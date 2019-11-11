Полиция в Гонконге опять стреляла боевыми, а сторонника Пекина облили горючей жидкостью и подожгли

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Момент перед выстрелом

В ходе протестов в Гонконге полицейский тяжело ранил одного из протестующих выстрелом из пистолета с боевым патроном. На видео, которое появилось в "Фейсбуке", видно схватку полицейского с протестующим, в ходе которой страж порядка вытащил пистолет и выстрелил в другого мужчину в маске, который к ним подбежал.

Во время еще одного инцидента активиста-сторонника Пекина облили горючей жидкостью и подожгли. Сейчас он находится в критическом состоянии.

В течение понедельника в нескольких районах Гонконга происходили и другие столкновения, в ходе которых полицейские применяли слезоточивый газ и резиновые пули.

Слезоточивый газ применялся даже в центральном деловом районе, что редко происходит в рабочее время буднего дня.

Что случилось во время стычки?

Стрельба произошла, когда демонстранты попытались заблокировать перекресток в районе Сай Ван Хо на северо-востоке острова.

Как видно на записи, после выстрела 21-летний участник протестной акции лежит с широко открытыми глазами на мостовой; вокруг него кровь. В ходе этой стычки полицеский выстрелил еще два раза, но по официальным данным, в итоге ранен только один человек.

Раненый перенес операцию и останется в критическом состоянии, сообщили Би-би-си в администрации больницы.

В полиции подтвердили, что один офицер "применил свой служебный револьвер" и что один человек был ранен. Там добавили, что и в других районах полицейские доставали огнестрельное оружие из кобуры.

Однако там назвали "ложными и злонамеренными" появившиеся сообщения о том, что офицерам якобы приказали стрелять, не считаясь с возможными последствиями.

Это уже третий случай применения полицейскими боевых патронов с июня, когда в Гонконге начались протесты.

Впервые такое произошло 1 октября, когда отмечалось 70-летие провозглашения Китайской Народной Республики. Второй случай произошел 4 октября - тогда подростка ранили в ногу.

Гонконг является частью Китая, но пользуется значительной автономией. Его жители также пользуются большей степенью свободы от государственного контроля по сравнению с материковым Китаем.

Протесты вспыхнули в июне, когда власти внесли законопроект, допускавший экстрадицию в материковый Китай людей, преследуемых китайскими властями. Многие увидели в этом шаг к размыванию свобод гонконгцев.

Законопроект в итоге отозвали, но протесты продолжаются до сих пор и приобретают все более жесткие формы.