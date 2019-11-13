Рада Украины проголосовала за закон о торговле сельхозземлями. В стране он не популярен

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Верховная рада Украины после накаленных дебатов приняла в первом чтении законопроект об открытии рынка сельскохозяйственных земель. У стен здания во время дебатов проходила акция протеста.

За принятие законопроекта проголосовали 240 депутатов из 450, 227 - из фракции лояльной президенту Владимиру Зеленскому партии "Слуга народа" и 13 внефракционных. Всего в Раду было подано 11 законопроектов о продаже земель, во втором чтении будет рассмотрен только один.

Законопроект был внесен в Раду парламентским комитетом по вопросам аграрной политики, но среди его авторов - только депутаты от президентской партии "Слуга народа", отмечает Украинская служба Би-би-си.

Все фракции парламента, кроме "Слуги народа", выступают против снятия моратория, однако и среди "слуг" есть критики этого начинания.

В принятом законопроекте оговаривается запрет на продажу земли иностранным физическим и юридическим лицам до 2024 года.

Однако есть одно исключение - аграрные предприятия, владельцами или конечными бенефициарами которых являются иностранцы, работающие в Украине более трех лет и арендующие землю, смогут эту землю выкупить, после того как закон вступит в силу.

Накануне президент Зеленский выступил с видеообращением, в котором предложил вынести вопрос продажи земель иностранцам на всеукраинский референдум.

Критики Зеленского говорят, что на референдум должен быть вынесен вопрос о продаже земель даже украинским гражданам.

Проведение любого референдума по земельным вопросам выглядит проблематично, так как в Украине нет закона о референдумах.

Критики законопроекта видят в нем обслуживание интересов глобального капитала, а сторонники - способ окончательно расстаться с коммунистическим прошлым и придать импульс росту экономики.

Сорос и "слуги дьявола"

Во вторник люди с флагами "Всеукраинского аграрного совета" и националистической партии "Свобода" принесли к зданию Верховной рады свиную тушу в гробу и венки. Туша символизирует упадок украинского фермерства после принятия законопроекта, пояснили они.

В стенах Рады спор серьезно накалился.

"Вы просчитались, господа, не выйдет. Хрен вам, а не земля Украины, запомнили?" - заявил один из лидеров "Оппозиционной платформы" Вадим Рабинович. В интервью он сказал, что в принятии закона заинтересованы "слуги" МВФ и зарубежных корпораций.

"Земля становится в мире дорогим стратегическим ресурсом, - заявила лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко. - Сильные, интеллектуальные, умные страны мира своей стратегией определили скупку в государственную собственность земель сельхозназначения как в своей стране, так и за ее пределами. Ни в коем случае нельзя сегодня Украине избавиться от этого стратегического ресурса".

Представители партии Зеленского настаивают, что продажа сельхозземель - стандартная практика, соответствующая международному опыту, а мораторий на нее - наследие коммунистического режима.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Противники законопроекта накануне пригнали в Киев тракторы "Белорус"

"Сегодня [...] Украина окончательно похоронит коммунизм. Мы наконец сведем счеты с этим маньяком Лениным и с людоедом Сталиным, которые сделали все, чтобы лишить украинский народ главного богатства - земли", - цитирует нардепа от партии Зеленского Никиту Потураева сайт 112.ua.

Настроения в украинском обществе

Святослав Хоменко, Би-би-си, Киев

Трибуна и президиум Верховной Рады блокируются депутатами, а на площади перед украинским парламентом проходит массовый митинг против намерения партии власти снять мораторий на оборот земель сельскохозяйственного назначения.

Украина является одной из немногих стран мира, в которых свободный оборот сельскохозяйственных земель законодательно ограничен.

Открытие земельного рынка является одним из условий продолжения сотрудничества с Киевом со стороны Международного валютного фонда.

За снятие моратория выступил президент Украины Владимир Зеленский. Министр экономики Украины Тимофей Милованов заявлял, что открытие рынка земли способно обеспечить стране дополнительный экономический рост до 3,5% ежегодно.

В то же время, результаты социологических опросов показывают, что большинство граждан Украины выступают против снятия моратория на оборот сельхозземель. Поддерживают этот шаг 19% украинцев, выступают против - 73%, свидетельствуют результаты сентябрьского опроса группы "Рейтинг".

81% респондентов того же опроса выступили против продажи земли иностранцам. 74% - что земельный вопрос нужно решать на всеукраинском референдуме.

Сколько земли продадут на рынке?

Опрос, проведенный по заказу проекта "Агроинвест" американского правительственного агентства USAID в 2015 году, показал, что лишь 8% владельцев сельхозземли хотели бы продать ее в первый год после снятия моратория.

Еще один опрос, который в 2017 году проводил Институт аграрной экономики, показал, что среди владельцев земельных паев хотят их продать около 10%.

Владельцев земельных паев в стране сейчас чуть меньше 7 миллионов. То есть открытие рынка земли напрямую коснется каждого шестого украинца.

При этом сами владельцы обрабатывают менее трети земли. Те, кто обрабатывает арендованную землю, арендуют ее в основном у частных владельцев - это 56% от общей площади. Земли, арендованные у государства, дают еще 8% обработки. И примерно столько же - 7% земли - не обрабатывается вообще.