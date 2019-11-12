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Уголовный суд Кувейта приговорил россиянку Марию Лазареву к 15 годам тюремного заключения и каторжным работам по делу о присвоении государственных средств.

Суд также обязал Лазареву и ее бизнес-партнеров выплатить штраф в размере около 7 млн долларов. После отбытия тюремного заключения она должна быть депортирована из страны, говорится в постановлении.

Дело Лазаревой вызвало широкий резонанс, ее активно поддерживают влиятельные юристы и правозащитники из Британии и США. Освобождения Лазаревой добиваются и российские власти.

Кто такая Мария Лазарева?

45-летняя Мария Лазарева училась в МГУ и в Уортонской школе бизнеса при Пенсильванском университете. Она переехала в Кувейт 15 лет назад. Там она возглавила местную компанию KGL Investment (KGLI) и стала членом совета директоров инвестиционного фонда Port Fund.

В интервью "Коммерсанту" Лазарева рассказывала, что всегда мечтала работать в разных странах и посмотреть мир, поэтому после окончания МГУ решила уехать из России.

"Я училась за границей, работала в США, Европе, других местах. Когда оканчивала Уортон, там публиковались вакансии для выпускников. Среди них было и предложение работы в Кувейте", - говорила она.

В итоге предпринимательница получила работу в компании KGL, проработала там несколько лет, а потом была создана компания KGLI, которую она возглавила.

"Наша первоначальная задача была работать в Кувейте и в других странах, привлекать инвесторов в различные проекты", - рассказывала Лазарева.

В чем обвиняют предпринимательницу?

Лазарева была задержана в ноябре 2017 года вместе со своим кувейтским партнером Саидом Дашти. Им было предъявлено обвинение в невыполнении работ по созданию портового хаба. В мае 2018 года суд приговорил предпринимательницу к 10 годам тюрьмы.

Однако затем арбитражный суд постановил, что работы были выполнены, а главный свидетель по делу получил тюремный срок за подделку документов.

Весной 2019 года суд решил снять с россиянки обвинения, но разрешил освободить ее только под гигантский залог в 65 млн долларов. После того как сумма залога была снижена до 3,3 млн долларов, Лазарева вышла из тюрьмы, проведя в заключении 472 дня. При этом судебные разбирательства продолжились.

Официальный представитель Лазаревой и советник главы Торгово-промышленной палаты Москвы Владимир Сидоров в беседе с РБК утверждал, что истинной причиной разбирательств стали "какие-то разборки" между бизнес-структурами в Кувейте, к которым Лазарева не имеет отношения.

Сама предпринимательница жаловалась на то, что против нее организовывалась травля в местной прессе, где ее с презрением называли "эта русская".

"Конкуренты контролируют СМИ, они каждый раз пишут обо мне ложь. Я столько раз подавала против них в суд, судебные дела идут два-три года, а потом они пишут маленьким, тонким шрифтом на какой-нибудь 27-й странице о том, что они извиняются", - сетовала Лазарева в беседе с радиостанцией BFM.

Новый приговор Лазаревой и Дашти вынесен уже по другому делу: по обвинению в растрате средств Портового управления Кувейта.

Адвокаты Лазаревой утверждают, что в феврале 2019 года деньги, которые суд квалифицировал как растраченные, вернулись на счета инвесторов с примерно стопроцентной прибылью.

Президент Торгово-промышленной палаты Москвы Владимир Платонов, приехавший в Кувейт поддержать Лазареву, сказал РИА Новости, что приговор "вызывает удивление, потому что он базировался только на свидетельских показаниях человека, в отношении которого имеется судебное решение о даче им ложных показаний и подделке документов".

Представители прокуратуры Кувейта приговор пока не комментировали.

Кто поддерживает россиянку?

Президент России Владимир Путин и глава российского МИД Сергей Лавров затрагивали тему суда над Лазаревой на встречах с эмиром Кувейта. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обсуждала этот вопрос на встрече с председателем Национального совета Кувейта. В защиту россиянки также выступила основательница Ельцин-центра и дочь первого президента России Татьяна Юмашева.

Обеспокоенность по поводу судьбы предпринимательницы выражали сын 41-го президента США Нил Буш, супруга бывшего премьера Британии Шери Блэр, бывший глава британской разведывательной службы МИ-6 Джон Скарлетт, экс-директор ФБР Луис Фри, а также голливудская актриса Эмбер Хёрд.

Правообладатель иллюстрации Alexander Shcherbak/Tass Image caption Эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах обсуждал процесс над Лазаревой на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым

"Чем больше я погружался в это дело, тем лучше понимал, что здесь настоящая несправедливость. Мария окончила Уортонскую бизнес-школу, а сейчас она уже больше года разлучена со своим четырехлетним сыном из-за фиктивных обвинений. С самого начала было ясно, что они сфальсифицированы", - говорил Нил Буш в интервью изданию Arabian Business.

"Обвинения не подтверждаются доказательствами. Факты очень убедительны. Я более 40 лет занимался такими делами как судья, прокурор и глава ФБР, и я не вижу в этом деле никаких улик, которые бы подтверждали обвинения, не говоря уже о приговоре", - отмечал Луис Фри.

Шери Блэр в свою очередь поставила вопрос об освобождении Лазаревой перед комиссией ООН по правам человека.

Как сообщало американское издание Politico, компания KGL Investment и контролируемый ею Port Fund в первом квартале 2019 года потратили около 2,5 млн долларов на наём лоббистов из Вашингтона, которые смогли бы помочь в освобождении Лазаревой. К кампании в защиту россиянки примкнул также один из самых активных фандрайзеров кампании Дональда Трампа Брайан Баллард.