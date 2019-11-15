Тейлор Свифт просит помощи у фанатов. Ей не дают петь собственные песни

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Контракт Свифт с лейблом закончился в прошлом году, и теперь она бьется за право исполнять старые хиты

Певица Тейлор Свифт заявила, что переговоры с менеджерами Скутером Брауном и Скоттом Борчеттой об исполнении ее старых хитов на церемонии American Music Awards зашли в тупик. Они владеют правами на эти песни и запрещают Свифт исполнять их по телевидению. Певица обратилась к фанатам за помощью.

"Не знаю, что дальше делать", - с такой припиской американская певица опубликовала в "Твиттере" пост, в котором поясняет, что ее выступление на престижной церемонии вручения наград под вопросом.

По ее словам, она планировала исполнить смесь своих хитов на церемонии АМА, которая будет транслироваться по американскому телевидению.

Однако Браун и Борчетта, владеющие правами на оригиналы ее песен, не разрешили ей это сделать. По их мнению, это будет считаться перезаписью, на что Свифт по договоренности имеет право только в следующем году.

По ее словам, менеджеры не только запретили исполнять ей старые хиты на церемонии, но и не разрешили их использование в документальном фильме о ее жизни и творчестве, который сейчас готовит Netflix.

В августе певица заявляла, что планирует в ноябре следующего года перезаписать песни из своей дискографии, права на которые она потеряла, покинув свой старый лейбл Big Machine Records (ее контракт закончился в ноябре прошлого года).

Ее последний альбом "Lover" записан в этом году под эгидой собственного лейбла, а также Republic Records, принадлежащем Universal Music Group.

"Прямо сейчас мое выступление на AMA, документальный фильм на Netflix и любые другие записи, которые я планирую играть до ноября 2020 года - под вопросом. Я пыталась решить это в частном порядке через свою команду, но не смогла", - сообщила певица.

Она обратилась к своим фанатам с призывом дать менеджерам понять, как они к этому относятся. Она также косвенно обратилась к другим артистам, подписанным на лейбле Брауна, сказав, что возможно, они смогут что-то сказать людям, которые не дают ей петь песни которые она написала.

"Я просто хочу исполнять свою собственную музыку, вот и все", - заявила певица.

Как Свифт потеряла права на свои песни

Скотт Борчетта - основатель и исполнительный директор Big Machine Records, в рамках контракта с которым Свифт записала шесть альбомов. В этом году его за 300 млн долларов приобрел Скутер Браун - вместе с песнями Свифт.

Певица обвиняла Брауна в издевательствах и травле. Свифт говорит, что была не против продажи своих записей, но в своих худших кошмарах не могла представить, что покупателем будет Скутер Браун. "По сути, мое музыкальное наследие попадет в руки человека, который пытался его разрушить", - добавила она.

Браун также является менеджером Канье Уэста (давнего оппонента певицы), Джастина Бибера и Арианы Гранде. Свифт так и не удалось выкупить свои старые песни, которые теперь принадлежат Брауну.

По ее словам, ранее, еще будучи на лейбле, она годами молила о возможности владеть своими работами, однако ей предложили контракт, по которому она якобы могла получать права на старые альбомы по мере выпуска новых - по одному.

"Я отказалась, так как знала, что как только я подпишу контракт, Скотт Борчетта продаст лейбл, а значит, и меня и мое будущее", - заявила Свифт, добавив, что решила оставить прошлое позади.

Свифт утверждает, что Борчетта предложил ей разрешение использовать видео и песни в документальном фильме на Netflix взамен на отказ от перезаписи песен, и если она будет молчать о своем конфликте с Брауном.

"Посыл ясен, - пишет о своем общении с менеджерами певица. - Будь хорошей маленькой девочкой и заткнись. Или будешь наказана. Это неправильно".

Ни Браун, ни Борчетта не ответили на претензии на момент публикации.

По данным Variety, 80% дохода лейблу Big Machine приносит музыка Свифт.