Стрельба в колледже Благовещенска. Что известно на данный момент

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В четверг утром 19-летний студент открыл стрельбу в здании колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске. Он застрелил одного студента - своего ровесника - и покончил с собой. Русская служба Би-би-си рассказывает, что известно о трагедии и что говорят очевидцы.

Что произошло

Около 11 утра по местному времени (5 утра по московскому) студент колледжа начал стрельбу в одном из корпусов учебного заведения на пересечении улиц Красноармейская и Шевченко. Один из очевидцев трагедии позвал на помощь инспекторов ДПС, которые патрулировали дорогу неподалеку.

Когда полицейские поднялись на второй этаж учебного заведения, то увидели студента с оружием. Он начал стрелять в полицейских, они открыли ответный огонь. В итоге молодого человека блокировали в аудитории, и он покончил с собой.

Стрелок успел убить одного студента и ранить троих - всем им от 17 до 20 лет. У раненых - множественные огнестрельные ранения.

По предварительным данным регионального главка МВД, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками. Студент вошел в аудиторию во время пары и выгнал из кабинета учительницу, после чего начал стрелять.

Телеграм-каналы озвучивали и другие версии случившегося - якобы студента вывело из себя, что его не пустили в аудиторию за опоздание. Однако это не объясняет, почему у него оказалось с собой ружье и почему учительницу он перед стрельбой выгнал из аудитории.

В момент стрельбы в корпусе находились более 150 человек. Оцепление со здания сняли только около 17:30 по местному времени (11:30 по Москве).

Как стало известно позже, система охраны в корпусе колледжа была исправна, в учебном заведении была тревожная кнопка, но не было рамок металлодетектора.

Что говорят очевидцы

Устроивший стрельбу в колледже до инцидента угрожал дробовиком другим студентам в туалете, рассказал агентству РИА Новости 18-летний студент этого колледжа Максим Муратов.

"До всей этой стрельбы я и еще пять человек зашли в туалет, мне в живот он направил дробовик-пятизарядку. Не выстрелил, потом сказал, чтобы мы уходили из туалета. Мы забежали в аудиторию, заставили дверь партами и вызвали полицию", - рассказал Муратов.

"Парень пришел с помповым дробовиком типа "Сайги", пронес мимо охранника, потом пошел в туалет и там заряжал его", - сказал один из очевидцев телеканалу "360".

По словам студентов, которые приводит издание "Порт Амур", стрелок якобы вошел в аудиторию и сказал: "Вы все меня достали", а затем "стал стрелять, одному из парней попал в голову, других тоже ранил, а потом покончил с собой".

Изданию "Амур Инфо" очевидцы трагедии сказали, что студент во время занятий вышел в туалет и вернулся оттуда уже с ружьем. В аудитории, где он открыл огонь, находились около 20 человек.

Что известно о нападавшем

Официально имя стрелка пока не сообщается - его публикуют только телеграм-каналы. Как пишет Baza, студент пришел в колледж с ружьем Иж-81, которое спрятал под одеждой.

По данным издания, ружье было его личным; несколько месяцев назад он получил разрешение на ношение оружия.

Все знакомые стрелка, опрошенные разными изданиями, характеризуют его примерно одинаково: спокойный, замкнутый, ни с кем не конфликтовал.

За ним не замечали асоциального поведения и конфликтов, вторят в региональном минпросвещения.

Что дальше

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. Сотрудники СКР допрашивают студентов и сотрудников колледжа. В ведомстве заявили, что направят в Благовещенск опытных криминалистов из главного управления.

СКР сообщил, что охранник колледжа, пропустивший в здание студента с оружием, задержан в рамках дела о халатности. Как заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, сотрудник ЧОПа не имел соответствующего разрешения на осуществление охранной деятельности.

На ближайшие три дня в городе отменят все развлекательные мероприятия. В региональном минобразования заявили, что занятия в колледже отменяются до понедельника.

После инцидента прооперировали двоих раненых, они остаются в тяжелом состоянии, еще один - в состоянии средней тяжести, рассказал руководитель центра политравмы областной детской клинической больницы Владимир Дудкин.

В комитете Госдумы по безопасности после трагедии заявили, что обсудят с Росгвардией вопросы повышения качества работы частных охранных предприятий.