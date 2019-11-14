В Госдуме придумали, как продлить полномочия ректора МГУ. Он должен был уйти в этом году

Правообладатель иллюстрации Mikhail Klimentyev/TASS Image caption 80-летний Виктор Садовничий возглавляет МГУ с 1992 года

Президент России может получить право неограниченно продлевать полномочия ректоров МГУ и СПбГУ. Такую поправку внезапно рекомендовал Госдуме к принятию во втором чтении комитет палаты по образованию и науке.

Как сообщили Би-би-си в пресс-службе комитета, эта поправка была внесена в комитет накануне заседания комитета, которое прошло утром в четверг. Ее авторы - вице-спикеры Александр Жуков ("Единая Россия") и Иван Мельников (КПРФ), лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский и председатель комитета по образованию Вячеслав Никонов.

Все эти парламентарии - статусные и представляют разные фракции. Это означает, что законопроект с высокой долей вероятности будет принят.

Поправка была предложена к законопроекту о совершенствовании практической подготовки обучающихся.

Законопроект был внесен в Госдуму в 2018 году, в первом чтении его приняли в июле 2019 года. Документ посвящен практической подготовке учащихся и разрешает создавать онлайн-программы в образовательных учреждениях. Во втором чтении с новой поправкой он будет рассмотрен 20 ноября.

Для ректоров государственных вузов трудовым кодексом установлен предельный возраст службы в 65 лет, который может быть продлен до 70 лет.

Для МГУ и СПбГУ действует особый порядок: ректоров назначает президент, он же может дважды продлить их полномочия на новый пятилетний срок после достижения ими 65-летнего возраста.

Предложенная депутатами поправка исключает из закона об особом статусе МГУ и СПбГУ слово "дважды".

Действующий ректор МГУ Виктор Садовничий возглавляет университет с 1992 года, в апреле ему исполнилось 80 лет. Его полномочия продлевались уже дважды - в декабре 2009-го и декабре 2014-го. Нынешний срок Садовничего истекает в декабре этого года.

В конце октября газета "Ведомости" сообщала, что после окончания срока ректорских полномочий Садовничий до конца года может покинуть свой пост. Источники издания рассказывали, что он может стать президентом университета или перейти на какую-то должность в научно-технологической долине МГУ.