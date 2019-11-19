Дума во втором чтении приняла "закон против Apple". Почему его так называют?

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Госдума 19 ноября приняла во втором чтении законопроект о запрете продажи гаджетов без установленных российских программ.

Документ предполагает, что с 1 июля 2020 года при продаже в России "отдельных видов технически сложных товаров" на них будут устанавливаться российские программы и приложения.

Речь идет о смартфонах, компьютерах и телевизорах с функцией подключения к интернету (Smart TV), говорится в пояснительной записке. Впрочем, конкретный перечень устройств, подпадающих под готовящийся закон, должно будет определить правительство.

За нарушение закона производители и продавцы устройств будут оштрафованы на сумму до 200 тысяч рублей. Положение о штрафах должно вступить в силу с начала 2021 года.

Документ вышел из-под пера представителей всех фракций Госдумы. По сути, единороссы Владимир Гутенев, Сергей Чиндяскин и Алексей Канаев, представитель ЛДПР Сергей Жигарев, справоросс Олег Николаев и коммунист Александр Ющенко предложили поправки в закон "О защите прав потребителей".

В первом чтении 5 ноября законопроект одобрили практически единогласно - за принятие проголосовали 363 депутата, против - лишь Валерий Гартунг из "Справедливой России".

Ко второму чтению в комитет поступила одна поправка, но ее отклонил комитет по информатизации и связи. Во втором чтении за законопроект проголосовал 341 депутат, против - никто.

Какие приложения хотят установить депутаты?

Формальная цель законопроекта - поддержать российских разработчиков программ.

По словам одного из авторов, единоросса Алексея Канаева, правительство может включить в список обязательных программ поисковики, карты, онлайн-кинотеатры, а также "социально значимые приложения, например, "Госуслуги", - рассказал он "Новой газете".

К чему это может привести?

Против аналогичной инициативы антимонопольной службы в январе 2019 года выступила Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК). Ее представители утверждают, что инициатива замедлит развитие рынка приложений и гаджетов, повысит цены, а также создаст стимулы для переноса бизнеса за рубеж. В целом проект назвали "необоснованным" и "крайне опасным".

В августе замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин заявил, что ведомство не изменило своей позиции по инициативе.

"Нет смысла в дискуссиях возвращаться к вопросу о целесообразности идеи предустановки как таковой, - сказал он агентству ТАСС. - Ответ на данный вопрос вытекает из указов и дан в дорожной карте. Задача - сделать проект и процесс ориентированным на экономическое развитие, на выравнивание условий в глобальной конкуренции, а также на поддержание конкурентоспособности и благополучия общественности".

По словам Голомзина, похожие инициативы уже действуют в азиатских странах, в частности, в Китае. Хотя опрошенные Би-би-си владельцы айфонов из Китая утверждают, что никаких китайских приложений на них предустановлено не было.

Удар по Apple?

Неофициально инициативу называют "законом против Apple": американский производитель смартфонов с закрытой операционной системой не позволяет дистрибуторам устанавливать дополнительные программы на свои устройства.

"Требование добавить в экосистему Apple сторонние приложения равноценно джейлбрейку (официально не поддерживаемый взлом файловой системы) и несет угрозы безопасности, а на такие риски компания не может пойти", - говорил собеседник "Коммерсанта", знакомый с позицией Apple, в апреле 2019 года.

Правообладатель иллюстрации Sergei Bobylev / Getty Images Image caption Предустановка российских программ, скорее всего, скажется на дистрибуторах

Одна из возможных причин интереса законодателей к продукции Apple - постепенное введение компанией технологии ESIM, которая позволяет смартфонам работать без сим-карты, что сокращает возможности для государственного слежения за пользователями в рамках "пакета Яровой".

Пока эта технология не стала обязательной на устройствах Apple, однако в апреле 2019 года мобильные операторы и ФСБ выступили против ее внедрения, писал РБК.

Официальное представительство Apple в России открылось в 2007 году, год спустя появился первый официальный дистрибутор - входящая в IT-холдинг "Ланит" diHouse. В ноябре 2009 года у Apple появился второй дистрибутор в России - "Марвел", а в мае 2012 года и третий - OCS. Основным дистрибутором продукции Apple при этом остается diHouse.

"Ланит" известен также тем, что выступает субподрядчиком "Ростеха" при модернизации официального сайта госзакупок России. По данным счетной палаты, в 2017-2018 годах Владимир Путин выделил на эти цели 1,3 млрд рублей одной из структур госкомпании, которая передала "Ланиту" 93% всех работ.

В российском представительстве Apple, компании "Эппл Рус", не ответили на запрос Русской службы Би-би-си.