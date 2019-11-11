"При упоминании моих детей она начала беситься". Что историк Соколов сказал в суде

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В понедельник в Октябрьском районном суде Петербурга историк Олег Соколов признался, что четыре раза выстрелил в свою аспирантку из обреза, а затем расчленил ее пилой и кухонным ножом.

В заседании ненадолго пришлось делать перерыв, так как Соколов начал громко рыдать.

Как передает "Фонтанка", когда судья спросила Соколова о причинах убийства он - вопреки попыткам адвоката остановить его - заявил: "При упоминании моих детей она начала беситься [...] Я сказал, что субботу-воскресенье должен провести с детьми. Она пришла в бешенство. Дальше все произошло это чудовищное несчастье... Я никогда такого потока агрессии не видел... Нападение с ножом... Девушка, которую я считал идеалом, вдруг превратилась..."

"Ваша честь, ну я не хотел, чтобы он этого говорил. Это все преждевременно", - заявил после этого адвокат Александр Почуев.

Адвокаты просили отправить Соколова под домашний арест, заявив, что негуманно держать историка вместе с рецидивистами и "на тюремной баланде", сообщила "Новая газета". Следователь потребовал заключения под стражу, так как подсудимый пытался уничтожить доказательства преступления.

В понедельник РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что останки убитой были обнаружены в реке.

"Прохожие нашли пакет с человеческими останками в реке Екатерингофка. Предположительно, они принадлежат Анастасии Ещенко", - заявил агентству источник в силовых структурах.

Что известно об убийстве

63-летний Соколов был задержан в 9 ноября в центре Петербурга. Его вытащили из воды у набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором были человеческие останки. Позднее в квартире историка нашли другие фрагменты тела.

Убитой оказалась выпускница СПбГУ, 24-летняя Анастасия Ещенко, с которой Соколов сожительствовал и вел исторические исследования.

Адвокат историка Александр Почуев сообщил, что его подзащитный оформил явку с повинной и на допросе дал признательные показания.

По данным источника Интерфакса, девушка была убита около двух часов ночи 8 ноября из обреза малокалиберной винтовки во время ссоры.

При обыске в квартире помимо частей тела обнаружили ножовку, ножи, топор, а также обрез и почти полсотни патронов, рассказал собеседник агентства.

Телеканал 78.ru накануне вечером опубликовал видеозаписи с камер наружного наблюдения, на которых видно, как мужчина (предположительно, Соколов) выходит на пустынную ночную набережную и выбрасывает в реку какие-то предметы. На второй видеозаписи видно, как его вытаскивают из реки.

Правообладатель иллюстрации Alexander Demianchuk/TASS Image caption Водолазы два дня подряд обследовали дно реки Мойки

По информации российских СМИ, убитая Анастасия Ещенко была дочерью сотрудницы полиции с Кубани и сестрой бывшего вратаря молодежной сборной России по футболу. С Соколовым она начала встречаться несколько лет назад.

Image caption У дома, где жила убитая, появился импровизированный мемориал

Брат убитой Сергей Ещенко рассказал телеканалу 5-tv.ru, что в ночь перед убийством Анастасия рассказывала ему об агрессии со стороны Соколова: по его словам, историк избил аспирантку, после чего она решила восстановиться в общежитии.

Как сообщает петербургское интернет-издание "Фотанка", адвокаты Соколова рассчитывают убедить следствие в том, что он застрелил Ещенко в результате сильного душевного волнения, вызванного ревностью. В таком случае обвинение может быть переквалифицировано со 105-й статьи уголовного кодекса (убийство) на более мягкую 107-ю (убийство в состоянии аффекта"), пишет издание.

В понедельник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проинформирован об убийстве. "Мотивы этого чудовищного преступления, причины и так далее будут установлены в ходе следствия, и потом уже можно будет говорить о том, кто может иметь хоть какое-то отношение к этому чудовищному акту безумия", - сказал Песков, добавив, что "все очень похоже на чистое сумасшествие".

Кто такой Олег Соколов