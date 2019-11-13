Самое сильное наводнение в Венеции за 50 лет. Мэр города винит изменение климата

Венеция почти полностью затоплена вследствие того, что уровень воды в Венецианской лагуне поднялся на 1,87 метра. Это связано с сильными продолжительными дождями.

С 1923 года, когда начались систематические наблюдения за уровнем воды в этом районе, ситуация была хуже лишь однажды - в 1966 году вода поднялась почти на 1,94 м.

Жители города и туристы ходят по улицам в высоких резиновых сапогах. Некоторые туристические достопримечательности сильно затоплены и закрыты для посещений.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Площадь Святого Марка - главная туристическая достопримечательность города

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Прогулки по площади не прекращаются даже ночью

Площадь Святого Марка - главная туристическая достопримечательность города - одна из самых низко расположенных частей города, здесь уровень воды ощутимо выше, чем в других районах.

А собор Святого Марка, согласно многовековым наблюдениям, оказался затопленным в шестой раз за 1200 лет. При этом четыре таких случая пришлись на последние 20 лет, говорит член исполнительного совета собора Пьерпаоло Кампострини.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Вода внутри собора Святого Марка

Два человека погибли на острове Пеллистрина, расположенном на узкой полоске суши между Венецианской лагуной и Адриатическим морем. Одного из них убило током в собственном доме, второй был найден мертвым в другом месте.

Мэр Венеции Луиджи Бругнаро заявил, что готов объявить в городе чрезвычайное положение. По его мнению, это наводнение оставит на городе неизгладимый отпечаток во всех смыслах.

"Ситуация драматическая, мы просим правительство помочь нам. Мы заплатим высокую цену. Все это последствия изменений климата", - написал мэр в "Твиттере".

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Торговля и бизнес во многих частях города приостановлены. У ресторанов и кафе в воде плавали столы и стулья.

В магазинах работники спасают от воды свои товары. Часть товаров может пострадать от чрезмерной влажности.

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Три водных автобуса, курсирующих по каналам города, затонули, но о жертвах не сообщается.

Французская супружеская пара рассказала агентству Франс пресс, что им пришлось выбираться вплавь, когда деревянные настилы, положенные в особо пострадавших районах, перевернулись под напором воды.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption К площади Святого Марка проложены деревянные мостки

В среду утром по всему городу были видны плавучие средства, застрявшие в неожиданных местах и положении.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Водное такси застряло у причала

Проект по строительству защитных барьеров начался в городе еще в 2003 году, но мало продвинулся из-за роста цен и коррупционных скандалов.

Проливные дожди в Италии начались в минувший вторник, и улучшения погоды в ближайшие дни не предвидится.

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