Кремль прокомментировал расследование Навального об имуществе прокурора Москвы
Контрольное управление администрации президента России может перепроверить декларацию главного прокурора Москвы Дениса Попова, хотя при его назначении никаких нарушений обнаружено не было, заявили в Кремле. Ранее Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального сообщил, что у Попова может быть незадекларированная недвижимость.
"Если они [контрольное управление администрации президента] посчитают необходимым это сделать... Проводилась проверка абсолютно детальная", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности дополнительной проверки Попова.
Представитель Кремля подчеркнул, что "перед таким назначениями проводится очень тщательная проверка всех данных, предоставляются данные, которые подлежат декларированию, в том числе и на предмет имущества, которое находится или в собственности, или во временном пользовании".
Таким образом, сам факт назначения Попова на должность главного прокурора Москвы говорит о том, что никаких нарушений законодательства с его стороны найдено не было, заключил Песков.
Попов был назначен прокурором Москвы 10 сентября 2019 года. До этого он работал на той же должности в Дагестане и Хакасии, был первым заместителем прокурора Тульской области и прокурором Центрального административного округа Москвы.
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В понедельник, 11 ноября, Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование, в котором утверждается, что Попов не вносил в свои декларации дорогостоящую недвижимость, принадлежащую его семье.
Как утверждают в ФБК, в 2009-2011 годах жена прокурора Ирина Попова могла приобрести гостиницу и несколько домов в Черногории общей стоимостью 3 млн евро, а также квартиру в испанской Марбелье за 645 тысяч евро.
При этом официальная зарплата Попова в то время составляла около 60 тысяч рублей в месяц, а его жена была безработной, утверждается в расследовании.
Кроме того, по данным ФБК, Ирина Попова может владеть базой отдыха в Астраханской области площадью в полтора гектара, а у его 79-летней матери в собственности может быть дача на Рублевке.
В настоящее время Денис и Ирина Поповы разведены, однако в ФБК все равно предполагают, что женщина может быть номинальным владельцем недвижимости.