

Громкое убийство в Санкт-Петербурге

Правообладатель иллюстрации Facebook/Анастасия Ещенко Image caption Ещенко - не первая студентка, с которой встречался Соколов

Петербургский историк и эксперт по эпохе наполеоновских войн Олег Соколов признался следствию, что убил 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко. Он был пойман, когда в состоянии опьянения пытался избавиться от частей тела убитой.

В его рюкзаке были найдены отрезанные руки женщины. Ее тело и отрезанная голова были обнаружены позднее в квартире Соколова.

Его адвокат сообщает, что Соколов признал вину.

В понедельник Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга решит вопрос о мере пресечения для историка.

Рука Кремля?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кто помогал Борису Джонсону?

В Великобритании продолжается скандал, связанный с докладом разведки и полиции о возможном вмешательстве России в британскую политику, причем, видимо, на стороне Консервативной партии.

Правительство, которое возглавляет Борис Джонсон, задерживает публикацию доклада, несмотря на то, что его обнародования хотят как спецслужбы, так и оппозиционные партии и пресса.

Тем не менее, часть доклада просочилась в прессу. Sunday Times, не называя своих источников, пишет, что девять бизнесменов из России или связанных с Россией финансировали Консервативную партию.

Доклад о вмешательстве России и выборы в Британии: что нужно знать.

Безрезультатные выборы

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В Испании прошли четвертые за последние четыре года всеобщие выборы. Правящая социалистическая партия набрала больше всех голосов, но не получила абсолютного большинства в парламенте.

Народная партия заняла второе место, а на третьем оказалась крайне правая партия "Вокс". Ни у одной из партий нет достаточно депутатов для того, чтобы сформировать правительство.

В Испании с 2015 года нет стабильного правительства. Предыдущие выборы прошли в апреле.

Сейчас начинаются переговоры между всеми партиями о возможности создания коалиционного или миноритарного правительства.

Голунов хочет справедливости

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Басманный суд в Москве рассмотрит жалобу адвоката журналиста Ивана Голунова. Адвокат утверждает, что Следственный комитет не спешит рассматривать преступление, совершенное против Голунова.

Голунову были подброшены наркотики, после чего он был арестован. Суд постановил, что журналист не совершал никаких противозаконных действий, и он был освобожден. Адвокат хочет возбуждения расследования против тех, кто был причастен к делу Голунова.

Лукашенко едет в Австрию

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Президент Беларуси, долгое время критиковавшийся Западом как "последний диктатор Европы", 11-12 ноября посетит Австрию по приглашению федерального президента Александра Ван дер Беллена.

Пригласили Александра Лукашенко полтора года назад, а европейские санкции за попрание прав человека и принципов демократии были сняты с него и ряда его чиновников в 2016 году.

После этого белорусский президент совершил визит в Италию и Ватикан и не раз отказывался от приглашений на мероприятия, организованные структурами ЕС.

Почему сейчас он решил воспользоваться приглашением и изменилось ли к нему отношение в Европе?

Годовщина кончины Арафата

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Арафат и Путин в 2000 году

В понедельник - 15-я годовщина кончины палестинского лидера Ясира Арафата. Он умер в больнице в Париже после того, как несколько недель жаловался на боли в животе.

Обычно в годовщину смерти Арафата глава Палестинской автономии произносит торжественную речь.

Без НАТО не обойтись

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг тоже уверен в жизненной необходимости альянса

НАТО играет ключевую роль в обеспечении безопасности, не менее важную, чем в самый разгар холодной войны, заявил глава комитета начальников штабов Великобритании генерал Ник Картер. Он особенно отметил угрозы, исходящие со стороны России, Китая и Ирана, пишет Times (необходима подписка).

Генерал также упомянул проблемы, связанные с терроризмом и иммиграцией, но подчеркнул, что действия России, Китая и Ирана могут легко привести к неверной оценке степени риска одной из сторон и эскалации конфликта вплоть до военных действий.

Сейчас, по словам генерала, мы стоим перед лицом конкуренции между сильнейшими странами, поэтому, с его точки зрения, альянс НАТО нужен не меньше, чем в период холодной войны.

Опасные слова о НАТО

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в безответственности из-за его слов о том, что альянс НАТО оказался "в глубокой коме", пишет Financial Times (необходима подписка). По словам Моравецкого, НАТО - самый важный альянс в деле защиты свободы и мира.

Польский премьер также назвал опасными слова Макрона о том, что он не уверен, что страны НАТО придут друг другу на помощь.

Моравецкий отметил, что французские компании помогают в строительстве трубопровода "Северный поток-2", по которому российский газ будет поставляться в Германию. Польша не первый год заявляет, что это подорвет энергетическую безопасность Европы, так как она будет еще больше зависеть от поставок газа из России.

"Благодаря "Северному потоку-2" наши европейские деньги будут финансировать российское оружие", - цитирует газета министра.

Матеуш Моравецкий назвал НАТО краеугольным камнем безопасности Европы и высказался против улучшения отношений с Россией, потому что, по его словам, "мы не можем делать вид, что ничего не происходит на Украине, в Беларуси или Грузии".

Россия отгораживается от мира

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Спустя 30 лет после падения Берлинской стены Кремль хочет построить вокруг России новую стену, на этот раз электронную, и это принимает гротескные формы, пишет Gazeta Wyborcza. Издание напоминает, что российский президент Владимир Путин предложил заменить Википедию новой Большой российской энциклопедией. Но может ли она стать более популярной, чем Википедия? - спрашивает газета.

Хотя с сентября в России действует закон о "суверенном рунете", пока он не работает. Несколько дней назад на Урале было произведено испытательное временное отключение от всемирной паутины. В результате для местных пользователей сеть стала выходить из строя, а затем просто рухнула.

Власти опасаются, что для молодых россиян интернет стал более надежным источником информации, чем подконтрольное Кремлю телевидение, пишет газета.

Но построить "великую российскую стену" будет гораздо сложнее, чем в Китае. Интернет в Китае с самого начала был организован властями, а в России он возник стихийно, и теперь его чрезвычайно сложно контролировать.

Media playback is unsupported on your device Как прошел митинг против "суверенного рунета"

Берлинская стена: как это было

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9 ноября весь мир отмечал 30-летие падения Берлинской стены - символа холодной войны и жестокости коммунистических властей.

От стены практически ничего не осталось, но в том месте, где она проходила по самому центру Берлина, прошли торжественные церемонии поминовения.

Канцлер Германии Ангела Меркель и другие политики выступили с речами. Меркель напомнила, что демократия и свобода - это не данность, а то, за что боролись поколения.

Затем собравшиеся зажгли свечи в память о тех, кто погиб, пытаясь бежать на Запад. Над Бранденбургскими воротами был зажжен фейерверк.

Русская служба Би-би-си подготовила несколько материалов к этой годовщине.

Продолжение "арабской весны"?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Такого единения в Ливане не было с конца войны в 1990 году

В Ливане и Ираке продолжаются массовые протесты. Люди недовольны коррупцией, плохо функционирующей политической системой и высоким уровнем безработицы.

В обеих странах руководство пошло на уступки демонстрантам, но те по-прежнему выходят на улицы, требуя кардинальных перемен.

Начинается ли очередная "арабская весна" и чем все это кончится?

Берлинской стены нет уже 30 лет. Ее падение стало важнейшим геополитическим событием конца ХХ века и повлияло на судьбы поколений. Журналисты Русской службы Би-би-си Андрей Козенко, Татьяна Преображенская и Максим Ломакин съездили в Берлин и собрали истории пяти человек, живших по разные стороны стены.

Дайджест готовили Борис Максимов и Марина Ромадова