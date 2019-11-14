В Шереметьево задержали активиста "Декоммунизации" Дмитрия Энтео

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В московском аэропорту Шереметьево задержан активист движения "Декоммунизация" Дмитрий Энтео, рассказала Би-би-си участница Pussy Riot Мария Алехина.

По ее словам, активист успел сообщить ей о своем задержании, а затем перестал выходить на связь.

На странице движения "Декоммунизация" в "Фейсбуке" уточняется, что активист перестал выходить на связь два часа назад, его местонахождение на данный момент неизвестно.

Би-би-си отправила Энтео сообщение с просьбой прокомментировать случившееся, но он пока на него не ответил.

Алехина в разговоре с Би-би-си предположила, что задержание Энтео связано с совместной акцией Pussy Riot и "Декоммунизации" в поддержку политических заключенных, которую они провели возле Кремля 8 ноября.

Тогда активисты двух проектов вывесили на Большом Москворецком мосту баннер "Стоп ГУЛАГ".

Спустя четыре дня после акции, 12 ноября, полицейские задержали у Тверского суда в Москве участницу Pussy Riot Людмилу Сукову. Ее доставили в ОВД, но затем отпустили под обязательство о явке 26 ноября для составления протокола по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка проведения акции", рассказала она Би-би-си.