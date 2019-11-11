Кремль прокомментировал расследование Навального об имуществе прокурора Москвы

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Контрольное управление администрации президента России может перепроверить декларацию главного прокурора Москвы Дениса Попова, хотя при его назначении никаких нарушений обнаружено не было, заявили в Кремле. Ранее Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального сообщил, что у Попова может быть незадекларированная недвижимость.

"Если они [контрольное управление администрации президента] посчитают необходимым это сделать... Проводилась проверка абсолютно детальная", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности дополнительной проверки Попова.

Представитель Кремля подчеркнул, что "перед таким назначениями проводится очень тщательная проверка всех данных, предоставляются данные, которые подлежат декларированию, в том числе и на предмет имущества, которое находится или в собственности, или во временном пользовании".

Таким образом, сам факт назначения Попова на должность главного прокурора Москвы говорит о том, что никаких нарушений законодательства с его стороны найдено не было, заключил Песков.

Попов был назначен прокурором Москвы 10 сентября 2019 года. До этого он работал на той же должности в Дагестане и Хакасии, был первым заместителем прокурора Тульской области и прокурором Центрального административного округа Москвы.

В понедельник, 11 ноября, Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование, в котором утверждается, что Попов не вносил в свои декларации дорогостоящую недвижимость, принадлежащую его семье.

Как утверждают в ФБК, в 2009-2011 годах жена прокурора Ирина Попова могла приобрести гостиницу и несколько домов в Черногории общей стоимостью 3 млн евро, а также квартиру в испанской Марбелье за 645 тысяч евро.

При этом официальная зарплата Попова в то время составляла около 60 тысяч рублей в месяц, а его жена была безработной, утверждается в расследовании.

Кроме того, по данным ФБК, Ирина Попова может владеть базой отдыха в Астраханской области площадью в полтора гектара, а у его 79-летней матери в собственности может быть дача на Рублевке.

В настоящее время Денис и Ирина Поповы разведены, однако в ФБК все равно предполагают, что женщина может быть номинальным владельцем недвижимости.