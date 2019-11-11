Партия брексита отказалась выдвигать половину кандидатов. Это повышает шансы брексита

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Найджел Фарадж - убежденный сторонник "жесткого брексита"

Британская Партия брексита заявила, что на парламентских выборах в декабре не будет выдвигать своих кандидатов в 317 округах, где консерваторы выиграли на выборах 2017 года.

Лидер партии Найджел Фарадж, убежденный сторонник "жесткого брексита" (полного разрыва Великобритании с ЕС), сказал, что конкуренция его кандидатов с консерваторами может лишь отнять голоса у сторонников выхода из ЕС и увеличить шансы на проведение повторного референдума о членстве страны в Евросоюзе.

При этом он подчеркнул, что его партия бросит вызов всем другим кандидатам и в первую очередь сосредоточится на том, чтобы отобрать места у лейбористов.

Лейбористы обещают в случае прихода к власти провести новый референдум, дав людям возможность выбрать между членством в ЕС и заключением "осмысленного" договора о выходе из Евросоюза.

Этого договора оппозиция обещает добиться за три месяца после прихода к власти.

Консерваторы добиваются выхода Британии из ЕС в соответствии с договором, согласованным в октябре с Брюсселем нынешним премьером Борисом Джонсоном.

Тактика голосования

Чтобы получить большинство в Палате общин, консерваторы должны увеличить количество своих мест в парламенте.

Наибольшие шансы для тори получить дополнительные места - попытаться выиграть в тех округах, которые проголосовали на прошлых выборах за лейбористов, но поддержали на референдуме брексит.

Конкуренция с Партией брексита может им в этом помешать.

Ранее Фарадж обещал выдвинуть более 600 кандидатов на предстоящих выборах.

Председатель Консервативной партии Джеймс Клеверли приветствовал отказ Фараджа конкурировать с тори.

Партия брексита осознала, что не стоит препятствовать созданию стабильного правительства большинства, сказал Клеверли.

Ранее выступающие против брексита партии - Партия Уэльса (Plaid Cymru), Партия зеленых и Либеральные демократы - договорились не выступать друг против друга в 60 избирательных округах Англии и Уэльса.