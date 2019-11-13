"Берлин крут". Илон Маск строит первый завод Tesla в Европе

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Американский миллиардер и изобретатель Илон Маск определился с местом для строительства своего первого автосборочного завода в Европе - им станет Берлин.

"Немецкая инженерная мысль - выдающаяся (...) Берлин крут. Одни из лучших автомобилей построены в Германии", - сказал предприниматель, получая в Германии премию Golden Steering Wheel.

Новый завод построят недалеко от нового аэропорта Берлина, кроме того будет построен и инженерно-конструкторский центр.

Начиная с 2021 года, как ожидается, на заводе будет производиться Tesla Model 3 и новый компактный внедорожник Model Y. По словам Маска, завод будет расположен рядом с новым берлинским аэропортом Берлин-Бранденбург. В "Твиттере" Маск пояснил, что именно будут производить на заводе: "аккумуляторы, двигатели и автомобили Tesla, начиная с модели Y".

Интерес к производству в Германии связан с растущим спросом на электромобили в Европе.

Анализ отрасли показал, что в ближайшие годы крупнейшие заводы по производству электромобилей будут размещены в Германии, Франции, Испании и Италии.

Около 16 крупных заводов по производству литий-ионных аккумуляторных батарей должны начать работу в Европе к 2023 году.

Китайский завод

Вместе с выходом на европейский рынок Маск не забывает и о Китае, где планирует также открыть завод. Это крупнейший автомобильный рынок мира, но продажи сократились из-за роста тарифов, вызванного торговой войной между США и Китаем.

Шанхайский завод Маска стоимостью 2 миллиарда долларов будет производить модели Tesla 3 и Y.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Так выглядит масштабное предприятие Tesla в Шанхае

В Tesla еще не отчитались о годовой прибыли, но за последние 2 квартала 2018 года зафиксированы положительные результаты. Отчасти они вызваны начатой в компании программой снижения расходов, включая сокращение ряда рабочих мест.