Швейцария хранит запас кофе на случай войны. И не может от него отказаться

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Запас кофе в Швейцарии - 15 тыс. тонн. В чрезвычайной ситуации этого хватит на 3 месяца

Швейцарцы перестали бы быть собой, если бы не были хорошо подготовлены ко всему. Это страна где у каждого домашнего хозяйства есть свой ядерный бункер. Страна, в которой каждый год звучит учебная воздушная тревога. Страна, которая, являясь одной из самых богатых в мире, запасает на случай чрезвычайной ситуации тысячи тонн товаров. В том числе и кофе.

Когда в начале этого года швейцарское правительство выступило с предложением прекратить запасать кофе, эта идея встретила ожесточенное сопротивление.

По мнению правительства, этот низкокалорийный напиток с невысокой питательной ценностью не входит в число жизненно необходимых.

Но инициатива властей привела к общественному протесту. Швейцарцы - среди мировых лидеров по потреблению кофе, и многие здесь, кажется, считают его как раз жизненно необходимым.

Столкнувшись с протестом, правительство пообещало пересмотреть свои предложения.

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Запас кофе в 15 тыс. тонн, которого хватит более чем 8 млн жителей страны на 3 месяца, сейчас входит в Швейцарии в список жизненно необходимых товаров.

Это список включает в себя также сахар, муку, растительное масло и рис, топливо, питьевую воду и лекарства.

Почему нужно иметь этот запас?

Не имеющая выхода к морю Швейцария производит только половину потребляемого здесь продовольствия. Острый дефицит во время обеих мировых войн ХХ века побудил сменявшие друг друга правительства создавать запасы для поддержки населения в случае чрезвычайной ситуации.

Производители товаров из основного списка по закону обязаны хранить определенное количество продукции, правительство же платит им за хранение.

Предполагается также, что и сами граждане имеют запасы на случай чрезвычайной ситуации: питьевую воду, еду на неделю, светильник или фонарь и туалетную бумагу.

Совсем недавно, в 2016 году, правительство страны выпустило видео на немецком языке с подробным описанием того, как лучше всего подготовиться к природному бедствию, катастрофе или чрезвычайной ситуации.

Правообладатель иллюстрации Alertswiss Image caption Кадр из видео: Тим (слева) совсем не готов к ЧС, в отличие от Тома (справа)

В видео показаны два человека: Том, который готов, и Тим, который не готов. У Тома есть запасы на черный день, а Тиму будет нечем кормить семью в случае катастрофы.

Впрочем, согласно статистике, только треть современных граждан Швейцарии делает запасы на всякий случай.

Быстрый и абсолютно ненаучный опрос на эту тему в кафе Берна вызывает смех.

Комментарии следующие: "Нет, но моя бабушка запасла макароны", "У меня нет места, моя квартира слишком мала", "Нет, единственные вещи в моем погребе - это мои лыжи".

Так почему же кофе священен?

Похоже, швейцарцы ожидают, что правительство будет делать для них запасы, в том числе и кофе.

Страна выпивает ошеломляющее количество этого напитка за год: 8 кг на человека. Редко можно встретить швейцарца, который кофе не пьет: кофе с молоком утром, эспрессо или ристретто после обеда и ужина - это ритуалы повседневной жизни страны.

Лишиться этого даже на неделю кажется невообразимым.

И поэтому правительство, ошарашенное масштабом возмущения против своей инициативы и, возможно, подстегиваемое швейцарскими производителями кофе, не желающими терять деньги за его хранение, отказалось от своего предложения.

Не самая глупая идея, да?

Федеральное управление национальной экономики Швейцарии использовало неожиданный ажиотаж вокруг темы, чтобы напомнить людям, что делать запасы - это не совсем безумная идея, даже если в других странах от этой практики отошли.

Крупномасштабные войны на границах Швейцарии в ближайшее время вряд ли возможны, но по мнению правительства, граждане должны готовиться к стихийным бедствиям, кибератакам и дефициту, вызванному глобальными экономическими кризисами.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Среди тех, кто обязан запасать кофе - кофейный гигант Nestle

Совсем недавно Швейцарии пришлось в эти самые неприкосновенные запасы залезть. В прошлом году уровень воды в Рейне упал до такого низкого уровня, что суда, перевозившие минеральные масла и удобрения, не могли попасть в Швейцарию. Тогда как раз запасы и пригодились.

А во время глобальной нехватки антибиотиков в 2017 году швейцарские больницы избежали кризиса, потому что был запас необходимых лекарств.

Так что вполне вероятно, что швейцарское правительство и дальше будет сохранять свои запасы при полной поддержке своих граждан (до тех пор пока в списке необходимых товаров остается кофе).