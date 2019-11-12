Image caption Суд оставил Чирцова в СИЗО до апреля 2020 года

Тверской суд начал рассматривать дело 22-летнего Никиты Чирцова. Его обвиняют в том, что он толкнул сержанта полиции на митинге 27 июля, причинив ему боль. Полицейский в суде заявил, что боли не почувствовал и лишение свободы не соответствует тяжести деяния Чирцова. Тем не менее суд молодого человека оставил в СИЗО.

"Московское дело" должно быть прекращено!" - такой плакат встречает прохожих у Тверского суда Москвы. Его держит в руках Влад Барабанов - бывший обвиняемый в массовых беспорядках на протестной акции 27 июля. Он провел в СИЗО около месяца, пока в сентябре Следственный комитет не признал, что в его действиях не было состава преступления.

Барабанова в суд не пустили приставы - как раз из-за плаката. "Сказали, что представляет опасность для суда, - со смехом рассказал он. - Для полицейских пластиковый стаканчик представляет опасность, а тут вот - плакат".

В конце концов Барабанов спрятал плакат где-то на улице и все-таки прошел в здание, где должен был начаться суд по делу Никиты Чирцова. Там он встретил Сергея Абаничева - другого бывшего фигуранта "московского дела", который, как раз как утверждало следствие, бросил пластиковый стаканчик в сторону полиции. С Абаничева также сняли обвинения в сентябре.

Кроме них, суда Чирцова дожидались около 20 активистов, примерно 10 журналистов, а также отец и бабушка подсудимого, которые приехали в Москву ради суда из Пермского края. Ждать начала заседания им пришлось больше двух часов.

В самом начале судья Елена Булгакова дежурно и быстро продлила Чирцову срок содержания под стражей до апреля 2020 года, так как "обстоятельства, из-за которых его арестовали, не отпали и не изменились".

Адвокат Александр Борков попросил суд хотя бы выпустить Чирцова из стеклянной клетки-"аквариума", так как это унижает его достоинство и мешает общаться с защитником: в "аквариуме" плохо слышно. В этом судья также отказала.

"Чирцов, наблюдая за исполнением [полицейским] Михаленком своих должностных обязанностей, решил применить в отношении последнего насилие. А именно толкнул в область грудной клетки и плеча, причинив физическую боль", - монотонно зачитал прокурор.

Это единственное, в чем обвиняют Чирцова. Затем за трибуну прошел потерпевший - полицейский 2-го оперативного полка Юрий Михаленок, крупный блондин с короткой стрижкой. Он рассказал, как 27 июля со своими коллегами вытеснял людей от перекрестка Столешникова переулка и Тверской вверх по переулку, дальше от проезжей части.

Image caption Полицейский Михаленок боли от толчка Чирцова не почувствовал

- В момент вытеснения граждан гражданин Чирцов подбежал ко мне, толкнул в область грудной клетки. Я чуть попятился назад и побежал за ним с целью его задержать. Мои коллеги его задержали, - описал эти события Михаленок.

- Можете описать ваше обмундирование в момент ситуации? - допытывался адвокат.

- Бронежилет.

- До аттестации в МВД проходили обучение? Боевая подготовка была у вас?

- Да.

- В ходе вашей службы вам приходилось задерживать бандитов, преступников, хулиганов?

- Снимается вопрос, - тут же вмешалась судья. - Не имеет отношения к предмету рассмотрения.

- Когда в органах МВД используется бронежилет?

- Снимается вопрос, - повторила судья.

- Тогда у меня прямой вопрос, - адвокат перестал ходить вокруг да около. - Опишите физическую боль, которую вам причинили действия подсудимого.

- Произошел контакт, я попятился чуть назад. Как таковой боли не было, - спокойно ответил Михаленок, разрушив этим позицию обвинения: ведь оно строится именно на причинении боли полицейскому.

- Если подсудимый готов принести извинения и выплатить компенсацию, вы готовы их принять? - продолжил адвокат.

- Готов, - подтвердил полицейский.

- А вопрос о примирении рассматриваете?

- Да, рассматриваю.

Суд отложили до 5 декабря по техническим причинам: чтобы подготовить просмотр видеозаписи. Ранее на портале "Грани.ру" публиковалась видеозапись, на которой молодой человек, похожий на Чирцова, толкает в грудь силовика, отскакивает, после чего силовики его догоняют и задерживают.

Сам Чирцов описывал "Медиазоне" свои действия на митинге так: "Слева от меня парень был, стали толкать забор, образовалась дыра, я зачем-то в нее прыгнул и побежал. Собственно, меня стали сотрудники [задерживать], я выставил руки и начал от них убегать. И все".

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"Я считаю, что в принципе лишение свободы за это деяние не соответствует степени тяжести", - сказал сержант полиции Михаленок журналистам на выходе из суда. И добавил, что Чирцова следовало все-таки выпустить из "аквариума" и посадить рядом с адвокатом.

"В данном процессе логичнее, чтобы инициатива о примирении шла от потерпевшего: для этого он должен написать заявление на имя судьи. Мы будем обсуждать эту процедуру. До судебного заседания я не мог выходить к нему, как сотруднику полиции, с предложениями. А сейчас мы уже официально познакомились в судебном процессе", - объяснил адвокат Борков.

Image caption Экс-фигурант "московского дела" Барабанов пришел поддержать Чирцова к суду с плакатом

Чирцова задержали 28 августа в Минске, куда он уехал отдохнуть, прямо в хостеле. Молодому человеку сообщили, что он находится в розыске из-за акции 27 июля, и выслали его в Россию.

Чирцов думал, что в аэропорту его встретят следователи с наручниками, но по прилете в Москву никто его не задержал. Тогда он сказал, что скрываться не собирается, потому что ничего противозаконного не совершал. В итоге Чирцова задержали в Москве 2 сентября. Суд отправил его в СИЗО.