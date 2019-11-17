Ха-ха-ха, 55555, kkkkk: как смеются в СМС на разных языках

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Хаха, очень смешно" - так быстрее и проще написать в сообщении, чем "В данный момент я держусь за живот, потому что ты меня очень насмешил"

Что вы напишете в переписке с друзьями, если вам смешно: "ха-ха" или "о боже, это так смешно, не могу остановиться"?

Всем известно, что большинство людей не станут тратить время на написание лишнего текста в сообщениях.

Именно поэтому по всему миру так популярна стала ономатопея - слова, являющиеся звукоподражанием, которыми можно отобразить любой, всем понятный звук, например, жужжание, мычание коровы или кряканье уток.

Вот и смех - это звук, который можно изобразить определенным буквосочетанием, одинаково понятным во всех странах мира, не так ли? А вот и нет, это не так.

Возможно, когда мы смеемся вживую, это звучит более или менее одинаково, но на письме люди в разных странах обозначают смех по-разному.

1. Xaxaxa и олололо

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Оказывается, смех на письме можно отображать многими способами

В Греции (греческий алфавит) или в России (кириллица), если надо посмеяться от души, пишите xaxaxa. Кстати, то же самое верно для еще нескольких десятков языков, использующих кириллицу.

Но если хочется пооригинальничать по-русски, то пишите олололо.

2. Ha ha

Согласно Оксфордскому словарю английского языка, отображать смех на письме по-английски правильно словами ha ha (ха-ха) или Ha ha ha! (Ха-ха-ха!).

Но в текстовых сообщениях мы, как правило, хотим добиться скорости, простоты и спонтанности, поэтому, скорее всего, напишем (или нам напишут) слитно - haha (хаха).

Если кроме юмора вы хотите добавить вашему сообщению еще нотку самодовольства, то можно написать hehe (хехе), но учтите, что вашему собеседнику это может не понравиться.

3. Ккккк

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Kkkkkkkkkk!

Если вы хотите показать, что вам весело, по-португальски или по-корейски - смело пишите kkkkkk (кккккк).

Люди, для которых португальский родной, особенно бразильцы, передают смех на письме буквой К. Если в переписке вам действительно смешно, то смело ставьте много К подряд - ккккк. Хотя иногда португалоговорящие пишут rsrsrs - сокращение от слова risos (смех).

У корейского с португальским мало общего, кроме ситуаций, когда в переписке становится смешно. Корейцы обозначают смех иероглифом ㅋ, который звучит как К.

Кстати, на многих языках люди выражают свое веселое расположение духа с помощью звуков К или Х.

4. Kiekie

Если вам надо будет выразить радость на языке лингала (язык группы банту), на котором разговаривают более восьми миллионов человек в Демократической Республике Конго и соседних странах, используйте буквосочетание kiekie. А если прямо очень смешно, удлините сегмент - kiekiekie.

5. Jajaja

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Во многих языках в звуках, обозначающих смех, есть буква Х или К. В том числе - в испанском

Строго говоря, на правильном испанском следует писать "Ja, ja, ja", но в переписке правила нарушают и используют jajaja, и чем длиннее сегмент, тем смешнее отправителю - jajajajaaaa.

Je - более сдержанный вариант, jejeje - озорной смешок, jijiji - передает неоднозначность ситуации, ну а jojojo означает "я просто лежу от смеха".

6. mdr

Так, в этом варианте нет никакой ономатопеи. Во французском языке смех на письме тоже обозначается hahaha, но французы часто заменяют это буквосочетанием mdr. Это сокращение от mort de rire (умираю от смеха), и набрать его в телефоне гораздо быстрее.

7. lwkmd

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Нигерии используют довольно сложную аббревиатуру, но в ней много смысла

В Нигерии люди тоже предпочитают аббревиатуру, но не потому, что она короче, чем hahaha, а потому что в ней больше смысла. Lwkmd состоит из свободной и примитивной интерпретации английских слов laugh wan kill me die (смеюсь до смерти, потому что это ужасно смешно).

8. 555555

Если вы получите смс от вашего друга или подруги из Таиланда с множественными цифрами 5 в тексте, знайте - у него/нее отличное настроение.

Тайский язык принадлежит к тайско-кадайской языковой группе, в которой смысл слов меняется за счет интонации, с которой они произнесены. На языках этой группы говорят около 93 миллионов человек в Юго-Восточной Азии, южном Китае и на северо-востоке Индии.

На тайском языке слово "пять" звучит почти как ха, поэтому тайцы используют на письме пятерки, которые проще набрать.

Но если вы в Китае - осторожно! По-китайски "пять" произносится как "ву" (wu), а этот звук очень близок к звуку, обозначающему плач. Поэтому, увидев множество пятерок, ваши китайские друзья могут подумать, что вы безудержно рыдаете.

9. H (Х)

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ха-ха по-арабски - ههههه

Арабская вязь - второй после латиницы наиболее широко используемый алфавит.

Он распространялся по миру по мере распространения ислама, и был адаптирован как инструмент написания в ряде других языков.

Одна из особенностей арабского алфавита - в нем нет согласных букв, поэтому никакого ha в переписке по-арабски быть не может, только hhhhhhhh или ههههه.

10. Www

В японском языке слово смех пишется warai (иероглиф 笑い).

Набирать его в быстрых сообщениях не с руки, поэтому японцы обходятся www для умеренного веселья и wwwww - когда очень-очень смешно.

11. Ha3

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Текстовые сообщения и сообщения в соцсетях - самый легкий способ общения

В Малайзии обозначение силы эмоций вывели на новый уровень. Там можно просто написать На, когда весело, а можно Ha3 (то есть На х 3), что означает - умираю со смеху.

12. Ahahah

Если вам кажется, что последняя буква h лишняя, вы ошибаетесь. Дело в том, что в итальянском языке h - немая, но она обладает способностью преображать стоящие возле нее гласные.

В данном случае она необходима, чтобы было сразу ясно, что человеку смешно. Иначе смысл данного буквосочетания будет другим и весьма странным, потому что по-итальянски слово ha - это глагол иметь.

13. høhøhø

Перечеркнутая о - буква норвежского алфавита. Честно говоря, многие норвежцы обозначают смех просто hahaha, но если хочется пооригинальничать - høhøhø к вашим услугам.

А те, кто говорит по-датски, вообще могут озадачить вас вот таким - hæhæhæ, которое произносится, скорее, как хе-хе-хе.