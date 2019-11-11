Партия брексита отказалась выдвигать половину кандидатов. Это повышает шансы брексита
Британская Партия брексита заявила, что на парламентских выборах в декабре не будет выдвигать своих кандидатов в 317 округах, где консерваторы выиграли на выборах 2017 года.
Лидер партии Найджел Фарадж, убежденный сторонник "жесткого брексита" (полного разрыва Великобритании с ЕС), сказал, что конкуренция его кандидатов с консерваторами может лишь отнять голоса у сторонников выхода из ЕС и увеличить шансы на проведение повторного референдума о членстве страны в Евросоюзе.
При этом он подчеркнул, что его партия бросит вызов всем другим кандидатам и в первую очередь сосредоточится на том, чтобы отобрать места у лейбористов.
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Лейбористы обещают в случае прихода к власти провести новый референдум, дав людям возможность выбрать между членством в ЕС и заключением "осмысленного" договора о выходе из Евросоюза.
Этого договора оппозиция обещает добиться за три месяца после прихода к власти.
Консерваторы добиваются выхода Британии из ЕС в соответствии с договором, согласованным в октябре с Брюсселем нынешним премьером Борисом Джонсоном.
Тактика голосования
Чтобы получить большинство в Палате общин, консерваторы должны увеличить количество своих мест в парламенте.
Наибольшие шансы для тори получить дополнительные места - попытаться выиграть в тех округах, которые проголосовали на прошлых выборах за лейбористов, но поддержали на референдуме брексит.
Конкуренция с Партией брексита может им в этом помешать.
Ранее Фарадж обещал выдвинуть более 600 кандидатов на предстоящих выборах.
Председатель Консервативной партии Джеймс Клеверли приветствовал отказ Фараджа конкурировать с тори.
Партия брексита осознала, что не стоит препятствовать созданию стабильного правительства большинства, сказал Клеверли.
Ранее выступающие против брексита партии - Партия Уэльса (Plaid Cymru), Партия зеленых и Либеральные демократы - договорились не выступать друг против друга в 60 избирательных округах Англии и Уэльса.