Чиновникам ХМАО ограничили свободу в соцсетях. Они не первые

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Запрет на мат и критику власти в интернете для чиновников существует уже не один год

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (Югры) Наталья Комарова внесла поправки к кодексу этики для госслужащих региона, запрещающие публиковать посты с критикой власти и ставить лайки на такие публикации.

Госслужащим, согласно документу, рекомендуется не публиковать и не поддерживать тексты, фото, видео и аудиозаписи, "содержащие критику существующего конституционного строя, институтов публичной власти, а также порочащие честь и достоинство человека, чувства граждан".

Также им рекомендуется не материться при общении и в постах в интернете, не ставить лайки на материалы с критикой власти, и не входить в оппозиционные группы.

В документе отмечается, что во внеслужебное время чиновникам нельзя публиковать информацию, которая может повлечь негативные последствия для госслужащих, а также неприязненно высказываться на публику в отношении к отдельным гражданам и социальным группам.

"Госслужащие - это особая каста людей, которая представляет исполнительную власть на любом уровне, - заявил "Коммерсанту" член общественной палаты ХМАО Сергей Дмитриев. "Их социальное положение обязывает быть корректным в формулировках и в отношении собеседника", - добавил он.

Другие же эксперты, опрошенные изданием, оценили нововведения скорее негативно, посчитав это одним из способов давления на чиновников.

Нововведение ли это?

Установление правил поведения чиновников в соцсетях - не новая практика в России. Подобные правила формируются исходя из типового кодекса этики и служебного поведения государственных и муниципальных служащих, разработанного минтрудом.

В этом документе, однако, установлены лишь общие ориентиры - они не касаются поведения в интернете и во внеслужебное время и не затрагивают "критику власти", а лишь предлагают "воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности государственного органа или органа местного самоуправления, его руководителя, если это не входит в должностные обязанности" служащего.

С 2016 года страницы в соцсетях в обязательном порядке просматриваются при приеме муниципального служащего на работу. Также чиновники должны отчитываться о своих личных аккаунтах перед руководством.

В апреле этого года в кодекс этики для депутатов астаханской думы внесли поправки, касающиеся общения в интернете. Как пояснил тогда Интерфаксу спикер региональной думы Игорь Мартынов, эти поправки были необходимы, так как депутаты не всегда корректно общаются в соцсетях, дискредитируя работу парламента.

Сначала из сообщений следовало, что запрет распространяется на использование нецензурной лексики в соцсетях, но позже в пресс-службе регионального парламента радиостанции "Говорит Москва" пояснили, что запрета на мат там нет.

Согласно добавленной в документ главе, с которой ознакомилось издание, депутат не должен использовать соцсети для организации несанкционированного митинга, рассылать спам, распространять рекламу, распространять переписку с другими людьми без их согласия, а также аудио, видео или тексты, пропагандирующие национальную или социальную нетерпимость.

В сентябре прошлого года администрация Белгорода утвердила новую редакцию кодекса этики и служебного поведения чиновников. Формулировки там похожи на документ, принятый в ХМАО. В частности, госслужащим нельзя публиковать свои и лайкать чужие посты с критикой конституционного строя и институтов власти, а также оскорбляющие честь, достоинство и чувства граждан.

В интернете чиновники должны воздерживаться от высказываний, способных нанести ущерб своей репутации и авторитету администрации города, говорится в документе, и им следует "избегать конфликтов, неконструктивных споров с другими пользователями онлайн-сервисов".

В Ульяновской области для госслужащих также имеется подобный документ. Его текст практически совпадает с Белгородским, за тем лишь исключением, что там просят не публиковать и не лайкать материалы, оскорбляющие "чувства граждан в связи с их религиозным или атеистическим убеждением", а также "не приобщаться к группам (сообществам), содержащим такие материалы".

Как считает Конституционный суд?

Конституционный суд не раз признавал право чиновников публично высказываться о работе структур муниципалитета конституционным, несмотря на прописанный в законах о государственной и муниципальной службе запрет на "публичные высказывания, суждения и оценки" об органах власти и местного самоуправления. Просто в КС призывают не трактовать запрет однозначно.

Так, в 2014 году, изучая дело бывшего замглавы администрации города Дегтярска Свердловской области Вячеслава Куланова, которого уволили за критику деятельности местной администрации и ее руководства, КС отказал в рассмотрении его жалобы, но указал, что прописанный в законах запрет не может применяться как безусловный.

Иными словами, пояснили в КС, должно учитываться содержание публичных высказываний чиновников. "Необходимо понять общественную значимость, изучить мотивы, побудившие лицо к публичному выступлению, и соотнести причиненный его действиями ущерб для государственных или общественных интересов с ущербом, предотвращенным в результате его поступка", - говорится в определении.

Такую же позицию суд изложил и в 2011 году: он признал ограничения для чиновников не противоречащими Конституции, добавив, что госслужащий имеет право аргументированно выразить свое мнение публично, если оно соответствует общественным интересам, а мотивом выступления не является обида или достижение личных целей.