Как Назарбаев решил стать посредником на переговорах Путина с Зеленским

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Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Это предложение без какой-либо конкретики, сказал Би-би-си глава МИД Украины Вадим Пристайко.

"Я был на встрече с Нурсултаном Назарбаевым, когда это обсуждалось, мы встречались в Японии. Действительно, Назарбаев предложил стать посредником для такой встречи, но это, скорее, было обсуждение, что "я могу помочь встретиться", "как вы к этому относитесь?" - рассказал Пристайко.

Зеленский, по его словам, ответил экс-президенту Казахстана, что ему "безусловно надо встречаться с Путиным, потому что мы не можем без встречи сдвинуть процесс с места". Пристайко добавил, что не было речи о том, чтобы встречу при посредничестве Назарбаева сделать "вместо чего-то".

Зеленский планирует провести встречу с Путиным в "нормандском формате". Москва условием встречи называла согласование "формулы Штайнмайера" о переходном периоде политического урегулирования в Донбассе и разведение сил в двух населенных пунктах - Золотом и Петровском. На прошлой неделе начался отвод в Петровском, остальные пункты были выполнены ранее.

"Встреча ради встречи"

Во вторник бывший президент Казахстана рассказал, что он пытается организовать встречу президентов России и Украины.

"Зеленский уже согласился на встречу тет-а-тет и проинформировал об этом президента России. Посмотрим [согласится ли Путин]", - цитировало Назарбаева, который выступал на конференции по международной политике, агентство Рейтер.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что Кремль сосредоточен на подготовке встречи в "нормандском формате" (в нем участвуют лидеры России, Украины, Франции и Германии).

В Кремле в очередной раз заявили, что не видят смысла во встрече Путина с Зеленским, если она не будет подготовлена. "Путин сам говорил, что никогда не отказывается от подобных встреч и от этой встречи тоже, но считает, что встреча ради встречи принесет мало пользы", - сказал Песков.

"Мы традиционно признательны Назарбаеву и высоко ценим усилия наших казахстанских партнеров, усилия Нур-Султана в плане налаживания российско-украинских отношений", - добавил он.

По словам Пристайко, предложение Назарбаева имело общий дипломатический характер. "Если нужна помощь - я готов помочь. Ответ Зеленского был: спасибо, нам нужна любая помощь, давайте встречаться", - рассказал глава МИД Украины.

Ранее Казахстан уже предлагал проводить в своей столице переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе. Сейчас встречи контактной группы по урегулированию на востоке Украины проходят в Минске. Именно там были согласованы "формула Штайнмайера" и разведение сил в Петровском и Золотом.

С логистической точки зрения вариант столицы Казахстана сложнее, чем Минск, "надо еще пять часов лететь в одну сторону", сказал Пристайко.

"Никто никого не хочет обижать, но мы довольны тем, что мы имеем - переговорную позицию в Минске, она удобна для всех. Я не думаю, что встреча [в "нормандском формате"] может быть в Астане (прежнее название столицы Казахстана Нур-Султана. - Би-би-си). Скорее всего, или в Берлине, или в Париже", - добавил украинский министр.

Отвечая на вопрос, возможна ли двусторонняя встреча Зеленского и Путина вне "нормандского формата", Пристайко сказал: "Я так же как и вы сегодня утром услышал, что такая встреча возможна".

Назарбаев, предлагая Путину и Зеленскому встретиться в Казахстане, подчеркивал: "Я считаю, что нужна отдельная личная встреча президентов".

По словам экс-президента Казахстана, согласие Зеленского на встречу он уже получил - и сообщил об этом Путину.