Цитата дня: заму Рогозина запретили цитировать Маска, он процитировал Сталина

Alexei Filippov/TASS Мне некоторые товарищи запрещают Илона Маска цитировать, поэтому я цитирую Сталина… Кадры, овладевшие техникой, решают все.

Первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" Юрий Урличич заявил, что ему запрещают цитировать Илона Маска.

Высказывание Урличича прозвучало на конференции в Москве. Он при этом отметил, что не все знают эту фразу Сталина целиком.

Он не уточнил, о каких именно "товарищах" идет речь.

Так он ответил на вопрос декана факультета космических исследований МГУ Василия Сазонова, почему в своей презентации о первостепенных задачах отрасли он не упомянул нехватку молодых специалистов.