Парламент Грузии провалил избирательную реформу. Оппозиция грозит массовыми протестами

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Парламент Грузии в четверг не принял конституционные поправки, предусматривающие переход на пропорциональную избирательную систему c 2020 года. После голосования, которое в Грузии называли историческим, оппозиция и гражданские активисты анонсируют масштабные протесты.

Введение пропорционального представительства было одним из требований во время многотысячных протестов, вспыхнувших в Тбилиси в июне после визита в Грузию российского депутата Сергея Гаврилова.

Тогда, на фоне протестов, правящая партия "Грузинская мечта" пошла на уступку, инициировав отказ от смешанной системы и проведение следующих парламентских выборов в 2020 году полностью по пропорциональной системе.

Для принятия этих поправок нужно было заручиться поддержкой 113 из 150 депутатов. Но за проект конституционных изменений проголосовал лишь 101 депутат против трех. Таким образом, законопроекту не хватило 12 голосов.

Это означает, что парламентские выборы в Грузии пройдут полностью по пропорциональной системе не раньше 2024 года, а в следующий парламент, как и прежде, 77 депутатов будут выбирать по пропорциональной, а 73 депутата по мажоритарной системе.

Бунт мажоритариев?

Законопроект был инициирован депутатами правящей партии.

Конституционные поправки поддержали оппозиционные депутаты, но против этих изменений выступала часть мажоритариев правящей партии. Голосование в законодательном органе дважды откладывалось.

По словам противников законопроекта, страна сегодня не готова к переходу полностью на пропорциональную систему.

В правящей партии проводили консультации, но после этих встреч часть мажоритарных депутатов утверждала, что их переубедить не удалось.

Правообладатель иллюстрации TASS/Карпов Сергей Image caption Бидзина Иванишвили заявил, что он был и остается сторонником перехода на пропорциональные выборы в 2020 году

"Несмотря на поддержку этой инициативы со стороны многих депутатов большинства, а также членов оппозиции, голосов оказалось недостаточно. Это значит, что выборы парламента в 2020 году пройдут с 3% барьером, блоками и по смешанной системе", - заявил спикер парламента Арчил Талаквадзе журналистам после голосования.

Он отметил, что председатель правящей партии Бидзина Иванишвили провел два заседания большинства и призвал депутатов поддержать эту инициативу.

Сам Иванишвили в заявлении в связи с итогами голосования отметил, что он был и остается сторонником перехода на пропорциональные выборы в 2020 году и сожалеет, что не удалось этого добиться.

После голосования несколько депутатов правящей партии приняли решение оставить парламентское большинство.

«Этот вопрос для меня принципиальный, а результат - неприемлемый", - заявила депутат и председатель парламентского комитета по европейской интеграции Тамар Хулордава.

Масштабные протесты

В оппозиции в так называемый бунт мажоритариев не верят, считая провал законопроекта спектаклем, который разыграл председатель правящей партии Бидзина Иванишвили.

"Бидзина Иванишвили и его команда сделали очередной и очень большой, разрушающий демократию шаг. Они нанесли оскорбление всему обществу", - сказал после голосования депутат оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гига Бокерия.

Правообладатель иллюстрации TASS/ZURAB KURTSIKIDZE Image caption Переход на пропорциональную избирательную систему был одним из требований многотысячных протестов, вспыхнувших в Тбилиси в июне

После голосования протестующие, в числе которых были оппозиционеры и организаторы летних протестов в Тбилиси, перекрыли движение на центральном проспекте, сев прямо на проезжей части.

Гражданские активисты и оппозиционные партии анонсируют масштабную акцию протеста в центре Тбилиси.

Представители разных оппозиционных партий на данный момент проводят консультации по поводу дальнейших планов.

Семнадцать неправительственных организаций заявили, что провал пакета конституционных изменений может стать судьбоносным для демократического развития страны.

"Переход на пропорциональную избирательную систему не был обещанием только какого-то политика или капризом небольшой группы общества. Это было требование всего общества, которое поддерживают фактически все политические партии и общественные группы", - отмечается в совместном заявлении.

Ответственным за провал конституционных изменений авторы заявления называют Иванишвили, отмечая, что, по-видимому, для сохранения собственной власти он готов отнять у избирателей возможность принять участие в правлении страной.