Цитата дня: заму Рогозина запретили цитировать Маска, он процитировал Сталина

  • 12 ноября 2019
Юрий Урличич
Alexei Filippov/TASS
Мне некоторые товарищи запрещают Илона Маска цитировать, поэтому я цитирую Сталина… Кадры, овладевшие техникой, решают все.
Юрий Урличич
Первый заместитель гендиректора "Роскосмоса"

Первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" Юрий Урличич заявил, что ему запрещают цитировать Илона Маска.

Высказывание Урличича прозвучало на конференции в Москве. Он при этом отметил, что не все знают эту фразу Сталина целиком.

Он не уточнил, о каких именно "товарищах" идет речь.

Так он ответил на вопрос декана факультета космических исследований МГУ Василия Сазонова, почему в своей презентации о первостепенных задачах отрасли он не упомянул нехватку молодых специалистов.

Похожие темы

Новости по теме