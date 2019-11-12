Конституционный суд разрешил изымать имущество у семей и друзей коррупционеров. Объясняем в 100 и 500 словах

Правообладатель иллюстрации Petr Kovalev/TASS Image caption Отказное определение по жалобе Захарченко и его подруги подписано председателем КС Валерием Зорькиным

Конституционный суд не нашел противоречий основному закону в норме, касающейся изъятия в пользу государства имущества, приобретенного на доходы, законность которых не подтверждена.

В законе о контроле за расходами госслужащих указаны только супруги и несовершеннолетние дети госслужащего, однако, как указал КС, в некоторых случаях возможно изъятие денег и имущества у родственников и знакомых обвиняемого во взяточничестве - все зависит от обстоятельств дела.

Суд отказал в рассмотрении жалобы осужденному в июне этого года экс-полковнику Дмитрию Захарченко и пояснил - почему.

Русская служба Би-би-си пересказывает и объясняет определение Конституционного суда в 100 и 500 словах.

Захарченко и его подруга пожаловались в КС на произвольность решений по обращению в доход государства средств и имущества.

Они считают, что действующие правовые нормы позволяют "бесконтрольно и по собственному усмотрению" обращать в госказну любое имущество, в том числе не перечисленных в законе людей.

В законах о контроле за доходами госслужащих действительно указаны только супруги и несовершеннолетние дети.

Однако если в суде другие близкие обвиняемого в коррупции не смогли доказать законность получения дохода, то в качестве "особой правовой меры" возможно изъятие и у них, считают в КС. Все зависит от обстоятельств дела.

Поэтому обвинения в "произвольности" обращения средств в казну - необоснованы, а фактические обстоятельства дела в КС не исследуются, заявили в суде.

В КС обратился бывший сотрудник управления "Т" антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко, его отец и мать, а также его подруга Марина Семынина, представляющая интересы его несовершеннолетней дочери.

Бывшего полковника в июне 2019 года приговорили к 13 годам строгого режима и штрафу в 117 млн рублей, признав виновным в получении взятки в особо крупном размере и воспрепятствовании правосудию.

Во время обыска у него нашли валюту на сумму около 9 млрд рублей. Также суд изъял у Захарченко 13 квартир, 14 парковочных мест, 4 автомобиля и золотой слиток. Позже в суде имущество арестовали и обратили в доход государства - оно было оформлено на его отца, мать, сестру, жену и еще трех подруг.

Защита Захарченко, его семьи и близких не смогла доказать законность происхождения ни наличных денег, ни имущества. Прокуроры сочли, что никто из них не мог купить все это на законные доходы. В итоге суд решил, что их имущество приобретено на деньги экс-полковника.

Заявители жаловались на произвольность решений по обращению в доход государства средств и имущества. По их мнению, знакомые госслужащих не обязаны доказывать законность происхождения своего имущества, и связь между их приобретениями и коррупционными доходами Захарченко не доказана.

В итоге КС отказал им в рассмотрении жалобы, но пояснил - почему.

В нормах о предоставлении сведений о доходах и конфликте интересов, содержащихся в нескольких законах, в основном говорится о супругах и несовершеннолетних детях госслужащего.

Но в законе о противодействии коррупции отмечается, что при оценке конфликта интересов принимаются во внимание также другие близкие родственники и иные лица, связанные с ним близкими отношениями.

Правообладатель иллюстрации Andrey Vasiliev/TASS Image caption В суде посчитали, что никто из близких Захарченко не мог сам купить обнаруженное у них дорогостоящее имущество

Если родственники и знакомые обвиняемого во взятке не смогли доказать законность получения доходов, то в качестве "особой правовой меры" возможно изъятие имущества и у них, пояснили в КС. Лицо, перед которым ставится вопрос об изъятии имущества, все еще имеет право доказывать в суде законность его получения, отметили в суде.

Суд может решить обратить в доход государства только ту часть дохода, которая ничем не подтверждена, учитывая фактические обстоятельства конкретного дела, говорится в отказном определении.

В судах по делу Захарченко доказано, что спорное имущество приобреталось именно на его деньги, напомнили в КС. Проверка же обоснованности вынесенных по делу Захарченко решений в компетенцию КС не входит, как и исследование фактических его обстоятельств.

Таким образом, в КС не согласились с доводами Захарченко и его подруги, которые утверждали в жалобе, что суду позволено "бесконтрольно и по собственному усмотрению" обращать в казну государства любое имущество, купленное на неподтвержденные доходы.

Доход в России, как правило, подтверждается справкой из налоговой по форме 2-НДФЛ, выпиской с банковского счета, договором с работодателем или копией трудовой книжки. В комментарии "Ведомостям" адвокат Захарченко Александр Горбатенко утверждает, что на практике суды верят только справке.

Суды де-факто распространили закон о контроле за расходами чиновников на более широкий круг лиц, когда законодатели только обсуждают такую возможность, считает адвокат.

У чьих еще близких изъяли имущество?

После изъятия 9 млрд рублей и многочисленного имущества у Захарченко и его близких суды стали практиковать подобное и в других коррупционных делах.

Так, в начале ноября суд изъял в доход государства 6 млрд рублей у главы банковского отдела управления "К" ФСБ Кирилла Черкалина и его родственников. Ответчиками по иску об изъятии имущества к полковнику, кроме самого Черкалина, были его родители, сестра, две бывшие жены и мать одной из них. В деле также фигурировали доходы его отца, бывшего тестя и зятя.

А в сентябре Клинский городской суд изъял в госказну активы на 9 млрд рублей, которые следствие считает имуществом бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя. Как заявляют в прокуратуре, он вовлекал родственников, близких людей и подконтрольные фирмы в схемы по обогащению за счет муниципального имущества, а также помогал бизнесу сына, используя служебное положение.

В апреле этого года Красногорский городской суд изъял в доход государства имущество почти на 10,5 млрд рублей (это оценка рыночной стоимости прокурором, с которой не согласна защита) у экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна.

По данным обвинения, большая часть недвижимости Шестуна была оформлена на его делового партнера и друга, местного депутата Бориса Криводубского, который находится в розыске, - а также его супругу.

Часть имущества экс-главы Серпуховского района принадлежала его матери, тестю и тёще, друзьям детства, риелторам и грузчикам магазина "Браво", принадлежавшего его приятелям, утверждают в прокуратуре. Как заявлял прокурор, многие из них в ходе следствия признались, что хозяевами имущества являются лишь номинально, а на самом деле оно принадлежит Шестуну.