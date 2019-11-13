Кризис в Боливии: Моралес в бегах, сенатор Аньес объявила себя президентом

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Жанин Аньес провозгласила себя временно исполняющим обязанности президента

Сенатор боливийской оппозиции Жанин Аньес объявила себя временным президентом после отставки правившего страной почти 14 лет Эво Моралеса. Депутаты от партии Моралеса бойкотировали сессию парламента, на которой выступила Аньес, то есть кворума для принятия подобного решения не было.

Аньес, занимавшая пост второго вице-спикера, известна ярой критикой Моралеса. Когда в августе экс-глава государства отправился лично тушить лесные пожары в регионе Чикитания, она назвала это шоу-представлением.

Аньес заявила, что в соответствии с конституцией она - следующая в очереди на пост главы государства и пообещала провести выборы в ближайшее время. Эво Моралес назвал Аньес "устроителем госпереворота".

Бывший президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку в воскресенье 10 ноября на фоне продолжавшихся в Боливии несколько недель акций протеста по поводу результатов президентсикх выборов. Моралес сказал, что его вынудили уйти в отставку, но он сделал это, чтобы не было кровопролития.

После чего Моралес бежал в Мексику, сказав, что обратился к властям этой страны с просьбой о предоставлении политического убежища, потому что его жизни угрожает опасность.

Как сенатору удалось стать временным главой государства?

Согласно конституции Боливии, в случае отставки действующего президента исполняющим обязанности главы государства становится либо вице-президент, либо председатель сената страны. Однако вице-президент Альваро Гарсия Линера заявил, что покидает свой пост вслед за Моралесом. Глава сената Адриана Сальватьерра также объявила об отставке. Свой пост покинул и председатель палаты депутатов Виктор Борда.

Следующим в очереди становится один из заместителей главы сената. Жанин Аньес занимает пост второго вице-спикера.

Парламентская сессия по ее назначению была бойкотирована законодателями из левой партии Моралеса "Движение за социализм".

Высший конституционный суд Боливии поддержал ее приход к власти.

Моралес в своем "Твиттере" осудил "самый хитрый, самый гнусный переворот в истории".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Моралес прилетел в Мексику и пообещал продолжить борьбу

Как все это получилось?

Эво Моралес, бывший фермер, пришел к власти в 2006 году, став первым в истории страны президентом-этническим индейцем.

Его хвалили за борьбу с бедностью и ряд мер по усилению экономики Боливии, но его решение баллотироваться на четвертный подряд президентский срок, вызвало ожесточенную критику.

Кроме того, в последние месяцы противники бывшего теперь уже президента критиковали за то, как он отреагировал на лесные пожары, охватившие страну летом этого года. В пожарах прямо винили Моралеса: он поощрял фермеров, которые вырубали и сжигали леса, чтобы расчистить их для сельского хозяйства.

Напряжение существенно возросло после выборов в октябре этого года. В их результатах усомнились в Организации американских государств. Ее представители сообщили о манипуляциях с цифрами и призвали аннулировать объявленную центризбиркомом страны победу Моралеса.

В ответ Моралес согласился на проведение новых выборов, но его соперник на выборах Карлос Меса возразил, что Моралес вообще не должен больше участвовать ни в каких выборах.

Затем глава вооруженных сил страны генерал Уильмс Калиман призвал Моралеса уйти в отставку в интересах мира и стабильности в Боливии.

Объявляя об отставке, Моралес заявил, что принял решение, чтобы другим социалистическим лидерам не угрожали и не преследовали их.

Когда на улицах столицы Боливии Ла-Пас вспыхнули беспорядки, Моралес улетел в Мексику. Там он поблагодарил за поддержку президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, сказав, что обязан ему спасением своей жизни.

"Пока я жив, я останусь в политике, борьба продолжается. Все люди в мире имеют право освободиться от дискриминации и унижения", - сказал он.