Суд арестовал второго обвиняемого в угрозах судье Криворучко

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Басманный суд Москвы арестовал на два месяца Евгения Ерзунова, обвиняемого в угрозах судье Алексею Криворучко. Ерзунов в суде признал свою вину.

Вопрос о мере пресечения рассматривался в закрытом режиме. Перед тем, как заседание закрыли, Ерзунов успел сообщить, что живет в подмосковной Электростали, работает менеджером в магазине "М-Видео", женат, у него есть полуторагодовалая дочь, передавал ТАСС.

Накануне Ерзунову предъявили обвинение по ст. 296 УК РФ (угроза убийством или причинением вреда здоровью в отношении судьи). В Следственном комитете России сообщали, что Ерзунова задержали перед вылетом за границу из аэропорта Внуково.

Как ранее сообщал адвокат Григорий Червонный, Ерзунов прокомментировал в "Твиттере" пост, в котором была фотография судьи Криворучко и информация о приговоре, который тот вынес фигуранту "московского дела" Павлу Устинову.

В комментарии, который Ерзунов оставил под постом, следователи усмотрели угрозу судье.

Ретвит первоначальной публикации сделал знакомый Ерзунова Сергей Половец. При этом в ленте Половца отобразился и комментарий Ерзунова, что стало основанием для предъявления ему обвинения по ст. 296 УК РФ.

Половец признал вину и дал показания, которые помогли изобличить Ерзунова, сообщали в СКР. Накануне Половец был отпущен под подписку о невыезде.

Еще одним обвиняемым в связи с угрозами судье Криворучко стал Алексей Вересов. Он опубликовал на своей странице во "ВКонтакте" фотографию Криворучко, сопроводив ее словами "сожгите его".

Вересову предъявили обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (часть 2 статьи 280 УК РФ). Накануне Басманный суд Москвы также арестовал его на два месяца. Вересов также признает вину.

На фоне "московского дела"

В начале сентября Пресненский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии общего режима 30-летнего финансового менеджера из подмосковного города Люберцы Владислава Синицу. Его обвиняли в разжигании ненависти и угрозах применения насилия к родственникам силовиков.

Поводом к возбуждению дела стал один из постов Синицы в "Твиттере", в котором он реагировал на действия силовиков во время разгона московских протестов. Синица вину не признавал.

16 сентября актер Павел Устинов был приговорен к 3,5 годам колонии за вывих плеча сотруднику Росгвардии. История Устинова - как и других участников "московского дела" - вызвала широкий общественный резонанс, за него вступились российские актеры и представители других профессий. В итоге дело было пересмотрено, реальный срок заменили на год условно.

В конце сентября Мосгорсуд заявил о травле судьи Криворучко в СМИ и соцсетях. Некоторые публикации в суде расценили как провокации и "вмешательство в деятельность по осуществлению правосудия". Криворучко входит в список Магнитского.