Полиция в Гонконге опять стреляла боевыми, а сторонника Пекина облили горючей жидкостью и подожгли
В ходе протестов в Гонконге полицейский тяжело ранил одного из протестующих выстрелом из пистолета с боевым патроном. На видео, которое появилось в "Фейсбуке", видно схватку полицейского с протестующим, в ходе которой страж порядка вытащил пистолет и выстрелил в другого мужчину в маске, который к ним подбежал.
Во время еще одного инцидента активиста-сторонника Пекина облили горючей жидкостью и подожгли. Сейчас он находится в критическом состоянии.
В течение понедельника в нескольких районах Гонконга происходили и другие столкновения, в ходе которых полицейские применяли слезоточивый газ и резиновые пули.
Слезоточивый газ применялся даже в центральном деловом районе, что редко происходит в рабочее время буднего дня.
- Окно в мир. Почему Гонконг жизненно важен для Китая
- Одного из лидеров протеста в Гонконге Джошуа Вонга не допустили до муниципальных выборов
- Столкновения в Гонконге: бутылки с горючей смесью, водометы и слезоточивый газ
Что случилось во время стычки?
Стрельба произошла, когда демонстранты попытались заблокировать перекресток в районе Сай Ван Хо на северо-востоке острова.
Как видно на записи, после выстрела 21-летний участник протестной акции лежит с широко открытыми глазами на мостовой; вокруг него кровь. В ходе этой стычки полицеский выстрелил еще два раза, но по официальным данным, в итоге ранен только один человек.
Раненый перенес операцию и останется в критическом состоянии, сообщили Би-би-си в администрации больницы.
В полиции подтвердили, что один офицер "применил свой служебный револьвер" и что один человек был ранен. Там добавили, что и в других районах полицейские доставали огнестрельное оружие из кобуры.
Однако там назвали "ложными и злонамеренными" появившиеся сообщения о том, что офицерам якобы приказали стрелять, не считаясь с возможными последствиями.
Это уже третий случай применения полицейскими боевых патронов с июня, когда в Гонконге начались протесты.
Впервые такое произошло 1 октября, когда отмечалось 70-летие провозглашения Китайской Народной Республики. Второй случай произошел 4 октября - тогда подростка ранили в ногу.
Гонконг является частью Китая, но пользуется значительной автономией. Его жители также пользуются большей степенью свободы от государственного контроля по сравнению с материковым Китаем.
Протесты вспыхнули в июне, когда власти внесли законопроект, допускавший экстрадицию в материковый Китай людей, преследуемых китайскими властями. Многие увидели в этом шаг к размыванию свобод гонконгцев.
Законопроект в итоге отозвали, но протесты продолжаются до сих пор и приобретают все более жесткие формы.