Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Пассажиры и сотрудники станции King's Cross в Лондоне остановились, чтобы принять участие в двухминутном молчании

11 ноября, в день окончания Первой мировой войны, Британия традиционно отмечает День поминовения павших в обеих мировых войнах. В этом году торжества прошли в сотый раз.

В сотый раз страна погрузилась в двухминутное молчание - в 11 часов по Гринвичу, 11-го дня 11-го месяца. Эта традиция началась через год после окончания Первой мировой.

Благотворительная организация помощи ветеранам Королевский британский легион, основанная 98 лет назад, призвала британцев остановиться ненадолго, отбросить разногласия и различия, чтобы помянуть тех, кто рисковал и жертвовал жизнью.

В обращении этого года также содержится призыв отложить в сторону цифровые устройства, которые поглощают большую часть времени молодого и среднего поколения.

Британские политики отметили этот день, пообещав улучшить условия жизни военных и их семей.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Ветераны и публика на торжестве в Саду памяти в Эдинбурге

Image caption "Последние почести" - одна из самых известных в мире траурных мелодий. Оркестры разных полков традиционно исполняют ее по всей стране в День поминовения

В видеообращении члены легиона подчеркнули, что День памяти остается вне политики и не различает партийной принадлежности.

"Две минуты молчания сближают всех нас и так же актуальны сегодня, как и сто лет назад", - заявила руководитель памятных мероприятий легиона Кэтрин Дэйвис.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption На собравшихся в Ливерпуле сверху летели красные маки - символ павших воинов

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Статуя Неизвестного солдата в Ливерпуле также утопала в маках

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Красные маки у Вестминстерского аббатства

В воскресенье королева Елизавета II возглавила церемонию в честь погибших у мемориала Кенотаф в центре Лондона.

В церемонии у Кенотафа традиционно принимают участие королевские гвардейцы.

Image caption На поминальную церемонию у Кенотафа в Лондоне ежегодно приходят сотни горожан и туристов

В субботу члены королевской семьи также посетили ежегодное поминальное мероприятие Британского королевского легиона.

Многие отметили, что на Фестивале памяти герцог и герцогиня Сассекские впервые за продолжительное время появились в окружении семьи.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Герцогиня Сассекская Меган на торжественном мероприятии Британского королевского легиона

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Британцы бережно хранят память о своих солдатах, погибших в обеих мировых войнах. Красный цвет - самый популярный в стране в начале ноября

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