Правообладатель иллюстрации Prof Wei Wang Image caption Ученые и раньше находили окаменелые части тела гигантопитеков (включая эту нижнюю челюсть), но установить их место в эволюционной цепи удалось только сейчас

Окаменевший зуб самки гигантопитека, одного из крупнейших в истории нашей планеты вида обезьян, поможет ученым узнать больше об эволюции сразу нескольких видов.

Человекообразная обезьянавидаGigantopithecus blacki, как считают ученые, достигала трех метров ростом и могла весить до 600 килограмм.

Палеонтологи обнаружили коренной зуб Gigantopithecus blacki в ходе экспедиции в Китае. Их отчет опубликован в журнале Nature.

Возраст окаменелого зуба оценили в 1,9 млн лет. Зуб гигантопитека ученые находят не впервые, но на этот раз данные, полученные путем генетического анализа, помогли определить место гигантопитека в эволюционной цепочке.

Оказалось, что огромная обезьяна - родственница орангутана. 12 миллионов лет назад на Земле жил их общий предок.

"Можно сказать, что это дальний кузен орангутана, в том смысле, что орангутан ее ближайший выживший родственник среди высших приматов - горилл, шимпанзе и людей", - объясняет один из авторов исследования, специалист по эволюционной генетике из Университета Копенгагена Фридо Велкер.

Правообладатель иллюстрации Ikumi Kayama Image caption Лицо гигантопитека художник видит вот так

Узнаем ли мы о предках?

Исследователи сравнили последовательность белка, найденную в костной ткани зуба и образце эмали, с протеомами ныне живущих обезьян.

Получение белка из окаменевшей кости - редко используемый метод. Данные могут помочь ученым узнать больше о еще более далеких предках человека и даже о древних людях, живших в теплых регионах планеты.

Дело осложняется тем, что в тропических и субтропических регионах извлечь такие образцы, как правило, сложно, потому что они быстро распадаются при повышенной температуре.

"Из этого исследования следует, что древний белок может оказаться подходящим маркером для изучения нашей собственной эволюции на очень долгих отрезках времени, так как они сохранялись в течение позднего периода эволюции человека даже в таких регионах, как Азия и Африка", - сказал доктор Велкер в беседе с Би-би-си.

Как они вымерли

Gigantopithecus blacki впервые идентифицировали как вид в 1935 году, опять-таки на основании зубного образца. Считается, что обезьяна жила от 2 миллионов до 300 тысяч лет назад в Юго-Восточной Азии.

С тех пор экспедиции обнаружили еще множество зубов и четыре фрагмента челюстей, но эволюционное отношение животного к другим видам высших приматов определить было сложно.

На основании найденных образцов ученые установили в первую очередь, что обезьяна была огромной, больше гориллы.

Считается, что гигантопитеки вымерли, когда большая часть лесов на Земле превратилась в засушливую саванну.