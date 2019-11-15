Двое фигурантов "дела ФИАН" уехали из России после обысков и допросов

Правообладатель иллюстрации lebedev.ru Image caption В конце октября в Физическом институте им. П.Н.Лебедева прошли обыски

Собственник ООО "Триоптикс" Ольга Канорская и ее отец сообщили об отъезде из России. Их допрашивали как свидетелей по делу о контрабанде, в рамках которого проходили обыски в Физическом институте им. П.Н.Лебедева (ФИАН) в Москве.

"Мы с отцом [Сергеем Канорским] уехали и получили гражданство в Израиле", - заявила Канорская агентству Интерфакс. По словам предпринимательницы, накануне ее отец, который так же, как и она, проходит в "деле ФИАН" в статусе свидетеля, должен был явиться на допрос в Следственный комитет.

31 октября Канорскую и ее отца допросили в качестве свидетелей по делу о контрабанде оптических элементов, в рамках которого за день до этого проходили обыски в ФИАН.

"Триоптикс" арендовала помещение в здании ФИАН.

Как сообщил Интерфаксу источник, в деле есть и четвертое лицо, которое также находилось в статусе свидетеля во время допросов, однако никто из фигурантов и их адвокатов не знает, кто это.

Уголовное дело было возбуждено по факту незаконного перемещения оружия или иного вооружения в составе организованной группы (часть 3 статья 226.1 УК РФ). Дело ведет московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР, сообщает Интерфакс.

Канорская обращалась в генеральную прокуратуру. По данным агентства, в ее обращении говорилось, что деятельность ее фирмы "совершенно законна", а также, по ее мнению, в отношении ООО "Триоптикс" со стороны должностных лиц Внуковской таможни допущены многочисленные нарушения законодательства.

Обыски в ФИАН

В конце октября в ФИАН и дома и дома у директора и дома у директора института Николая Колачевского прошли обыски. Ученого тогда задержали, но отпустили под подписку о невыезде.

Сам Колачевский вскоре после появления сообщений об обысках сообщил, что задержан из-за проблем "с фирмами, которые арендуют помещения в институте".

"Сотрудники предъявили ордер на обыск, где было написано, что меня подозревают в пособничестве контрабанде оптических элементов, что отмечено в протоколе обыска", - сказал Колачевский, комментарий которого был опубликован на портале "Научная Россия".

Форму, в которой были проведены обыски, сочли некорректной ученый совет ФИАН, профсоюз РАН и академики из авторитетного в научной среде "Клуба 1 июля", делая акцент на негативном влиянии событий на репутации российской науки.

Колачевский рассказывал Интерфаксу: "Как я понял из ордера на обыск, камнем преткновения явилась поставка фирмой "Триоптикс" в Германию двух оптических окошек (размером с крышку небольшой кастрюли), задержанных на таможне. По моим общим представлениям - деталей, увы, не знаю, - ценность таких окошек составляет от 50 до 100 тысяч рублей".

Он говорил, что институт сдает часть помещений в аренду, делая акцент на размещении высокотехнологических компаний, а все договоры аренды проходят согласование в минобрнауки.

"Триоптикс", по словам Колачевского, занимается производством оптических элементов: "зеркал, подложек, пластинок и линз".

Версия "Триоптикс"

Канорская после обысков рассказывала о них в "Фейсбуке": утром к ней домой пришли с обыском сотрудники СКР и ФСБ, после чего ее доставили на допрос в Следственный комитет.

"Именно так заканчивалась попытка создать совершенно законный, прозрачный, интеллектуальный бизнес в России. Заканчивается это попытками сфабриковать 226.1 часть 3 УК РФ (контрабанда)", - написала она.

По ее словам, от нее хотели добиться признания в том, что она создавала оружие.

"В мае 2018 моя фирма заказала в Китае шесть подложек из самого распространенного в мире оптического стекла К8. На него не накладывается никаких ограничений. Мы их оптически обработали по заказу немецких партнеров, тем самым превратив их в окна для метеорологических станций. Четыре совершенно спокойно и официально улетели при помощи UPS, еще два точно таких же должны были улететь в декабре, но их задержали и пытаются заставить признать комплектующими для оружия", - утверждала предпринимательница.