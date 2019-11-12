Цитата дня: заму Рогозина запретили цитировать Маска, он процитировал Сталина
Alexei Filippov/TASS
Мне некоторые товарищи запрещают Илона Маска цитировать, поэтому я цитирую Сталина… Кадры, овладевшие техникой, решают все.
Первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" Юрий Урличич заявил, что ему запрещают цитировать Илона Маска.
Высказывание Урличича прозвучало на конференции в Москве. Он при этом отметил, что не все знают эту фразу Сталина целиком.
Он не уточнил, о каких именно "товарищах" идет речь.
Так он ответил на вопрос декана факультета космических исследований МГУ Василия Сазонова, почему в своей презентации о первостепенных задачах отрасли он не упомянул нехватку молодых специалистов.