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В Великобритании продолжают обсуждать парламентский доклад о возможном вмешательстве России в британскую политику.

В докладе упоминаются девять российских бизнесменов, финансировавших в основном Консервативную партию и политиков, выступающих за брексит, сообщила в воскресенье Sunday Times со ссылкой на неназванные источники.

Премьер-министр Борис Джонсон отказывается публиковать доклад до выборов, оппоненты обвиняют его в том, что он что-то скрывает от избирателей.

Двое из упомянутых газетой бизнесменов в интервью Би-би-си активно критиковали эту публикацию.

Тем временем экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон сказала в интервью Би-би-си, что, по ее мнению, непонятно и постыдно, что доклад о возможном российском вмешательстве в британскую политику не был обнародован.

"Каждый человек, который будет голосовать в этой стране, должен знать, что говорится в докладе, до выборов", - сказала Клинтон.

Даунинг-Стрит отрицает, что хочет держать доклад в секрете. Борис Джонсон настаивает, что он будет опубликован после выборов 12 декабря.

Что это было?

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Эво Моралес, ушедший накануне в отставку с поста президента Боливии, принял предложение Мексики предоставить ему политическое убежище. В Латинской Америке давно бытует традиция, согласно которой свергнутые правители получают убежище в какой-то другой стране региона.

Но в случае с Моралесом не все ясно. В Боливии уже несколько недель идут массовые протесты против фальсификациях на выборах, прошедших в октябре. Моралес сдался, но своеобразно.

Он одновременно заявил о своей отставке и о необходимости новых выборов, добавив, что стал жертвой "гражданского переворота".

Так был переворот или нет? В этом разбиралась Русская Служба Би-би-си.

Историк и расчлененная женщина

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Суд в Петербурге арестовал до января доцента исторического факультета СПбГУ Олега Соколова, который обвиняется в убийстве и расчленении тела аспирантки Анастасии Ещенко.

Впервые после предъявления обвинений его увидели журналисты. Он выглядел усталым и был эмоционален. Судье пришлось спрашивать его, понимает ли он, что вокруг него происходит.

Соколов в суде плакал, потом успокаивался, а также заявил, что согласен с мерой пресечения и раскаивается в содеянном.

Отрезанные руки женщины он пытался выбросить в реку Мойка, но упал в нее сам, будучи, насколько известно, в состоянии сильного опьянения. Отрезанная голова и тело убитой женщины были найдены в его квартире.

В день судебного заседания спасатели продолжали работу на Мойке, пытаясь понять, что еще туда мог выбросить доцент.

Марш-бросок Лукашенко в Европу

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Президент Беларуси во вторник встретится в Вене с австрийским президентом Александром Ван дер Белленом. Еще недавно Лукашенко считался "последним диктатором Европы", на него были наложены санкции, он был практически персоной нон грата в Европе.

"Арабская весна" в Ливане

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В Ливане конфедерация профсоюзов призвала провести во вторник всеобщую забастовку. Жители Ливана практически всех конфессий и политических убеждений выходят на демонстрации протеста вот уже несколько недель.

Демонстранты протестуют против коррупции и безработицы и требуют коренных изменений во всей политической системе страны.

Министр образования Ливана заявил, что в связи со всеобщей забастовкой школы и университеты будут закрыты. Заседание парламента также отложено из соображений безопасности.

Решается судьба некоторых нелегалов в США

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Верховный суд США должен вынести решение о законности указа президента Дональда Трампа о закрытии программы DACA, согласно которой нелегальные иммигранты, привезенные в страну в детстве, не подлежат депортации.

Дональд Трамп с этим не согласен. Речь идет о судьбе примерно 700 тысяч человек. Против решения Трампа было подано несколько судебных исков, и дело дошло до Верховного суда.

Австралия горит

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Два австралийских штата объявили чрезвычайное положение в связи с лесными пожарами. Власти заявляют, что пожары представляют катастрофическую угрозу многим городам, в особенности Сиднею.

В одном лишь штате Новый Южный Уэльс закрыто более 600 школ. Погибли как минимум четыре человека. Тысячи людей вынуждены были покинуть свои дома.

Асад скупает Москву?

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Семья президента Сирии Башара Асада купила много квартир в Москве, на сумму более чем 40 миллионов долларов, чтобы избежать западных санкций, цитируют борющуюся с коррупцией организацию Global Witness газеты Times и Financial Times (необходима подписка). Квартиры были куплены в престижном районе Москва-Сити кузенами Асада из семьи Махлуф - второй самой влиятельной семьи в Сирии.

Большая часть квартир была куплена от имени Хафиза Махлуфа, на которого наложены европейские санкции, пишут Times и FT. Global Witness считает, что, покупая недвижимость в Москве, семья Асада пытается отмыть свои капиталы, чтобы затем перевести их в Европу. В общей сложности речь идет об 11 апартаментах.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва ничего не знает об этих покупках, так как в России, по его словам, абсолютно свободный рынок.

Турция шлет боевиков ИГ на родину

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Турция проводит военную операцию на севере Сирии, и в ее руки попали боевики ИГ, которых ранее держали в лагерях курдские ополченцы

Турция приступила к депортации иностранных боевиков ИГ (организация запрещена в России и других странах), оказавшихся в ее руках. Это может вызвать дипломатический конфликт со странами Европы, пишет газета "i".

В понедельник на родину депортировали одного гражданина США и одного датчанина, заявил представитель министерства внутренних дел Турции. Сейчас идет подготовка к депортации семерых граждан Германии, двоих ирландцев, 11 французов и троих датчан.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сказал, что в турецких тюрьмах сейчас находится около 1200 иностранцев, которые воевали на стороне ИГ. По его словам, Турция - не гостиница для иностранных боевиков.

Приговор россиянке в Кувейте

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Российская предпринимательница Мария Лазарева была приговорена уголовным судом Кувейта к 15 годам заключения, большому штрафу (около семи миллионов долларов), а также каторжным работам, сообщает агентство РИА Новости.

Лазарева и ее кувейтский партнер обвиняются в растрате и хищении средств, которые были вложены Портовым управлением Кувейта в их компанию, а также в невыполнении работы по созданию портового хаба.

Лазарева намерена подать апелляцию.

Основатель сирийских "Белых касок" найден мертвым

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В Стамбуле найден мертвым основатель сирийской неправительственной организации "Белые каски", бывший британский военный Джеймс Ле Мезюрье. Тело Ле Мезюрье с переломами ног и черепа обнаружили рядом с его домом, причина смерти пока не известна.

Волонтеры "Белых касок" помогали пострадавшим в ходе сирийской гражданской войны. Многие на Западе считают их практически святыми, так как они работают в невообразимых условиях.

Правительства Сирии и России не раз называли их шпионами и экстремистами.

Стратосферный взлет

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Российский путешественник Федор Конюхов готовится к одному из самых опасных приключений в своей жизни - подъему в стратосферу на воздушном шаре.

67-летний православный священник побывал на Северном и Южном полюсах, дважды поднимался на Эверест, пересек Атлантический и Тихий океаны на весельной лодке и совершил пять кругосветных плаваний.

Старость не радость?

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Увеличение продолжительности жизни и борьба со старостью - одна из основных задач медицины и науки в целом.

Каким способом ученые надеются решить эту задачу, в каких направлениях ведутся исследования и какие успехи уже достигнуты на пути к вечной молодости?

День поминовения в Британии

11 ноября в Британии вспоминали павших в двух мировых войнах и других конфликтах.

Бомбардировки 1940-41 годов унесли жизни более 40 тысяч жителей Лондона. Многих детей эвакуировали во время "Блица". Среди них была бабушка нашего корреспондента Бена Тавенера Джун Эндрюс. Сейчас ей 87 лет.

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В Гонконге полицейский выстрелил в протестующего во время демонстрации, которая транслировалась местным новостным изданием в прямом эфире в "Фейсбуке".

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Дайджест готовили Борис Максимов и Марина Ромадова