Фото дня: историк Соколов участвует в следственном эксперименте
В Петербурге прошли следственные действия с участием бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, с которой он состоял в романтических отношениях. На набережную реки Мойка его привели в шлеме и бронежилете.
Там, как считает следствие, он пытался утопить части тела убитой. Соколов был в окружении сотрудников полиции.
Как пишет "Фонтанка", в разные точки набережной арестованного перемещали на машине.
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"Следственный эксперимент перекрыл набережную. Любопытствующая толпа наблюдает за происходящим с противоположной стороны реки", - сообщает издание.
В пятницу стало известно, что Ещенко похоронят в ее родной станице Старовеличковской Калининского района Краснодарского края.
11 ноября суд в Санкт-Петербурге арестовал 63-летнего Соколова по обвинению в убийстве. Он признал свою вину.
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