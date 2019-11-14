Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Линдси Грэм заявил, что он против принятия резолюции о геноциде не из-за прошлого, а в интересах будущего.

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заблокировал резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи.

Он объяснил это тем, что законодатели не должны приукрашивать историю или пытаться ее переписать.

Сенатор Грэм заявил об этом вскоре после встречи Трампа с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, на которой он присутствовал.

Эрдоган считает голосование конгресса по вопросу геноцида крайне спорным политическим шагом.

Для того, чтобы признание геноцида армян стало официальной позицией США, соответствующая резолюция должна быть одобрена обеим палатами конгресса и подписана президентом.

В октябре за нее проголосовала Палата представителей (405 голосов за, 11 - против). Это произошло вскоре после начала турецкой операции против сирийских курдов, которые считаются главными союзниками США в борьбе против "Исламского государства" (организация запрещена в России) в Сирии.

Эрдоган назвал решение нижней палаты бесполезным и крайне оскорбительным для турецкого народа.

Премьер-министр Армении, напротив, сказал, что результат голосования - смелый шаг в служении правде и исторической справедливости.

Сами разберутся?

Линдси Грэм воспользовался правилом, согласно которому один сенатор может заблокировать принятие резолюции всей палатой.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Встреча президентов Трампа и Эрдогана с участием Грэма (слева) прошла в Вашингтоне 13 ноября

"Я только что встречался с президентами Эрдоганом и Трампом. Мы обсуждали проблемы, с которыми нам приходится сталкиваться в Сирии вследствие турецкого вторжения. Надеюсь, Турция и Армения смогут сами обсудить и решить свои проблемы", - сказал Грэм сенату.

Линдси Грэм - известный сторонник Дональда Трампа, однако он громко раскритиковал администрацию президента за решение вывести американские войска из северо-восточных районов Сирии, что дало Анкаре возможность начать военную операцию против курдов.

О чем спор

В 1915-16 годах на территории Османской империи погибли сотни тысяч проживавших там армян. Многие были убиты, многие умерли от голода и болезней во время депортации из Турции в сирийскую пустыню.

Точное число погибших является предметом спора: армянская сторона утверждает, что жизни были лишены полтора миллиона армян, Турция настаивает, что их было около 300 тысяч.

Согласно Международной ассоциации исследователей геноцида, число жертв превысило миллион человек.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Армяне в лагере беженцев, 1915 год

Турция заявляет, что правительство страны того периода не проводило целенаправленную кампанию по уничтожению армян как этнической группы, и, следовательно, нельзя называть те события геноцидом.

Геноцидом считается преднамеренное истребление определенной группы населения. Многие историки, ряд стран, в том числе Россия и Армения, считают, что именно так и было, однако некоторые исследователи сомневаются в преднамеренности действий турецких властей.

Власти Турции признают, что убийства были зачастую зверскими, но отрицают, что целью было уничтожение христианского армянского народа.

Они напоминают, что в резне 1915-16 годов также погибло множество турок-мусульман.