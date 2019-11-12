"Аэрофлот" лишил бонусных миль пассажира с большим котом. За что?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Это не тот кот - фото из архива

Авиакомпания "Аэрофлот" аннулировала бонусные мили пассажира, нарушившего правила перевозки животных и взявшего с собой на борт кота весом более 8 кг. Историю о перелете с животным пассажир ранее рассказал у себя в "Фейсбуке".

В понедельник в авиакомпании сообщили, что провели служебную проверку, которая показала, что во время регистрации пассажир заменил своего крупногабаритного питомца на более легкого, чтобы не сдавать его в багаж. Подмену зафиксировали камеры видеонаблюдения, заявили в компании.

Согласно правилам перевозки "Аэрофлота", если вес животного превышает 8 кг вместе с переноской, то оно должно перевозиться в багажном отсеке самолета.

"В связи с выявлением нескольких фактов целенаправленного нарушения условий договора воздушной перевозки "Аэрофлот" принял решение исключить данного пассажира из программы лояльности "Аэрофлот Бонус". Все мили, накопленные за все время участия в программе, будут аннулированы, а счет участника - закрыт", - заявили в пресс-службе.

6 ноября пользователь "Фейсбука" Михаил Галин рассказал, как вместе со своим котом Виктором летел из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве.

Животное, по словам Галина, "отъелось до непозволительных для перевозки в салоне 10 кг", однако отправлять его в багажный отсек хозяин не хотел, опасаясь, что кот не выдержит длительного перелета.

"[Коту было] очень плохо на коротком перелете, я не имел никаких моральных прав отдать его в багаж на восемь часов, с учетом того, что нередки случаи, когда животные в багаже погибали", - объясняет он.

После того как сотрудники "Аэрофлота" отказались пустить кота Виктора на борт, Галин решил полететь другим рейсом, а при прохождении регистрации взвесить другого кота, которого нашел через знакомых.

"Операция по подмене толстого кота Виктора на миниатюрную кошечку Фиби прошла успешно - весы показали допустимую норму, а сотрудница авиакомпании любезно выдала посадочный, пожелав счастливого полета", - писал он.

При этом Галину удалось купить новые билеты в бизнес-класс за бонусные мили. Его пост в "Фейсбуке" набрал более 16 тысяч лайков.

Сколько бонусных миль было у пассажира, в "Аэрофлоте" не уточнили. Сам Галин рассказал "Дождю", что у него было около 370 тысяч миль.

Лишение миль как наказание

Это не первый раз, когда "Аэрофлот" исключает пассажира из программы лояльности после поста в соцсетях. В ноябре прошлого года своих бонусных миль и "платинового" статуса лишился журналист и соучредитель благотворительного фонда "Нужна помощь" Митя Алешковский.

Это произошло после того, как Алешковский опубликовал в "Твиттере" приказ гендиректора "Аэрофлота" Виталия Савельева, сопроводив его критическим комментарием о психическом здоровье топ-менеджера. Алешковский требовал вернуть ему мили и подал на Савельева в суд, однако его иск не был удовлетворен.

В правилах программы лояльности "Аэрофлот Бонус" говорится, что в ряде случаев авиакомпания оставляет за собой право заблокировать или закрыть счет участника программы, аннулировать все набранные им мили, элитный уровень и другие привилегии в программе без возмещения каких-либо расходов, убытков и компенсаций.

В частности, лишить статуса и накопленных миль "Аэрофлот" может за "размещение участником публикаций, содержащих заведомо ложную информацию, и/или сведений, порочащих деловую репутацию "Аэрофлота" в интернете и/или печатных СМИ", а также за "совершение участником действий по отношению к работникам "Аэрофлота", совершенных как лично, так и посредством отзывов и публикаций в их адрес в интернете и/или печатных СМИ, и направленных на унижение чести и достоинства человека, выраженных в неприличной форме или в негативной оценке личности либо внешности человека, его качеств, поведения в форме, противоречащей общепринятым правилам поведения".