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Кипрская Delance Limited, через которую семья основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова контролирует компанию, объявил о начале ее продажи. Петров в этом году стал фигурантом уголовного дела и был заочно арестован.

Delance Limited объявила о "начале процесса по изучению возможностей продажи 100% бизнеса группы "Рольф".

Список компаний, по которому будут рассылаться предложения о покупке "Рольфа", уже сформирован, список будет закрытый, сообщил представитель Delance, не уточнив, кто вошел в этот перечень.

Компания "Рольф"

"Это начало сбора заявок", - сказал Петров изданию РБК. Газете "Ведомости" он подтвердил, что автодилер выставлен на продажу.

Петров основал "Рольф" в 1991 году. Сейчас компанию через Delance Limited (Кипр) принадлежит Calmco Trustees Limited (Кипр) - трасту, действующему в интересах семьи Петрова.

"Рольф" - крупнейший автодилер в России. Компания занимает 11% рынка по выручке, в ее портфеле 22 автомобильных брендов, она владеет 62 шоурумами.

Дело против Петрова

В июне этого года Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении основателя "Рольфа" по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

По версии следствия, в 2014 году Петров, бывший гендиректор "Рольфа" Татьяна Луковецкая, глава департамента развития бизнеса автодилера Анатолия Кайро и директор кипрской Panabel Limited Георгий Кафкалия организовали незаконное перечисление денег из России на Кипр на счета Panabel Limited с помощью подложного договора купли-продажи акций.

Сумма сделки оценивается в 4 млрд рублей. Следствие считает, что стоимость акций была многократно завышена. Сам Петров говорил, что это была реструктуризация активов в рамках группы "Рольф" не может считаться преступлением. Он находится в Австрии и говорил Би-би-си, что возвращаться в Россию в ближайшее время не планирует.

Единственный фигурант дела, задержанный в России, - это Кайро. Его и Петрова 3 июля вывели из состава совета директоров "Рольфа". Председателем совета вместо Петрова стал миноритарий Игорь Маляров.

Версии

То, что "Рольф" будет выставлен на продажу, было ожидаемо после того, как в отношении Петрова было возбуждено уголовное дело, сказал "Ведомостям" партнер Nektorov, Saveliev & Partners Илья Рачков. По его словам, уголовные дела в России нередко используется как инструмент понижения цены в переговорах.

В такой ситуации дисконт может достигать нескольких десятков процентов к рыночной цене, считает эксперт.

Однако представитель Delance Limited сказал "Ведомостям", что вопрос о продаже бизнеса рассматривался на протяжении нескольких лет, то есть еще до уголовного дела против Петрова. РБК представитель кипрской компании прямым текстом сказал, что решение о продаже "Рольфа" не связано с уголовным делом.

Автодилер проинформирован о решении своего акционера начать поиск покупателя и продолжает работать без изменений, сообщил представитель "Рольфа".

Media playback is unsupported on your device Враги силовиков - это бизнес: Петров о деле против "Рольфа"

Ранее Петров связывал уголовное дело со своей политической позицией и говорил, что его семье предлагали продать бизнес "за полцены", напоминает РБК.

Петров был депутатом Госдумы, состоял во фракции "Справедливой России" и не раз выступал с критикой в адрес российских властей.