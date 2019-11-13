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Начальник Главного управления ФСИН по Ростовской области Муслим Даххаев и его заместители задержаны по подозрению в разглашении государственной тайны, сообщил замглавы ведомства Валерий Максименко.

"Сейчас ведутся следственные действия, по итогам которых будет приниматься решение и о задержании, и о предъявлении обвинения, и об аресте", - пояснил Максименко агентству ТАСС.

По словам чиновника, это была совместная спецоперация ФСБ с управлением собственной безопасности ФСИН, в отношении Даххаева велась разработка. Дело расследует ФСБ России.

"К большому сожалению, иногда получается так, что наши сотрудники и вообще любые госслужащие с целью наживы и дополнительного заработка начинают заниматься коммерческими проектами в свою пользу, в свой карман", - сказал Максименко, порекомендовав "всем, кому мало зарплаты и кто хочет быстро обогатиться, снимать с себя погоны, форму и идти работать в коммерческие структуры".

По словам источника ТАСС, Даххаев и ряд его заместителей были доставлены к следователю в среду утром.

Ранее источник Интерфакса сообщал об обысках в кабинетах Даххаева и двух его заместителей в рамках расследования уголовного дела по уголовной статье о получении взятки.

Генерал с именным оружием

57-летний генерал-майор внутренней службы Даххаев был назначен на должность начальника ростовского ФСИН указом президента Владимира Путина в июле прошлого года, до этого он почти год исполнял обязанности главы управления.

До прихода на работу во ФСИН Даххаев проходил службу в органах внутренних дел, в том числе в Дагестане в должности замминистра МВД республики, был награжден Орденом Мужества и другими ведомственными наградами, а также именным огнестрельным оружием.

Это уже не первый коррупционный скандал в ростовском управлении ФСИН. В мае 2017 года по подозрению в получении взятки в размере более 2 млн рублей был задержан замначальника областного главка Сергей Ральников.

Вскоре после этого своего поста лишился предшественник Даххаева в должности главы управления Сергей Смирнов, который затем был задержан в рамках расследования уголовного дела в отношении Ральникова. В июне 2018 года Смирнов скончался в СИЗО от неизлечимой болезни.

В октябре 2019 года дело в отношении Ральникова было направлено в Ленинский районный суд Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу.