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Стрельба в Калифорнии

В США в результате стрельбы в калифорнийской школе погибли два человека, еще трое получили ранения. Преступник открыл стрельбу в средней школе города Санта-Кларита незадолго до начала занятий. Был задержан подозреваемый - 16-летний подросток.

Жертвами нападавшего стали 16-летняя девочка и 14-летний мальчик - они получили тяжелые ранения и скончались в больнице.

Судя по съемке с камер наблюдения, подросток, имя которого не сообщается, вытащил пистолет из рюкзака и выстрелил по пятерым школьникам, после чего попытался покончить с собой.

Сообщается, что в этот день он отмечал свой день рождения.

Аналогичный случай произошел накануне в колледже Благовещенска. 19-летний студент открыл стрельбу в одном из корпусов учебного заведения и убил своего ровесника, после чего покончил с собой.

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Импичмент Трампа

В Палате представителей США продолжатся публичные слушания по импичменту президента Дональда Трампа.

Перед конгрессменами выступит бывший посол США на Украине Мари Йованович. Дипломат была внезапно отозвана из Киева в мае по личному требованию Трампа, обвинившего ее в нелояльности. Сама она считает, что эти обвинения исходили от личного адвоката президента Руди Джулиани.

Все подробности о слушаниях можно узнать из нашей прямой трансляции.

Иск к Алексею Навальному

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В Симоновском суде Москвы продолжится рассмотрение иска к оппозиционеру Алексею Навальному, поданного главой московского отделения партии "Единая Россия" Андреем Метельским.

Метельский требует опровергнуть данные из расследования Фонда борьбы с коррупцией, вышедшего в июле.

На сентябрьских выборах лидер московской "Единой России" Метельский проиграл в своем округе коммунисту Сергею Савостьянову.

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"Рольф" на продажу

Зарегистрированная на Кипре компания Delance Limited объявила о начале продажи крупнейшего в России автодилера "Рольф". Через нее семья ее основателя Сергея Петрова контролирует компанию.

На Петрова в этом году было заведено уголовное дело, после чего он был заочно арестован.

Его обвиняют в незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей. В сентябре, находясь в Австрии. он сказал Би-би-си, что вернется в Россию только в том случае, если его дело развалится.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption По словам ветеринаров, удалять хвостик нет необходимости

Щенок с хвостом на лбу

В приют для животных Mac's Mission в американском штате Миссури попал беспризорный щенок с настоящим хвостиком на голове. Его назвали Нарвалом - в честь морского млекопитающего, у которого из головы растет длинный рог.

Ветеринары, осмотрев щенка, пришли к выводу, что лишний хвост боли не причиняет и удалять его не нужно.

Однако, прежде чем отдать животное в хорошие руки, они хотят понаблюдать за ним какое-то время, чтобы убедиться, что необычное украшение не создаст Нарвалу проблем в дальнейшем.

Как лесной пожар может сам производить погоду

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В Австралии бушуют сильные лесные пожары. Сейчас возникла опасность появления так называемых пирокумулятивных облаков, которые иногда называют огненным штормом или огненной бурей.

Что это из себя представляет,и можно ли с этим как-то бороться - в нашей статье, где всё понятно объясняется.

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Украина стала "токсичной" в Вашингтоне

По мере того какв Вашингтоне разворачивается драма, связанная с процедурой импичмента, все внимание приковано к президенту Дональду Трампу и вероятным последствиям, к которым она может привести во внутренней политике США, пишет New York Times (требуется подписка).

Но этот скандал напрямую влияет на Украину, ослабляя позиции президента Владимира Зеленского, который надеется провести переговоры с Владимиром Путиным об окончании военных действий на востоке Украины.

Американцы поддерживали и обеспечивали легитимность позиции Украины, рассказала лидер украинской партии "Самопомощь" Оксана Сыроед. Но, по ее словам, из-за нездоровой атмосферы, сложившейся в вопросе отношений между Украиной и США, Украина осталась беззащитной.

"Мы в одиночку противостоим России", - сказала Сыроед.

Лидер "Самопомощи" считает, что демократы и республиканцы теперь дважды подумают, прежде чем даже просто вступить в общение с украинцами из-за опасений, что это ввергнет их в водоворот импичмента. Некоторые киевские политики рассказали изданию, что Украину в Вашингтоне стали воспринимать "токсичной" и предпочитают держаться от нее подальше.

Но есть и признаки грядущих изменений.

Один высокопоставленный европейский чиновник, работающий с Киевом, рассказал, что украинцы когда-то опрометчиво поверили в то, что Америка решит все проблемы, и поплатились за это. Теперь, по его словам, украинцам следует понять, что Европейский Союз - гораздо более близкий и надежный партнер.

Арест активов Абызова в Сингапуре

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Альфа-банк преследует бывшего министра Михаила Абызова не только в России, но и за рубежом, пишет The Bell. Издание выяснило, что банку удалось добиться судебного ареста нескольких связанных с Абызовым компаний в Сингапуре.

Об аресте активов экс-министра в Сингапуре в связи с претензиями Альфа-банка изданию рассказали четверо знакомых Абызова. Банк разыскивал его имущество, чтобы взыскать его в счет долгов принадлежавшей Абызову компании Е4, которые банк оценивает в 10 млрд рублей. По словам собеседников The Bell, речь идет о значительной части имущества экс-министра.

Среди арестованных активов - недвижимость, криптовалюта и компании, судившиеся от лица Абызова с Виктором Вексельбергом, рассказал один из собеседников The Bell.

Точной оценки всего, что оказалось под арестом, пока нет, утверждает он.

Мы рассказывали о деле Абызова вскоре после его ареста в марте.

Отложенная публикация отчета о России

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Обозреватель газеты i Мэри Дежевски в своей авторской колонке размышляет (требуется подписка), почему правительство Бориса Джонсона решило отложить публикацию парламентского отчета о влиянии России на референдум о членстве Британии в ЕС 2016 года до проведения парламентских выборов.

По ее мнению, единственным разумным объяснением может быть то, что в отчете содержится информация, которая способна повлиять на исход выборов.

На основе уже известных данных, брошенных вскользь намеков и собственного опыта Дежевски предполагает, что главный упор в отчете сделан не на вмешательстве России в избирательный процесс, поскольку в этом случае, он, скорее всего, уже стал бы достоянием общественности.

Обозреватель полагает, что в документе содержатся яркие и, вероятно, компрометирующие примеры панибратства ключевых британских политиков и живущих в Британии "денежных мешков" из России.

Борис Джонсон пытается представить своего оппонента Джереми Корбина как угрозу национальной безопасности. Но в то же время Даунинг-стрит блокирует публикацию отчета, в котором - возможно, да, а, возможно, нет, оговаривается Дежевски, описывается, как высокопоставленные консерваторы, включая самого Джонсона, беззаботно "братаются" с супербогатыми друзьями Владимира Путина. "И что это говорит о премьере?" - задается вопросом автор.

Правообладатель иллюстрации Dervishv.livejournal.com Image caption Олег Соколов во время своего перевоплощения в императора Наполеона

Как роман со студенткой закончился убийством

Дело историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве Анастасии Ещенко, стало в России весьма резонансным. Соколов признался, что в ночь с 7 на 8 ноября убил свою бывшую студентку, с которой у него были романтические отношения. В ночь на 9 ноября он решил избавиться от тела и расчленил его.

Наш корреспондент Илья Барабанов посетил Санкт-Петербург, чтобы выяснить, чем запомнился ученый выпускникам СПбГУ.

Кроме того, Русская служба Би-би-си поговорила с российскими профессорами о том, насколько распространена практика любовных отношений преподавателей со своими воспитанницами и как к ней относятся в академической среде.

Восстановление Нотр-Дама

Так выглядит собор Парижской Богоматери сейчас. После разрушительного пожара в апреле 2019 года строители укрепляют стены и свод храма. Следующим этапом станет полная реконструкция здания.

Media playback is unsupported on your device Нотр-Дам впервые показали изнутри после пожара

Дайджест подготовил Геннадий Алашеев