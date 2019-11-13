"ВКонтакте" разрешит ставить "дизлайки" к комментариям. Зачем это нужно?

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Социальная сеть "ВКонтакте" добавит функцию "дизлайк" к комментариям к постам до конца 2019 года.

Рядом с сообщениями будут отображаться две оценки - положительная и отрицательная. Такой подход должен вывести общение на новый качественный уровень. Об этом представители соцсети заявили на конференции VK Content Day в Москве.

"Негатив спрячется за "дизлайками"

"Дизлайк" будет выделен серым цветом и будет находиться рядом с "лайком".

"Подписчики смогут выразить свое несогласие с мнением комментатора, но не вступать при этом в дискуссию - просто поставить "дизлайк", - объясняет смысл новой функции команда "ВКонтакте".

"Комментарии станут интереснее, потому что конструктив останется в беседе, а негатив спрячется за "дизлайками". Можно быстро увидеть, что нравится и не нравится вашим подписчикам", - цитирует представителя соцсети РБК.

Получившие много дизлайков комментарии будут скрываться, сообщает издание. Эта функция рассчитана на пользователей, которые любят просматривать дискуссии в комментариях, кроме того, она поможет упростить модерацию, если дискуссия длинная, пишет "Коммерсант".

Как у других?

"Дислайки" есть на YouTube, но в других соцсетях их ставить нельзя. В сентябре выпущенный ко дню города Москвы клип Тимати и Гуфа "Москва" установил рекорд по числу дизлайков в русскоязычном сегменте YouTube.

В июле руководство компании Instagram объявило, что убирает счетчики "лайков" для пользователей шести стран, среди которых Австралия и Новая Зеландия.

Количество "лайков" по-прежнему видно автору поста, но остальные пользователи не будут знать, понравился ли вообще кому-то конкретный снимок.

В феврале 2018 года в социальной сети "Фейсбук" начали тестировать похожую кнопку downvote ("проголосовать против"), которая была призвана помочь администрации модерировать комментарии.

В соцсети подчеркивали, что не тестируют кнопку "дизлайк" и просили новую функцию так не называть.

Во "ВКонтакте" также появится аналог сервиса для пожертвований Patreon - VK Donut. Пользователи смогут предоставлять для подписчиков собственный контент, а также разрешать комментарии только тем, кто оплатил подписку. Соцсеть будет зарабатывать на комиссии, которая составит 5% от платежа.

"ВКонтакте" - самая популярная соцсеть в России, по данным Mediascope за февраль 2019 года. У нее примерно 38,1 млн пользователей. Второе место - у "Инстаграма" c 29,6 млн пользователей.