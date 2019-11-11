Как Боливия осталась без Эво Моралеса. И надолго ли?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Оппоненты Моралеса вышли на улицы, чтобы отпраздновать его отставку

Президент Боливии Эво Моралес подал в отставку на фоне массовых протестов в стране. Власть временно перешла к представительнице оппозиции из сената, которая неоднократно критиковала Моралеса, в том числе за переодевание в форму пожарного.

60-летний Эво Моралес бессменно занимал пост президента с 2005 года, он стал первым в истории страны этническим индейцем, занявшим эту должность.

Media playback is unsupported on your device Эво Моралес ушел в отставку после 13 лет правления

Популярность Моралеса среди населения долгое время была стабильно высокой за счет внедрения социальных программ, снижения уровня бедности, расширения прав коренных жителей. Однако после падения цен на энергоносители в экономике страны наметились серьезные проблемы: начал расти внешний долг, бюджет страны стал дефицитным.

В последние годы экс-президент Боливии оказался в центре не только экономического, но и политического кризиса.

Чем возмущены противники Моралеса?

На президентских выборах в октябре Моралес набрал 47,1% голосов, а его главный оппонент, бывший президент страны Карлос Меса - 36,51%. После окончания голосования избирательная комиссия Боливии на некоторое время приостановила подсчет голосов, что не на шутку возмутило противников Моралеса: в стране вспыхнули протесты.

Однако массовое недовольство действиями Моралеса началось гораздо раньше.

В сентябре 2016 года на референдуме большинство боливийцев (51,3%) не согласились с поправками в основной закон, которые позволили бы президенту переизбраться на четвертый срок подряд. В декабре 2017 года Конституционный суд Боливии отменил итоги референдума, ссылаясь на Американскую конвенцию о правах человека. Это решение вызвало широкое недовольство населения.

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Кроме того, как отмечает главный редактор журнала "Латинская Америка" Владимир Травкин, в Боливии в последнее время назревали и идеологические противоречия, что тоже подтачивало позиции Моралеса.

"В условиях отхода от левой тенденции в Латинской Америке (что подтвердили итоги недавних выборов в Бразилии) Боливия оставалась таким "утесом социализма", и сейчас этот утес подвергается различным сотрясениям", - сказал Травкин в беседе с Би-би-си.

Как восприняли отставку Моралеса в мире?

В МИД России заявили, что события в Боливии развивались "по лекалам срежиссированного госпереворота", и призвали все политические силы страны "к здравомыслию и ответственности".

Власти Кубы, Венесуэлы, Аргентины и Никарагуа также назвали происходящее в Боливии государственным переворотом.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в своем "Твиттере" назвал Моралеса "братом" и призвал мировое сообщество встать на защиту коренных народов Боливии, которые стали "жертвами расизма".

Глава Кубы Мигаль Диас-Канель обвинил в отставке Моралеса правые силы и заявил, что смещение президента было "направлено против демократии в Боливии".

Более сдержанно отреагировали на отставку Моралеса в Бразилии, Колумбии, Перу и Гватемале: власти этих стран призвали временное руководство Боливии как можно скорее провести досрочные выборы с соблюдением всех международных норм.

С таким же призывом выступили в Евросоюзе, США и Канаде. При этом сторонники левых взглядов в ряде западных стран поддержали ушедшего президента.

Кто сменит Моралеса?

После отставки Моралеса в стране возник политический вакуум.

Согласно конституции Боливии, в случае отставки действующего президента исполняющим обязанности главы государства становится либо вице-президент, либо председатель сената страны. Однако вице-президент Альваро Гарсия Линера заявил, что покидает свой пост вслед за Моралесом. Глава сената Адриана Сальватьерра также объявила о своей отставке. Свой пост покинул и председатель палаты депутатов Виктор Борда.

Следующим в очереди является один из заместителей главы сената. Занимающая пост второго вице-спикера Хеанине Аньес уже сообщила местным СМИ, что готова исполнять обязанности президента до тех пор, пока не будут проведены новые выборы главы государства.

"Я должна выполнить свой долг перед страной. Необходимо восстановить порядок и провести выборы. Я надеюсь, что нам удастся созвать заседание парламента. Тогда мы сможем вернуться к нормальной жизни", - сказала она в интервью телеканалу Unitel.

52-летняя Аньес была избрана в сенат в 2010 году. Она представляет оппозиционный альянс и не раз выступала с жесткой критикой в адрес Моралеса. Например, когда в августе экс-глава государства отправился лично тушить лесные пожары в регионе Чикитания, она назвала это "шоу-представлением".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Моралес назвал события в Боливии "гражданским государственным переворотом", но заявил, что уходит ради стабильности в стране

По мнению Владимира Травкина, предсказать политическое будущее Боливии сейчас крайне сложно, и самого Моралеса еще рано сбрасывать со счетов.

"Уедет ли он в эмиграцию, попросит убежища в каком-нибудь посольстве или останется на родине? В любом случае он не будет спокойно сидеть на месте, он не пенсионер по своей психологии. К тому же он уже заявил, что борьба будет продолжаться", - рассуждает эксперт.

Сам Моралес о своем возможном участии в новых выборах пока не объявлял. Его оппонент Карлос Меса заявил, что Моралес не должен выставлять свою кандидатуру, так как Организация американских государств (ОАГ) нашла серьезные нарушения в ходе предыдущих президентских выборов.

Как Россия сотрудничала с Моралесом?

У России есть несколько крупных проектов с Боливией, большая часть из них - в энергетической сфере.

В июле президент России Владимир Путин на встрече с Моралесом в Кремле сообщил, что "Газпром" вложил полмиллиарда долларов в развитие нефтегазовой отрасли, а "Росатом" возводит центр ядерных исследований Боливии. Боливия, в свою очередь, поставляет в Россию продукты питания, например, говядину.

В марте 2016 года стало известно, что "Росатом" подписал с боливийскими властями соглашение о строительстве ядерного комплекса стоимостью 300 млн долларов. При подписании договора Моралес назвал Путина "братом" и сообщил, что Москва готова поделиться с латиноамериканской страной своими атомными технологиями.

В этом году "Росатом" также заявил, что готов участвовать в разведке и освоении месторождения лития в Боливии. Незадолго до этого власти Боливии сообщили, что намерены вложить около 2,3 млрд долларов в разработку литиевого месторождения на солончаке Коипаса.