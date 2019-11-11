Британия в сотый раз почтила память павших на полях мировых войн
11 ноября, в день окончания Первой мировой войны, Британия традиционно отмечает День поминовения павших в обеих мировых войнах. В этом году торжества прошли в сотый раз.
В сотый раз страна погрузилась в двухминутное молчание - в 11 часов по Гринвичу, 11-го дня 11-го месяца. Эта традиция началась через год после окончания Первой мировой.
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Благотворительная организация помощи ветеранам Королевский британский легион, основанная 98 лет назад, призвала британцев остановиться ненадолго, отбросить разногласия и различия, чтобы помянуть тех, кто рисковал и жертвовал жизнью.
В обращении этого года также содержится призыв отложить в сторону цифровые устройства, которые поглощают большую часть времени молодого и среднего поколения.
Британские политики отметили этот день, пообещав улучшить условия жизни военных и их семей.
В видеообращении члены легиона подчеркнули, что День памяти остается вне политики и не различает партийной принадлежности.
"Две минуты молчания сближают всех нас и так же актуальны сегодня, как и сто лет назад", - заявила руководитель памятных мероприятий легиона Кэтрин Дэйвис.
В воскресенье королева Елизавета II возглавила церемонию в честь погибших у мемориала Кенотаф в центре Лондона.
В церемонии у Кенотафа традиционно принимают участие королевские гвардейцы.
В субботу члены королевской семьи также посетили ежегодное поминальное мероприятие Британского королевского легиона.
Многие отметили, что на Фестивале памяти герцог и герцогиня Сассекские впервые за продолжительное время появились в окружении семьи.
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