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Ученые впервые связали риск развития рака мозга с загрязнением воздуха ультрадисперсными частицами (УДЧ). Основным источником такого загрязнения являются выхлопные газы автомобилей - в особенности работающих на дизельном топливе.

К такому выводу пришли канадские медики по результатам исследования, которое должно быть опубликовано в следующем выпуске журнала Epidemiology.

Ученые подчеркивают, что большая выборка работы (почти 2 млн человек) убедительно доказывает наличие зависимости между концентрацией УДЧ и частотой возникновения рака мозга, однако это первое подобное исследование, так что подтвердить причинно-следственную связь можно будет лишь по итогам аналогичных результатов похожих работ.

Злокачественные опухоли мозга встречаются довольно редко - примерно в 20 раз реже, чем рак груди или простаты, - однако только в России ежегодно диагностируют около 10 тысяч новых случаев.

С 2007 по 2017 год смертность от рака мозга среди россиян (статистика включает и спинной мозг) выросла почти на четверть - это самый быстрый рост среди всех онкологических заболеваний.

В группе риска - горожане

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УДЧ - это твердые частицы размером менее 100 нанометров, металлические или углеродосодержащие. Именно из-за своего чрезвычайно малого размера они не просто легко вдыхаются, но и скапливаются в легких, откуда могут быть захвачены кровью и попасть в любые другие органы.

Кроме того, было доказано, что в мозг они могут проникать напрямую через обонятельный нерв и накапливаться там.

Особенно остро проблема стоит в больших городах, где с загрязнением воздуха выхлопными газами сталкивается практически каждый житель.

Канадские ученые проанализировали медицинские истории 1,9 млн жителей двух крупнейших мегаполисов страны, Торонто и Монреаля. За 15 лет (1991-2016 гг.) рак мозга был диагностирован у 1400 пациентов.

Исследовав уровень загрязнения воздуха в разных районах, авторы исследования сравнили их с частотой возникновения злокачественных опухолей у местных жителей. Учитывалась концентрация не только УДЧ, но и более крупных частиц (размером до 2,5 мкм), а также диоксида азота (NO2).

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Именно последние два компонента считаются наиболее опасными для здоровья загрязнителями, однако их содержание в воздухе оказалось никак не связано с риском развития в мозгу злокачественной опухоли.

А вот по мере увеличения концентрации УДЧ росли и показатели заболеваемости.

Жители районов со средним уровнем загрязнения (50 тысяч частиц/см3) заболевали раком мозга в полтора раза чаще, чем те, что жили в более чистых от выхлопных газов кварталах (15 тысяч/см3). У обитателей самых загрязненных районов (97 тысяч/см3) заболевание диагностировали почти в 2,3 раза чаще.

Авторы исследования ожидают, что аналогичные результаты будут получены и в других городах с высоким уровнем загрязнения выхлопными газами, поскольку "известно, что УДЧ проникают в человеческий мозг, а в группе риска находятся жители городских регионов по всему миру".

В Москве, например, по данным департамента природопользования и охраны окружающей среды, 90% загрязнений воздуха приходится на автомобили.