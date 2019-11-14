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Стрельба в Благовещенске

В строительном колледже Благовещенска утром один из учащихся открыл стрельбу. Как сообщается, студент вошел в аудиторию с оружием и сделал как минимум пять выстрелов.

В результате инцидента один человек погиб, трое получили ранения. По данным полиции, впоследствии нападавший покончил с собой.

Слушания по импичменту

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Палата представителей США начала публичные слушания по импичменту президента Дональда Трампа. Конгрессмены-демократы хотят доказать американцам, что Трамп попытался втянуть Украину в американские выборы.

О всех подробностях первого дня слушаний можно узнать из нашей прямой трансляции, где мы собираем все самое важное, связанное с импичментом.

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Венеция уходит под воду

Из-за сильных и продолжительных дождей Венецию почти полностью затопило. Уровень воды в Венецианской лагуне поднялся на 1,87 метра.

Жители города и туристы вынуждены ходить по улицам в высоких резиновых сапогах. Из-за сильного затопления некоторые туристические достопримечательности были закрыты для посещений.

Фотогалерея с подробностями происходящего в Венеции - в нашей статье.

Миссия МВФ в Киеве

В Киев прибудет миссия Международного валютного фонда для переговоров о возможности открытия для Украины новой программы финансирования. Об этом сообщил постоянный представитель организации на Украине Йоста Люнгман.

В прошлом году Киев получил первый и единственный транш на 1,4 млрд долларов по программе stand-by.

Новый иск к оппозиционерам

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Симоновский суд Москвы рассмотрит три иска транспортных компаний к оппозиционерам, протестовавшим минувшим летом в российской столице. Истцами выступают Московский метрополитен, ГУП "Мосгортранс" и ГБУ "Автомобильные дороги".

Компании требуют компенсации ущерба в размере около 4 млн руб., который они якобы понесли из-за несогласованной акции в Москве 3 августа.

Письма автора книг о Бонде с молотка

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ян и Энн Флеминг прожили в браке 12 лет, но их отношения были непростыми

"Тем временем книга быстро продвигается. Я написал треть романа за неделю - по одной главе в день. Думаю, что скоро я остановлюсь, но пока все идет хорошо, и я увлечен. Первая половина [книги] - о России, а это всегда меня интересовало. Они (русские) решили убить Бонда", - так охарактеризовал свою книгу об агенте 007 писатель Ян Флемминг в одном из писем своей супруге, которые будут проданы на аукционе.

На торги выставлено более 160 писем (около 500 страниц текста), написанных за 20 лет. Как ожидается, общая цена лота составит от 200 до 300 тыс. фунтов.

Фото в лондонском метро

Правообладатель иллюстрации Mike Goldwater Image caption Северная линия, 1974 год

Фотограф Майк Голдуотер в 1970-е годы ездил от станции к станции лондонского метро в поисках интересных кадров.

В течение 10 лет он старался запечатлеть пассажиров и сценки из их подземной жизни. Его уникальные фотографии были опубликованы в книге "Лондонское метро 1970-1980".

Часть из них можно увидеть в нашей галерее.

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Следствие: смерть Ле Мезюрье не была насильственной

Турецкое следствие полагает, что гибель основателя организации "Белые каски" Джеймса Ле Мезюрье не была насильственной, пишет Guardian. Каких-либо улик, указывающих на обратное, обнаружено не было.

Тело Ле Мезюрье обнаружили рядом с его домом в Стамбуле 11 ноября. После проведенной судмедэкспертизы его останки были отправлены самолетом в Британию.

Из-за смерти бывшего британского военного в прессе начали появляться конспирологические теории о "русском следе", но как сообщили изданию в турецкой полиции, никаких улик, которые бы указывали на это, обнаружено не было. "С первого дня следователи считают, что это было самоубийство. Результаты вскрытия это мнение не изменили", - сообщили в турецкой полиции.

Турецкие СМИ сообщили, что судмедэксперты не выявили признаков борьбы или использования оружия. Окончательное заключение будет опубликовано через неделю.

Туркменский газ для Европы

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Ашхабад и Брюссель готовятся подписать соглашение о поставках туркменского газа в Евросоюз, что будет включать в себя строительство трубопровода по дну Каспийского моря, пишет "Независимая газета" в статье, озаглавленной "Европа идет на обострение с Россией".

Проект "Транскаспий" считается одним из приоритетных для Евросоюза. Финансировать его собираются Всемирный банк и один из фондов ЕС - Фонд развития. Издание пишет, что участие России в проекте не предполагается, но отмечает, ссылаясь на туркменские дипломатические круги, что Москва препятствовать строительству трубы по дну Каспия не будет.

Однако, как сообщили НГ российские эксперты, к Туркменистану могут возникнуть претензии со стороны прибрежных стран, поэтому туркменские власти загодя готовятся к обходу требований Каспийской конвенции.

Коломойский: 100 млрд долларов решат вопросы Украины с Россией

Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что его стране нужно порвать с Западом и восстановить отношения с Россией, пишет New York Times (требуется подписка).

"Они все равно сильнее. Нам нужно улучшить наши отношения. Людям нужен мир, хорошая жизнь. Они не хотят жить в войне. А вы [США] вынуждаете нас воевать и даже не помогаете финансово в этом", - приводит его слова газета.

Какой бы ни была мотивация Коломойского для таких слов, его мнение о геополитике существенно, потому что, по мнению аналитиков и западных дипломатов, они оказывает большое влияние на администрацию президента Владимира Зеленского.

Олигарх сказал, что деньги из России могли бы заменить кредиты от МВФ, одним из условий которых является проведение антикоррупционных реформ. "Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян. Думаю, они бы с удовольствием их нам дали сегодня. Какой самый быстрый способ решить вопросы и восстановить отношения? Только деньги", - цитирует NYT слова Коломойского.

Одна мумия и три кошки

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Рентгеновский снимок древнеегипетской мумии кошки озадачил ученых, поскольку выяснилось, что в ткани завернуты останки трех кошек, а на месте головы находится клубок пряжи, сообщает Daily Express. Мумия хранится в музее изящных искусств в Руане.

Французские ученые с помощью специального сканера создали трехмерную модель содержимого мумии, которая показала пять задних лап и три хвоста. Мумия не содержала при этом ни кошачьих голов, ни позвоночников, ни ребер.

"Некоторые специалисты полагают, что перед нами - древний обман, устроенный непорядочными жрецами. Мы же считаем, что в Древнем Египте было много разных способов создания мумий животных и разных практик почитания их, о которых нам только предстоит узнать", - рассказал один из ученых.

"Вышки Байдена" и отсутствие питьевой воды

Жители украинского села Павлюковка думают, чем отапливать дома зимой. В их селе работают газовые вышки компании "Бурисма", которая упоминается в связи с возможным импичментом президента США.

Media playback is unsupported on your device Без газа в домах, но с газовыми вышками.

Дайджест подготовил Геннадий Алашеев