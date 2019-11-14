В Благовещенске студент открыл стрельбу в колледже. Есть погибший

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В Благовещенске 19-летний студент открыл стрельбу в здании колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Один человек погиб, стрелявший покончил с собой.

По информации издания Амур-Инфо, стрелявший - студент четвертого курса этого колледжа. Очевидцы слышали как минимум пять выстрелов. Два прозвучали в кабинете, ещё три - в коридоре.

Следственный комитет сообщил, что нападавший стрелял из зарегистрированного за ним охотничьего ружья. По информации МВД, в результате инцидента один человек погиб, трое получили ранения.

"Когда инспекторы поднялись на второй этаж учебного заведения, увидели гражданина с оружием. Он произвёл выстрелы в сторону инспекторов ДПС, полицейские открыли ответный огонь. Злоумышленника блокировали в аудитории", - говорится в сообщении управления МВД России по Амурской области.

По данным полиции, после этого нападавший покончил с собой. Его жертвой стал 19-летний студент, еще трое молодых людей пострадали и были госпитализированы. Представитель регионального минздрава сообщил агентству РИА Новости, что у всех пострадавших - множественные огнестрельные ранения.

В здании была проведена эвакуация. Сейчас полиция и криминалисты ведут работу на месте инцидента. Предварительно причиной случившегося называют конфликт между сверстниками. Губернатор региона Василий Орлов написал в "Инстаграме", что нападавший был один.

Правительство Амурской области сообщило, что колледж был подключен к системе охраны, в начале учебного года она была исправна.

"К началу учебного года она находилась в исправном состоянии и была принята приемной комиссией. Жалоб от студентов и преподавателей колледжа в минобр области не поступало", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь губернатора Эльвира Оверченко сообщила, что сейчас студентов опрашивает полиция и следователи. "Занятия прерваны и будут ли они продолжены завтра, пока неизвестно. Отмечу также, что со студентами работают психологи", - сказала она.