По делу об угрозах московскому судье в интернете задержали трех человек

Правообладатель иллюстрации Artem Geodakyan/Tass Image caption Угрозы в адрес судьи Тверского суда появились после приговора Павлу Устинову

Российские следователи задержали третьего фигуранта дела об экстремизме и угрозах судье Мосгорсуда, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. До этого по тому же делу были задержаны еще двое.

По информации ведомства, Евгения Ерзунова задержали перед вылетом за границу из аэропорта "Внуково", следствие намерено предъявить ему обвинение по уголовной статье "угроза убийством".

Накануне следователи допросили другого подозреваемого по этому делу - Сергея Половца, который помог изобличить Ерзунова, сообщают в СКР. Предположительно Половец сделал репост чужой записи, которую следствие расценивает как угрозу убийством.

"Половец дал показания, сообщив следствию сведения о своем знакомом - непосредственном авторе поста, изобличив последнего в совершении противоправного деяния", - говорится в сообщении.

Еще одним фигурантом дела является ранее судимый Алексей Вересов. В понедельник его задержали и доставили в Москву для допроса, он признал вину.

Накануне глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев заявил, что нужно разбираться в обстоятельствах дела в отношении Вересова и Половца.

"Но призывы к физическим расправам над судьями абсолютно недопустимы, они разрушают самые основы государственности", - добавил Фадеев.

Правообладатель иллюстрации Russian Investigative Committee Image caption Житель Удмуртии Алексей Вересов (справа) на допросе признал вину

О каком посте идет речь, в СКР не уточняют.

Накануне адвокат Григорий Червонный написал в своем Телеграм-канале, что Половец репостнул твит о приговоре, который судья Тверского суда Алексей Криворучко вынес фигуранту "московского дела" Павлу Устинову.

По словам адвоката, в твите содержалась угроза в адрес судьи - в частности, его автор советовал Криворучко "ходить и оглядываться".

"В его ленте это отразилось вместе с комментарием другого пользователя, т.к. этот пользователь был в френдлисте Сергея. Позже ретвит был удален, но в деле скриншот", - пояснил Червонный.

Как сообщают анонимные Телеграм-каналы, Вересов также оставил комментарий с угрозой в адрес судьи Криворучко в соцсети "ВКонтакте".

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16 сентября актер Павел Устинов был приговорен к 3,5 годам колонии за вывих плеча сотруднику Росгвардии. Дело Устинова вызвало широкий общественный резонанс, за него вступились ведущие российские актеры и другие деятели культуры. В итоге дело было пересмотрено и реальный срок ему заменили на год условного.

В конце сентября Мосгорсуд заявил о травле судьи Алексея Криворучко в СМИ и соцсетях. Некоторые публикации в суде расценили как провокации и "вмешательство в деятельность по осуществлению правосудия".