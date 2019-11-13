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Эво Моралес: я опасался за свою жизнь

Бывший президент Боливии Эво Моралес прилетел в Мексику, где попросил предоставить ему убежище, поскольку опасался за свою жизнь. Он ушел со своего поста в воскресенье на фоне обвинений в подтасовке результатов президентских выборов. Три недели в стране проходили протесты.

Высланный за Моралесом из Мексики самолет не сразу смог добраться до города Кочабамба, где укрывался бывший президент. На пути в Боливию самолет мексиканских ВВС приземлился в Перу для дозаправки, после чего отправился в Боливию. Однако на обратном пути власти Перу отказались принять самолет для дозаправки по политическим соображениям.

После дипломатических переговоров с несколькими странами региона Мексике удалось договориться о дозаправке с Парагваем, после чего самолет добрался до Мехико.

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Удары по Газе

Израильские ВВС нанесли удары по сектору Газа после активизации ракетных обстрелов израильской территории, которые последовали за убийством одного из лидеров палестинской группировки "Исламский джихад" (запрещена в России) Баху Абу аль-Атту.

В сторону Израиля были выпущены более 150 ракет. Считается, что "Исламский джихад" поддерживается Ираном, а штаб-квартира организации находится в Дамаске.

По всему Израилю из-за ракет из Газы звучали сирены. Сотни тысяч жителей страны были вынуждены прятаться в бомбоубежищах, а школы и бизнес-учреждения не работали.

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Слушания по делу об импичменте Трампа

В США постоянная специальная комиссия палаты представителей по разведке проведет первые открытые слушания в рамках расследования по делу об импичменте президента США Дональда Трампа.

Показания дадут временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор и заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент.

В конце октября Палата представителей США приняла резолюцию о начале процедуры официального импичмента Трампа. Демократическая партия объявила о намерении начать процедуру импичмента президента после того, как стали известны подробности телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Законы о богохульстве

В среду будет опубликован восьмой ежегодный отчет Международного гуманистического и этического союза "Свобода мысли". В этом году основная тема - распространенность в мире законов о богохульстве и вероотступничестве.

В отчете говорится, что многие страны все еще применяют эти законы, в то время как некоторые даже усиливают наказания за них.

Например, согласно уголовному кодексу Брунея от 2019 года, богохульство и отступничество наказываются смертью.

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Почему не нравится брокколи

Существуют гены, из-за которых некоторые вкусы человеку крайне неприятны, выяснили американские ученые. В частности, это может относиться к овощам.

Если унаследовать такие гены, то некоторые продукты, например, брокколи или брюссельская капуста, будут казаться отвратительными. Поэтому, как говорят ученые, в рационе некоторых людей не хватает овощей.

О том, как это работает, можно узнать из нашей статьи.

Что происходит с русскими церквями в Европе

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В октябре 2019 года Русская православная церковь объявила о принятии в свою юрисдикцию приходов Архиепископии русских церквей в Западной Европе, находившихся в ведении Константинополя.

Сообщалось, что с такой просьбой к патриарху Кириллу обратилась сама арихепископия.

Русская служба Би-би-си поговорила со священниками и прихожанами архиепископии и выяснила, что всё не совсем так, как описывают в пресс-релизах РПЦ.

Доброта - залог долгих лет

Во многих странах мира сегодня отмечается Всемирный день доброты. Сотрудники Института доброты имени Бедари при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе выяснили, что доброта может продлить жизнь. О том, как быть добрым и долго жить, можно узнать в статье Лорен Тернер.

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К смерти основателя "Белых касок" причастна Россия?

Британский таблоид Daily Mail рассказывает о конспирологических теориях, связанных со смертью основателя "Белых касок" Джеймса Ле Мезюрье. Тело бывшего британского военного было обнаружено 11 ноября рядом с его домом в Стамбуле.

"Едва прошло три дня после заявлений Кремля о том, что он был шпионом МИ6, как 48-летний отец двоих детей был обнаружен мертвым в центре Стамбула", - пишет издание, выдвигая предположение, что смерть Ле Мезюрье могла быть насильственной, и к ней может быть причастна Россия.

В материале, впрочем, не содержится каких-либо фактов, которые бы указывали на насильственный характер смерти Ле Мезюрье.

Турецкие власти, проводящие расследование, рассматривают версию о самоубийстве.

Тем не менее, газета вспоминает о ряде случаев внезапных и неочевидных смертец журналистов, юристов и гуманитарных работников, которые перешли дорогу Кремлю, после чего выпали - или были выброшены - из окон с большой высоты, и приводит череду таких примеров, среди которых журналист Максим Бородин, юрист Николай Горшков, журналист Иван Сафронов и другие.

Российский МИД уже назвал подобные публикации русофобскими. "Расследование дела о гибели Дж. Ле Мерюзье еще не началось, однако британские журналисты уже действуют в русле своих "обкатанных" медиатехнологий", - говорится на странице МИДа в "Фейсбуке".

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Netflix и историческая правда о Холокосте

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил стриминговый сервис Netflix в искажении исторических фактов о Холокосте в документальном сериале "Дьявол по соседству", пишет Bloomberg. Премьер отправил письмо главе компании Риду Хейстингсу с требованием исправить допущенные ошибки.

В прошлом году употребление словосочетания "польские лагеря смерти" было официально запрещено в стране. Также стало считаться преступлением любое предположение о соучастии польского народа в массовых убийствах нацистами евреев и людей других национальностей в годы Второй мировой войны.

Представитель Netflix заявил, что компании известно о вопросах, вызывающих озабоченность, и они будут рассмотрены безотлагательно.

Вызвавшая гнев премьер-министра программа рассказывает об Иване Демьянюке, которого немецкий суд признал виновным в пособничестве убийству евреев. В фильме были показаны карты с лагерями смерти в нынешних границах Польши.

"Там не только неправильно показана карта, но, увидев ее, зритель может решить, что Польша несла ответственность за создание и функционирование этих лагерей", - написал Моравецкий в письме Хейстингсу.

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Российское беспокойство о экономике

Россияне все больше беспокоятся о состоянии экономики, сообщает РБК, ссылаясь на результаты глобального исследования потребительского доверия The Conference Board и Nielsen. Жители России переживают об этом столько же, сколько о здоровье и ценах на продукты.

В третьем квартале состояние экономики причиной своего беспокойства назвали 23% опрошенных. В апреле-июне россияне больше всего переживали из-за здоровья (29%), однако сейчас этот показатель снизился до 23%.

Аналогичная ситуация, когда экономика и здоровье беспокоили людей одинаково сильно, была зафиксирована в третьем квартале 2018 года.

Кот не может быть слишком толстым

Пассажир авиакомпании "Аэрофлот" взял с собой на борт кота весом более 8 кг, нарушив правила авиакомпании относительно перевозки животных.

"Аэрофлот" в ответ аннулировал бонусные мили путешественника, когда выяснилось, что во время регистрации пассажир заменил своего крупногабаритного питомца на более легкого, чтобы не сдавать его в багаж.

История Михаила Галина и его кота вызвала бурное обсуждение в российский СМИ и интернете, а его изначальный пост собрал более 17 тысяч "лайков".

Правообладатель иллюстрации aluxum/Getty Image caption Алхимики надеялись создать эликсир молодости при помощи таинственного реагента - философского камня

Путь к вечной молодости

Испокон веков люди мечтали о бессмертии, для чего средневековые алхимики искали философский камень в надежде создать эликсир жизни. Но реальные плоды появились лишь благодаря научной революции Нового времени.

За два века средняя продолжительность жизни увеличилась в два с лишним раза и продолжает расти. По мнению ученых, дети, родившиеся после 2000 года, имеют все шансы прожить по 100 лет благодаря развитию медицины.

Как именно ученые пытаются продлить возраст? В каких направлениях ведутся эксперименты, и какие успехи были достигнуты на пути к вечной молодости?

На эти и другие вопросы ответил корреспондент Би-би-си по вопросам науки Николай Воронин.

Бывшие студенты и коллеги об Олеге Соколове

Русская служба Би-би-си встретилась с выпускниками истфака СПбГУ и действующим профессором университета и поговорила с ними об историке Олеге Соколове, подозреваемом в убийстве своей ученицы.

Media playback is unsupported on your device "Ущемленное больное эго": бывшие коллеги и студенты об Олеге Соколове

Дайджест готовили Геннадий Алашеев и Михаил Денисов