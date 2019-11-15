Фото дня: историк Соколов участвует в следственном эксперименте

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В Петербурге прошли следственные действия с участием бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, с которой он состоял в романтических отношениях. На набережную реки Мойка его привели в шлеме и бронежилете.

Там, как считает следствие, он пытался утопить части тела убитой. Соколов был в окружении сотрудников полиции.

Как пишет "Фонтанка", в разные точки набережной арестованного перемещали на машине.

"Следственный эксперимент перекрыл набережную. Любопытствующая толпа наблюдает за происходящим с противоположной стороны реки", - сообщает издание.

В пятницу стало известно, что Ещенко похоронят в ее родной станице Старовеличковской Калининского района Краснодарского края.

11 ноября суд в Санкт-Петербурге арестовал 63-летнего Соколова по обвинению в убийстве. Он признал свою вину.

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