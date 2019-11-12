Себестоимость добычи нефти в России превышает 40 долларов за баррель. О чем это говорит?

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В России себестоимость добычи нефти на новых проектах с учетом налогов составляет 42-44 доллара за баррель, подсчитали аналитики по заказу саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco. Это в два раза выше, чем себестоимость добычи сырья в Саудовской Аравии. Справедлива ли такая оценка и что будет, если цены упадут ниже 40 долларов за баррель?

Saudi Aramco подсчитала себестоимость добычи нефти с учетом налогов на новых нефтяных проектах в разных странах мира.

Эти данные приводятся в проспекте (pdf.) компании, опубликованном в рамках подготовки к размещению акций на бирже. Показатели по заказу Saudi Aramco рассчитала консалтинговая компания IHS Markit.

Итоги подсчетов выгодно отличают Ближний Восток от других регионов. Себестоимость добычи - то есть минимальная цена нефти, при которой добыча на проекте рентабельна - в Саудовской Аравии и Кувейте составляет 17 долларов за баррель.

Самый высокий показатель - более 60 долларов за баррель - у китайских проектов на суше, офшорных проектов Венесуэлы и офшорных месторождений в Азербайджане.

Себестоимость добычи в России аналитики оценили в 42-44 доллара за баррель. Справедлива ли эта оценка?

25 долларов плюс налоги

Себестоимость добычи в России складывается из следующих показателей: операционные затраты (3-10 долларов), капитальные вложения (5-10 долларов) транспорт (5 долларов). Об этом в интервью "Ведомостям" в феврале 2019 года рассказывал замминистра энергетики Павел Сорокин.

Таким образом, оценивал он, рентабельность добычи без учета налогов составляет 25 долларов за баррель.

По этому показателю Россия действительно отстает от Саудовской Аравии и Кувейта - главным образом из-за истощенности запасов и удаленности от основных рынков сбыта, комментирует старший директор отдела корпораций Fitch Ratings Дмитрий Маринченко.

При этом, отмечает он, себестоимость нефтедобычи в России существенно ниже, чем в США, Европе и большинстве стран Латинской Америки.

Включение налогов в расчёт себестоимости некорректно, считает Маринченко. "Налоговые системы везде работают по-разному, и где-то государства получают свою долю нефтегазового пирога за счет дивидендов. Например, в Саудовской Аравии недавно были сильно снижены налоги на сектор, но Saudi Aramco будет платить более высокие дивиденды", - говорит он.

Зачастую нефтяники говорят, что в России себестоимость добычи едва ли не самая низкая в мире - от 3 долларов за баррель. Об этом, например, заявлял глава "Роснефти" Игорь Сечин в феврале 2019 года. Он уточнял, что речь идет о lifting costs, то есть только об операционных затратах (3-10 долларов по оценке замминистра Сорокина). В данном случае не учитываются расходы на капитальные вложения, транспортировку сырья и налоговые выплаты.

Налоги мешают росту добычи

Если верить оценке Saudi Aramco, то налоги добавляют к себестоимости добычи в России 17-19 долларов, и показатель увеличивается до 42-44 долларов. Также в этой оценке речь идет только о новых проектах, то есть, как правило, о трудноизвлекаемых запасах, разработка которых стоит дороже.

Правительство России считает, что налоговая нагрузка (соотношение суммы налогов и сборов к выручке) на российские нефтекомпании самая высокая в мире - 68-70% выручки, заявлял в интервью агентству Рейтер министр энергетики Александр Новак.

Нагрузка на месторождения в Западной Сибири с трудноизвлекаемыми запасами еще выше - 85% выручки, говорил министр. Снизить эту нагрузку помогают налоговые льготы, которые государство выдает нефтяным компаниям.

По данным Федеральной налоговой службы, налоговая нагрузка на добычу топливно-энергетических полезных ископаемых (уголь, нефть, газ) по итогам 2018 года составила 52,5%.

С тем, что налоговая нагрузка велика, соглашаются и эксперты. "В среднем по стране в 2018 году она оценивалась на уровне 60%", - комментирует эксперт Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко.

"Налоговая нагрузка на нефтяной сектор в России - одна из самых высоких в мире при текущих ценах на нефть", - говорит Василий Танурков из группы корпоративных рейтингов АКРА.

При существующем уровне налогов разработка половины нефтяных запасов нерентабельна, заявлял Новак: "Если не менять налоговую систему и не стимулировать разработку действующих месторождений в Западной Сибири и Арктике, мы уже через несколько лет не сможем поддерживать существующий уровень добычи".

Вице-премьер Дмитрий Козак считает, что к налогообложению нефтяных проектов нужно подходить дифференцированно. При этом власти не собираются менять условия для уже действующих месторождений, уверял он.

"Мы сегодня имеем сверхдоходы в том числе за счёт того, что у нас огромные запасы, низкая себестоимость добычи. Но перспективы такие: легкоизвлекаемые запасы истощаются, много брошенных месторождений, которые не осваиваются из-за того, что не являются выгодными", - говорил Козак в сентябре 2018 года.

В связи с этим правительство проводит инвентаризацию месторождений, и в будущем проекты с трудноизвлекаемыми запасами получат льготные режимы налогообложения.

Если оставить все как есть, то к 2035 году по оптимистичному сценарию добыча нефти в России снизится в два раза, а по пессимистичному - почти в четыре, говорил Козак.

Что будет, если цены упадут?

Снижение сырьевых котировок ниже цены себестоимости не означает, что добыча нефти в России станет убыточной, отмечают эксперты.

"Снижение котировок до 40 не повлияет на текущие проекты компаний и бюджет страны - именно такая цена заложена в бюджет на данный момент", - считает Екатерина Грушевенко.

Если цены упадут ниже 30 долларов за баррель, то сократятся поступления бюджета, говорит эксперт, а на компании спад котировок повлияет в меньшей степени из-за особенностей налоговой системы в России.

"Российская нефтедобыча остается рентабельной в очень широком диапазоне цен на нефть", - добавляет Василий Танурков из группы корпоративных рейтингов АКРА. Кроме того, отмечает он, ослабление рубля может существенно сглаживать последствия спада котировок как для бизнеса, так и для бюджета.

"В России налогообложение построено так, что при снижении цен на нефть доля государства в "нефтегазовом пироге" падает, а доля компаний - растет", - говорит Маринченко из Fitch.

В связи с этим, считает он, при спаде цен на нефть государство может поднять налоги на нефтяную отрасль. При действующем режиме налогообложения цена в 40-50 долларов будет относительно комфортной для отрасли, говорит эксперт.

Нефтяники традиционно выступают против повышения налогов. Отраслевые лоббисты активно поддерживают смягчение налоговых условий - как минимум по новым проектам с трудноизвлекаемой нефтью.

У властей есть инструменты для предоставления бизнесу более комфортных условий, отмечает аналитик долгового рынка ИК "Иволга Капитал" Илья Григорьев: "Помимо плавающей ставки налога на добычу полезных ископаемых, для ряда проектов предусматривается либо оговаривается понижающий коэффициент, в том числе и для запуска новых проектов".